Horacio Rodríguez Larreta anunciará hoy su candidatura a legislador porteño por fuera del PRO

Horacio Rodríguez Larreta se prepara para anunciar su candidatura a legislador porteño (AP)

Horacio Rodríguez Larreta anunciará en la noche de este lunes su candidatura a legislador porteño, según confirmaron a Infobae fuentes allegadas al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Competirá en las próximas elecciones contra el PRO con un armado propio, luego de los rumores que alentaban su posible expulsión del partido amarillo.

El anuncio de Larreta se hará a través de sus redes sociales. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, todavía no definió junto a su equipo cómo se llamará el espacio que lo llevará como cabeza de lista. Es una definición que no debería demorar, ya que corren los tiempos del calendario electoral. Este miércoles, por ejemplo, vence el plazo para la inscripción de las coaliciones que competirán en las elecciones locales de CABA.

El ex jefe de Gobierno viene relanzando su carrera política desde el lanzamiento del think tank Movimiento al Desarrollo (MAD), donde concentró a sus equipos para trabajar en una propuesta enfocada en “el desarrollismo y la cooperación público-privada”, según él mismo anunció el último agosto.

Desde esa perspectiva es que se enfocará su candidatura, además de las diferencias que marcará con la gestión de Jorge Macri en la Ciudad. Larreta se mostró recorriendo distintos barrios porteños durante los últimos meses, y según le marcó a su entorno, tomó la decisión de volver a la política porque “ve sucias” las calles, y los vecinos le transmiten que “hay olor a pis”.

Aunque con palabras más sutiles, el dos veces jefe de Gobierno y ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri (2007 - 2015) ya había anticipado su disgusto sobre el presente de los porteños desde el cambio de mando, a través de una carta que compartió en sus redes, y que tituló “Vuelvo”.

“La Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”, había manifestado Larreta.

En el mismo texto había señalado que “los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos”. También cuestionó a Jorge Macri por las constantes fugas de presos de comisarías y alcaidías.

Las recientes críticas de Rodríguez Larreta no solo se enfocaron en la administración de la CABA. También hizo público su descontento con el rumbo partidario del PRO, máximo aliado de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei.

Para el futuro candidato, el partido -al que sigue afiliado- “perdió su identidad” desde que Mauricio Macri asumió la conducción. “Hoy no sé dónde está el PRO. Si no está en los valores que lo fundaron, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores. Si no está en los valores originales, en el respeto, no voy a estar ahí”, había anticipado el mes pasado en A24.

Aunque Larreta asegura que decidió dar un paso al costado del espacio porque “no está de acuerdo con entregarle el PRO a Milei”, lo cierto es que sus diferencias con Macri no comenzaron el 10 de diciembre de 2023, sino que vienen arrastrándose desde la interna en la que se enfrentó a Patria Bullrich. El vínculo político nunca se enmendó desde entonces.

Noticia en desarrollo