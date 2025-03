Capital Humano presentó en la Justicia su respuesta ante la denuncia de Grabois y confirmó que envió lo que correspondía

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini la respuesta oficial ante una denuncia presentada por Juan Grabois por retener alimentos en sus depósitos.

En el escrito al que accedió Infobae, negó que tuviera alimentos retenidos y aclaró que fueron entregados porque el Gobierno fue obligado antes por la misma Justicia y ante otra demanda presentada ante los tribunales a distribuir lo que estaba en sus depósitos.

Lo cierto es que en el escrito, el Ministerio de Capital Humano confirmó que todavía quedaban unos 860.316 kilos de yerba que ya debería haber retirado la provincia de Buenos Aires, según el convenio firmado hace tres meses.

El referente de Argentina Humana y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, reveló fotos y videos que, según sostuvo, mostraban mercadería retenida, al menos hasta el 3 de marzo en los depósitos a cargo de la cartera de Pettovello. Hasta ahora, el Ministerio de Capital Humano aseguraba que esa información era falsa y que las imágenes “eran viejas”.

Desde Capital Humano le aseguraron a este medio que al 3 de marzo “no se encuentran leche y otros alimentos en los depósitos de Capital Humano” (sic). Y se agregó: “El Sr. Grabois intenta prefabricar un escenario fáctico inexistente para confundir a la sociedad y a la Justicia”.

Juan Grabois

En esta presentación judicial no solo el Ministerio ratifica su postura inicial sino que demuestra que el destino de los alimentos (el de asistir frente a emergencias) era el correcto y explicó que no se pudo asistir a la población de Bahía Blanca en la dimensión alimentaria necesario porque la Justicia había ordenado entregar la totalidad de los alimentos con anterioridad. Y se hizo hincapié en que el único producto existente en el depósito es yerba que la Provincia de Buenos Aires a la fecha no retiró pese incluso al ofrecimiento del ministerio de Capital Humano de llevarla al depósito que indicaran.

En la intimación del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 para que Capital Humano informe, a través de la secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, si en los depósitos estaban retenidos partidas de “aceite marca Alsamar, yerba marca Sierras del Imán y leche marca Vidalac” -tal como se observaba en las imágenes que aportaron Grabois junto al secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo-, el Gobierno brindó su respuesta.

“Respecto del aceite marca Alsamar, la última entrega ocurrió el día 11 de marzo del 2025, no quedando stock del mencionado producto. Respecto de la leche marca Vidalac, la última entrega ocurrió el día 3 de febrero del 2025, no quedando stock de dicho producto. Finalmente, respecto de la yerba mate marca “Sierras del Imán”, precisó que la última entrega ocurrió el día 11 de marzo del 2025″.

La cartera dirigida por Sandra Pettovello también sostuvo ante el juzgado de Ercolini que “los productos fueron distribuidos conforme a su planificación”. Y que "para el 4 de marzo ya no había alimentos vencidos o próximos a vencer en los depósitos”.

Varias fojas después de esos dichos, los abogados de Capital Humano afirman que quedaban elementos, otros productos y aceite, al menos hasta el 11 de marzo, fecha en la que decidieron enviar mercadería a Bahía Blanca por las trágicas inundaciones.

En su exposición judicial, el abogado Alejandro Martin Vartanian, en carácter de apoderado del Ministerio de Capital Humano, informó la “trazabilidad” de la mercadería almacenada en los depósitos. Según ese documento de 12 fojas al que accedió Infobae, se asegura que hasta el 11 de marzo se encontraban en los depósitos diferentes elementos, los cuales fueron distribuidos en las semanas siguientes.

Una de las fojas de la respuesta de Capital Humano en la que se informa a la justicia el stock de alimentos y "elementos esenciales" que había en los depósitos antes y después de la denuncia de Juan Grabois

Detalle del stock de alimentos y su destino

En el punto “C” de la página 8 del documento, el apoderado de Capital Humano plasmó la totalidad de los productos y alimentos que se encontraban -aún hay existencia de yerba y aceite- según el siguiente cuadro:

Yerba mate Cantidad distribuida: Se entregaron los últimos envíos de yerba mate Sierras del Imán el 11 de marzo. Cantidad aún en depósito: 860.316 paquetes de un kilogramo de yerba mate de las marcas Sierras del Imán y Buen Ojo siguen almacenados en Villa Martelli. Motivo del remanente: Estos productos estaban destinados a la Provincia de Buenos Aires, que no finalizó el retiro, pese a que el ministerio ofreció 40 camiones para facilitar la logística, propuesta que fue rechazada el 11 de marzo. Leche en polvo Vidalac Cantidad distribuida: Se entregó la totalidad del stock el 3 de febrero. Estado actual: No queda stock en los depósitos. Aceite comestible Alsamar Cantidad distribuida: Se entregó el último lote el 11 de marzo. Estado actual: No queda stock en los depósitos.

El ministerio también detalló que, entre el 8 y el 12 de marzo (5 y 9 días después de la denuncia de Grabois y la UTEP) , distribuyó aproximadamente 58 toneladas de productos esenciales para atender la emergencia en Bahía Blanca y zonas aledañas. El detalle es el siguiente:

Artículos esenciales: Anafes, colchones de una y dos plazas, frazadas, sábanas y cajas de velas.

Materiales de construcción: Tirantes de madera, clavos y alambre.

Artículos de higiene y mobiliario: Jabón de tocador, mesas, caballetes y calefones eléctricos.

Productos de limpieza y protección: Botas de lluvia, jabón en polvo, limpiador de piso, rollos de nylon, pastillas potabilizadoras y repelentes.

Alimentos: Aceite comestible.

Una de las fotos que Juan Grabois y la UTEP aportaron a la justicia sobre los alimentos retenidos en los depósitos de capital humano, al menos hasta el 3 de marzo de 2025

Antes de ese listado, Capital Humano sostuvo ante el magistrado: “Lamentablemente, en el marco de la contingencia climática que afectó a la provincia de Buenos Aires (localidades de Bahía Blanca y zonas afectadas) el pasado 7 de marzo, este Ministerio ya no contaba con alimentos adecuados con alto valor proteico para ser enviados para asistir a dichas localidades -a excepción de un remanente de aceite que obraban en el depósito-, como sí ocurrió en la emergencia climática que afectó a la provincia de Santa Cruz entre fines de junio y principios de julio del 2024. Afortunadamente, sí se han podido enviar elementos para paliar la emergencia”.

Este medio se comunicó a través de los voceros oficiales de la ministra Sandra Pettovello para obtener una respuesta sobre el reconocimiento de la existencia del aceite y otros elementos el 3 de marzo y días posteriores a la denuncia de judicial y la intimación que había realizado la querella para que Capital Humano envíe la respuesta tal como lo había dispuesto Ercolini, pero decidieron no responder.

Sobre el mismo tema, Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos, afirmó: “En la respuesta que Capital Humano envió a la Justicia están reconociendo que tenían alimentos todavía guardados en los galpones, y no hablan de los útiles escolares y las mochilas que siguen sin entregar. Básicamente, una mentira más que viene acumulando Sandra Pettovello en todas las respuestas sobre el gasto de los recursos del Estado”. Sobre los útiles escolares, Capital Humano había hecho circular la versión de que se trataba de “un rezago de Aduana que se están clasificando”. Pero ese hecho no se plasmó en la respuesta ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 .

