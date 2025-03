Larreta habló sobre su candidatura a la Legislatura porteña: “La Ciudad no está bien”

Larreta habló luego de anunciar su candidatura como legislador porteño

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre los motivos de su candidatura para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por fuera del PRO. “Quiero ser candidato, para recuperar la Ciudad que teníamos y seguir adelante con la transformación“, señaló.

En una entrevista con LN+, el fundador del Movimiento al Desarrollo (MAD) señaló: “La Ciudad se ha caído, está deteriorada. Hay olor a pis, está más sucia, más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado“.

Además, criticó la gestión de Jorge Macri y habló sobre su apoyo en las elecciones del 2023: “A la luz del resultado y la Ciudad que tenemos hoy, obviamente no está bien. Es su responsabilidad“.

El ex jefe de Gobierno anunció su candidatura este lunes con una carta publicada en sus redes sociales, bajo el título: “Vuelvo”. Este mensaje sería la segunda parte de otra carta en la que anticipaba sus intenciones de participar de los comicios.

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

Con respecto a este nuevo camino que emprende en la política luego de la derrota en su candidatura presidencial, Larreta explicó: “Es parte del proceso de aprendizaje por el que transité después de perder. Un golpe duro para mí. Ya lo dije y confirmo mi vocación pública. Yo tengo vocación pública, vocación política, ganas de ayudar, servicio. Y siento que puedo volcar mi experiencia de muchos años en la Ciudad, ayudando ahora en la Legislatura, porque son elecciones legislativas”.

“Es un desafío, pero me tengo fe”, proyectó de cara a la labor parlamentaria que emprendería en el caso de ganarse una banca en la Legislatura.

De esta manera, ratificó que “la Ciudad está mal y ese el problema de fondo, más allá de la politiquería”.

Por otro lado, al ser consultado sobre su vínculo con el PRO, el político aseguró tener una relación “íntima” con el partido amarillo. “Yo sostengo los valores del PRO como el primer día. Y uno de los principales valores del PRO con el que lo fundamos fue la buena gestión, el buen gobierno, el dedicarnos a la gestión, el método, un método para gobernar donde todo se planificaba, donde había un sistema de seguimiento muy riguroso", recordó.

El mensaje de Larreta al confirmar su candidatura

A su vez, Larreta aseguró tener un vínculo “muy distante con Mauricio Macri” y luego reiteró: “No tengo relación”. Sus diferencias se incrementaron durante la campaña presidencial de 2023 y, con el correr del tiempo, la distancia entre ambos no hizo más que crecer. “Le había dicho hace dos semanas que voy a ser candidato de la Ciudad y que voy a trabajar”, contó y aclaró: “Si antes fui jefe de gobierno, no me importa. Hoy quiero ser legislador y se puede ayudar mucho”.

Según lo informado por este medio, aún no se ha decidido el nombre del espacio que contará con él como cabeza de lista. Esta definición debería concretarse pronto, ya que el calendario electoral ya está en marcha. De hecho, este miércoles se cumple el plazo para la inscripción de las coaliciones que participarán en las elecciones locales de CABA.

Respecto a su armado electoral, el ex jefe de Gobierno porteño precisó que incluirá únicamente “gente con experiencia en la gestión de la Ciudad”, por lo que mencionó a Emanuel Ferrario. “Ese es el perfil de la gente con la que yo quiero trabajar, gente que conozca la gestión de la ciudad y que podamos proponer cómo hacemos para que la ciudad esté más limpia. Los problemas que te decía antes. Yo agarro el ‘cuadernito’ y vemos cómo solucionarlo. Bueno, eso lo vamos a proponer en la Legislatura con gente como Emanuel y ese perfil”, profundizó.

Por último, especificó cuáles serían las principales propuestas que llevaría a la Legislatura, dentro de las que incluyó una ley para concretar el viaducto del Sarmiento y una legislación de movilidad sustentable. En esa línea, también planteó: “Con el tema de la limpieza hay que darle una vuelta, promover más el reciclado. No puede ser que la ciudad hoy esté vuelva a estar sucia después de todo el esfuerzo que habíamos hecho”.