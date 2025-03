Tras la convocatoria a las PASO, la Legislatura ahora le pide a Kicillof que defina si va a desdoblar

El último 5 de marzo, Kicillof habló ante la asamblea legislativa y pidió resolver la suspensión de las PASO (Aglaplata)

A los esperables reclamos de la oposición para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dé a conocer el cronograma para las elecciones legislativas de este año en el plano bonaerense; se le sumó el pedido de al menos dos sectores del oficialismo. La consecuencia inmediata es la dilación en la suspensión de las PASO, una instancia que tiene que resolver en la Legislatura bonaerense y que, ante la falta de certezas, el mandatario resolvió hacer la convocatoria a las Primarias provinciales para el 14 de julio a la espera que el poder legislativo suspenda las PASO.

Pero hoy, esa intención del Ejecutivo está en una zona gris. El diálogo entre la gobernación y el Poder Legislativo bonaerense está interrumpido. En la Legislatura, tanto en Diputados como en el Senado, aguardaban que el mandatario provincial envíe un proyecto propio que suspenda las elecciones PASO provinciales de este año y -lo más sustancioso- que dé a conocer cómo será el cronograma electoral. Eso no sucedió y, por el contrario, Kicillof resolvió hacer la convocatoria a las Primarias para el 14 de julio. ¿Quiere el gobernador que haya PASO en PBA? La respuesta es no. Pero a menos de 200 metros de la Legislatura, en la gobernación bonaerense, avisan que son los diputados y senadores lo que tienen que suspender las Primarias, para que después el gobernador pueda resolver si habrá un desdoblamiento de fechas de la elección general o no. Aclaran también que la decisión de haber hecho la convocatoria a las Primarias provinciales no tiene que ver con un posible desdoblamiento.

Los distintos posicionamientos políticos se asemejan a lo que sucedió sobre el cierre del año pasado, cuando se cayó la negociación por el Presupuesto y la Ley Fiscal 2025. A la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y la oposición se le sumó la tensión interna del peronismo. En el plano legislativo, el cristinismo y el Frente Renovador hacen valer su peso propio.

El intedente de La Plata, Julio Alak; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y la senadora bonaerense y secretaria general del PJ nacional, Teresa García (Aglaplata)

Ahora, con la discusión por la suspensión de las PASO —e incluso ante un eventual desdoblamiento electoral— la tirantez en el oficialismo vuelve a imponerse. En el llamado axelismo aseguran que hasta diciembre había un acuerdo interno para ir hacia la suspensión de las Primarias en el orden provincial y que ahora, al menos un sector, cambió de parecer. En el medio, Kicillof dio una muestra de emancipación política fuerte con lo que fue el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro.

Esta semana, la discusión interna del peronismo en referencia al cronograma electoral la puso sobre la mesa la diputada provincial Susana González. La legisladora integra la comisión de Reforma Política y del Estado donde descansan los proyectos de ley alusivos a una suspensión o derogación de las Primarias. La comisión se reunió el último jueves sin mayores resultados. Fue en ese ámbito que la diputada —que responde al intendente de Ensenada, el axelista Mario Secco— planteó que “las internas del oficialismo, las va a resolver el oficialismo. No es un tema que atañe a los demás, sino al propio oficialismo. Acá hay una situación clara, PASO sí o PASO no. Se está demorando esto para que el gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar a las PASO, que es lo más probable, por propios y por ajenos. Por sociedades propias y ajenas”. En efecto, Kicillof terminó haciendo la convocatoria a las PASO. La legisladora también le endilgó al presidente de la comisión, el radical Emiliano Balbín, que el encuentro era para hacer “un circo”, porque no se iba a emitir ningún despacho de comisión alusivo a la suspensión de las Primarias.

Los tiempos corren y ese fue el argumento central que planteó Kicillof para justificar el llamado a las elecciones Primarias para elegir candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. “Ante la vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral”, planteó la Gobernación en un comunicado en el que se dio a conocer la firma del decreto.

Tras el llamado a las PASO, en la Legislatura, el presidente del bloque de diputados provinciales del PRO, Matías Ranzini, aseguró que “el Proceso electoral es uniforme, el gobernador debe publicar el calendario electoral completo (y no a cuentagotas como lo hizo) dando certidumbre y transparencia a cada uno de los plazos electorales (que ya han empezado a correr) hasta la elección general”.

El titular de la bancada del radicalismo en la Cámara baja provincial, Diego Garciarena, también manifestó que “el gobernador debe fijar el cronograma electoral”, ya que “a partir del anuncio de convocatoria a elecciones primarias para el 13 de julio han comenzado a correr los plazos del proceso electoral y debe establecerse con claridad y transparencia cada una de las fechas de ese proceso hasta la elección general, inclusive. De otra manera estamos frente a un proceso incierto e indeterminado que en modo alguno contribuye con la transparencia y la calidad institucional. Las elecciones no se establecen en cuotas, el proceso electoral es uno solo y debe fijarse en un solo acto”.

Pero en la Legislatura, no todo fue presión sobre el gobernador tras la convocatoria a las Primarias que realizó este sábado. En un tono más conciliador, el titular del bloque de senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli, sostuvo que “sería ideal contar con el cronograma completo, pero también es real que hay un debate que se debe dar en la Legislatura. Hoy el gobernador actuó de acuerdo a la ley que le permite efectuar la convocatoria por separado. De hecho ya hay antecedentes de esto en la Provincia”.

“Sería importante terminar de definir el calendario electoral para poder llevar claridad al electorado y previsibilidad a todos los partidos políticos”, agregó en diálogo con Infobae, el legislador por la Cuarta sección electoral. También planteó que es necesario discutir temas provinciales como el funcionamiento de IOMA, la inseguridad o

Este sábado, Kicillof trasladó la decisión de suspender las PASO a la Legislatura. En última instancia, busca que el costo político de la realización de una elección que puede no hacerse lo termine pagando el Poder Legislativo.

Hay una sesión convocada para el próximo 20 de marzo en Diputados. Pero será un encuentro por el Día de la Memoria. Hasta este viernes por la tarde, en la oposición explicaban que no había ningún tipo de diálogo con el Ejecutivo para avanzar en una sesión para tratar un proyecto para suspender las Primarias.

La iniciativa que semanas atrás se estimaba que se iba a poner en discusión -o al menos eso esperaba el Gobierno- era el del diputado massista, Rubén Eslaiman. Sin embargo, todo es dinámico. Hoy, tanto desde el sector renovador como en el cristinismo están dispuestos a resolver una suspensión por las PASO, pero deslizan que Kicillof debe dar cuenta del cronograma electoral y que se debe discutir todo junto: PASO, desdoblamiento y hasta algunos particulares interesados suman la ley de reelecciones indefinidas.

El massista Rubén Eslaiman. A su derecha, el presidente del bloque de los diputados de UP, Facundo Tignanelli

“Por falta de definición de los bloques de la Legislatura y probablemente del Ejecutivo también, no se pueden poner de acuerdo sobre qué quieren en concreto. Y evidentemente están discutiendo algunas cuestiones que no se dicen de cara a la sociedad, como es el tema de las reelecciones, por ejemplo, desdoblamiento sí o no, y eso hace que esté trabado como para avanzar”, blanqueó el presidente del bloque Unión Renovación y Fe en la Cámara de Diputados, Gustavo Cuervo. El legislador del sector de los libertarios dialoguistas forma parte de la comisión donde se encuentran las iniciativas para suspender las Primarias en la provincia de Buenos Aires. “La provincia necesita que se establezcan normas de juego claras, con la totalidad de las fechas. No pueden seguir poniendo reglas a la medida de la interna de un sector. Se tiene que legislar y gobernar para todos”, agregó su compañero de bloque Fabián Luayza.

En este contexto difuso, el Gobierno bonaerense se prepara para desdoblar la elección. En el medio, si la Legislatura resuelve la suspensión, el decreto que vaya a firmar el mandatario convocando a las elecciones quedaría sin efecto. Este sábado, Kicillof volvió a plantear que las PASO se deben suspender.

Como fuera, el diálogo Ejecutivo-Legislativo es complejo en la provincia de Buenos Aires, al punto de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró ante la invitación a que vaya a la Cámara de Diputados exponer sobre la suspensión de las PASO: “Al circo voy los domingos con mi ahijada”. En el gobierno bonaerense apuntan a que la dilación es meramente política, porque en los hechos los legisladores solo tienen que resolver sobre un proyecto con dos artículos y que por eso Kicillof tomó la decisión de hacer la convocatoria a las PASO.

La Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones Primarias provinciales en un período no menor a 120 días ni mayor a 150 días antes de su realización. Además, estos comicios deben efectuarse dentro de los 12 meses previos a los generales.

La decisión que tomó Kicillof recibió el respaldo de algunos dirigentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro, como el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que remarcó: “Esperamos ahora que la Legislatura Bonaerense se expida al respecto a la mayor brevedad posible para darle certezas y previsibilidad a cada uno de los y las bonaerenses”, aseguró el jefe comunal.