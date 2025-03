Con un acuerdo integral, el peronismo se encamina a la unidad para todos los cargos en CABA

Mariano Recalde, Leandro Santoro, Ofelia Fernández y Matías Lammens, los protagonistas del armado porteño del peronismo

Lo que el peronismo está negociando en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por estas horas es un acuerdo de unidad integral. Un entramado que incluye el armado de la lista de legisladores porteños y las de diputados y senadores nacionales por el distrito. Aunque los cierres son en fechas diferentes, el intercambio de necesidades y pretensiones se da en esta instancia.

Mañana se vence el plazo para la presentación de alianzas para la elección porteña, que se realizará el domingo 18 de mayo. Unión por la Patria (UP), que renovaría su nombre para estos comicios, avanza en la conformación de un frente compacto para la primera disputa electoral del año.

Al mando de la articulación de todas las tribus está el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, principal operador político en el esquema del peronismo porteño. El ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández tiene línea abierta con Cristina Kirchner y con todas los sectores que conviven en el territorio porteño. Lleva y trae necesidades e intereses. Teje, siempre en la sombra, la unidad subterránea que se necesita para mantener el acuerdo en la superficie.

Tal como está el pacto político a esta altura del calendario, Leandro Santoro encabezará la lista de legisladores porteños; Mariano Recalde hará lo mismo en la lista de senadores nacionales, mientras que Ofelia Fernández y Matías Lammens serán la dupla que esté en la cima de la lista de diputados nacionales.

Los afiches de Juan Manuel Abal Medina en CABA. La fuerza del ex Jefe de Gabinete podría competir por fuera de UP

El acuerdo es integral porque en la antesala del cierre de listas porteño - que será el 29 de marzo - se están negociando los principales lugares de las listas nacionales, que cierran el 17 de agosto. Un modus operandi que le permite al peronismo dar de baja focos de conflicto frente al inicio del período electoral en CABA.

La grieta más marcada que les queda por cerrar lo tiene a Juan Manuel Abal Medina como protagonista. El ex jefe de Gabinete, que actualmente ocupa la vicepresidencia tercera del PJ Porteño, amenaza con presentarse por afuera de la alianza peronista debido a que no forma parte de la mesa donde se toman las decisiones.

El ex funcionario tiene el respaldo del Movimiento Evita y de un sector de la CGT, y pretende ser parte del acuerdo mayoritario. Si no le abren la puerta, está decidido a presentar una candidatura en paralelo, lo que le impediría al peronismo afrontar los comicios en absoluta unidad. Abal Medina no quiere ser candidato, pero sí que el espacio que lidera tenga lugar en el acuerdo.

Juan Manuel Olmos es el principal armador del peornismo porteño (Maximiliano Luna)

Como señal de presión y anticipando un posible movimiento, el ex ministro apareció en forma de afiche en varias calles porteñas. Al filo del cierre de alianzas, tiene pensado inscribir al partido “Somos libres” por fuera de UP, para tener la posibilidad de presentar su propia lista en el caso de quedar marginado del acuerdo de unidad.

Más allá de las tensiones vigentes, la posibilidad de un acercamiento siguen en pie. La idea de base que hay en el armado es tratar de cerrar filas en todos los frentes para solidificar la candidatura de Santoro, que aparece en las encuestas como uno de los favoritos para ganar la elección.

El fallido acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en CABA le abre una puerta al peronismo para estar más cerca del triunfo. Acostumbrado a conseguir el segundo puesto frente a la supremacía del PRO, en UP ven que la oferta de las dos candidaturas por separado dividen el electorado al que apuntan a convencer, que es el mismo para las dos expresiones.

Leandro Santoro será la cabeza de la lista de diputados nacionales

El peronismo quiere llegar al primer lugar caminando sobre esa grieta. A esa fragmentación del escenario electoral se le sumó ayer la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de presentarse como candidato a legislador porteño con su espacio nuevo, el Movimiento al Desarrollo (MAD).

Con su desembarco en la arena electoral, el ex Jefe de Gobierno porteño puede romper el escenario de tercios planteado hasta acá y quitarle votos al PRO. En UP algunos dirigentes también creen que podría quitarle sufragios al peronismo. En un escenario tan fragmentado, su aparición toma relevancia porque puede condicionar el resultado del oficialismo local.

El PRO aún no decidió quién estará en la cúspide de la lista. Los dos nombres que más suenan para ocupar ese lugar son los de María Eugenia Vidal y Fernán Quirós. Por parte de los libertarios sigue sobrevolando la idea de que el candidato sea el vocero presidencial Manuel Adorni. Más allá de los nombres, que son importantes en la oferta electoral, en estos comicios los sellos partidarios tendrán un peso específico trascendente.

Mariano Recalde encabezará la lista de candidatos a senadores nacinales

La novedad más disruptiva de la propuesta electoral que se está negociando en UP es la dupla Ofelia Fernández-Matías Lammens, que si no se cae lo acordado hasta ahora, serán quienes encabecen la lista para la Cámara baja. Dos caras conocidas que están por fuera del triángulo de poder que tiene el PJ Porteño, integrado por Mariano Recalde (La Cámpora), Juan Manuel Olmos (Nuevo Espacio De Participación) y Víctor Santa María (Peronismo por la Ciudad).

Fernández es parte de Patria Grande, el espacio político que lidera Juan Grabois. La ex legisladora impulsa una discusión de renovación dentro del esquema político del peronismo y representa un cambio en las primeras líneas. Su espacio político respalda la candidatura de Mariana González para la lista de legisladores porteña. De la presencia de ella en esa nómina, depende la aparición de Fernández en el armado nacional.

La ex dirigente estudiantil tiene una relación estrecha con el ex ministro de Turismo, que actualmente está en la Legislatura y que aún conserva una buena valoración en las encuestas después de la gestión y su candidatura a la jefatura de Gobierno. A cargo de las negociaciones por el frente Patria Grande están Grabois y el legislador nacional Itaí Hagman. Mientras que Lammens juega su propio partido en diálogo con Olmos y Santoro.

En ese esquema loteado de unidad un lugar que falta definir es el que representa Santa María. Por ese espacio, Gisela Marziotta aparece como una opción para integrar la lista nacional para la Cámara de Diputados. En danza también está la posibilidad de acompañar a Santoro en la lista porteña. Aún no está cerrado su lugar.

Matías Lammens y Ofelia Fernández durante la cena aniversario de la Universidad Torcuato Di Tella

En La Cámpora mantienen el hermetismo respecto a los nombres que impulsan para la lista local. Según pudo reconstruir Infobae, la agrupación de Máximo Kirchner apuesta a que Juan Pablo Modarelli renueve su banca, mientras que tiene intenciones de respaldar una candidatura del dirigente barrial Alejandro “Pitu” Salvatierra.

Si logra cerrar la grieta de Abal Medina, el peronismo porteño daría una muestra de unidad importante en el inicio del calendario electoral y en un contexto convulsionado debido al enfrentamiento que mantienen Cristina Kirchner y Axel Kicllof. La batalla más trascendente que tiene UP y que aún no está resuelta.

El último fin de semana, en su reaparición pública, Sergio Massa reclamó la unidad del peronismo de cara a las elecciones y aseguró que la candidatura de Santoro traerá aparejado el primer triunfo electoral del año para el espacio político. Fue un grito de guerra, un aliento para una tropa política herida.

Con encuestas en la mano, el peronismo se ilusiona con la posibilidad de que un buen desempeño electoral comience a cerrar las grietas que lo atormentan y le abra el camino a una elección nacional más competitiva de lo que estimaban algunas meses atrás.