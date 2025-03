Kicillof no descarta impulsar un proyecto propio para suspender las PASO ante la demora en la definición

Axel Kicillof quiere suspender las PASO (Aglaplata)

Tal como se esperaba, la primera reunión para poner en consideración los proyectos para la suspensión de las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires no terminó de la mejor manera. Se trató de una reunión de la comisión de Reforma Política y del Estado que encabeza el radical, Emiliano Balbín. Se pusieron en consideración cinco proyectos que van desde la derogación de las PASO a la suspensión e incluso la adopción de la Boleta Única de Papel. En el gobierno de Axel Kicillof tomaron nota y buscan una resolución en el correr de la próxima semana.

El encuentro de este miércoles levantó temperatura cuando hizo uso de la palabra la diputada de Unión por la Patria, Susana González. La legisladora responde políticamente al intendente de Ensenada, Mario Secco. Ante el resto de los integrantes, la legisladora le planteó a Balbín: “Me llama la atención que te prestes a esta reunión informativa, a este circo. Hay más medios que miembros. Tuvimos dos reuniones y ahora dicen que no queda claro, cuando es 13 de marzo. El gobernador fue más que claro o no tenés comprensión de texto o me tomás el pelo”.

Además, la diputada aseguró que “se demora esto para que el gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar”, a las PASO. Lo cierto es que hoy por hoy todo es una carrera a contrareloj para resolver el calendario electoral.

La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Susana González (Foto: Diputados BA)

La Ley 14.086 de Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 2, dispone que la convocatoria a elecciones primarias debe realizarse entre 120 y 150 días antes de su celebración. Además, las primarias deben desarrollarse dentro de los 12 meses previos a la elección general. La misma norma establece que, si el Poder Ejecutivo Nacional convoca elecciones primarias para cargos nacionales, las primarias provinciales deberán realizarse en la misma fecha. Ya no hay PASO nacionales.

Según pudo saber Infobae, si para la semana que viene no se resolvió la discusión sobre las PASO, el Ejecutivo tomará una decisión. En este contexto, no se descarta que el gobernador vaya a presentar una iniciativa propia en la Legislatura, tal como lo pide un sector del peronismo y los distintos bloques de la oposición; pese a que el Ejecutivo

En el encuentro de este jueves, la comisión que preside el legislador Balbín también deslizó que la intención es invitar a las autoridades de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El objetivo es que expongan la factibilidad de Buenos Aires para hacerse cargo del acto eleccionario, tanto ante un eventual desdoblamiento o sobre las PASO. “Al circo voy los domingos con mi ahijada”, contestó el ministro de Kicillof, en sintonía con lo expuesto en el mediodía de este miércoles por la legisladora que responde a Mario Secco, uno de los intendentes que se encuadra en la figura del gobernador y el Movimiento Derecho al Futuro.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco

En el Ejecutivo esperan que la Legislatura resuelva, ya que las Primarias en territorio bonaerense cuentan con una ley propia y es el Poder Legislativo el que tiene la potestad de intervenir sobre las leyes. Este miércoles, Kicillof volvió a pedir celeridad. “Dije que me parecía bien que no haya PASO. Veo que esto es lo que está predominando. Voy a acompañar lo que resuelva la Legislatura, pero tienen que darme la certeza y con celeridad porque corre el año”, remarcó en declaraciones a Gelatina.

En la oposición, distintos sectores le vienen pidiendo al mandatario que defina el calendario electoral; requieren saber si habrá un desdoblamiento o no. En el Ejecutivo advierten que una fecha para desdoblar no se puede establecer sin antes conocer si habrá PASO o no.

El presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini, planteó este jueves que “el Poder Ejecutivo debería avanzar publicando urgentemente el calendario electoral 2025 para la PBA. La fecha de la elección que disponga el Gobernador es determinante para adoptar la decisión más adecuada en el tiempo justo”.

En la misma sintonía se expresó el diputado del radicalismo Balbín tras la reunión de la comisión de Reforma Política. “La urgencia de contar con un calendario electoral claro es vital. Los ciudadanos merecen saber cuándo se llevarán a cabo las elecciones y cómo se desarrollará el proceso. La fecha de la elección que disponga el Gobernador es determinante para adoptar la decisión más adecuada”.

Fuentes legislativas del kirchnerismo advirtieron que lo dicho por el gobernador respecto a las PASO “no alcanza” y que en rigor es el mandatario provincial el que debe oficializar su postura a través del envío de un proyecto de ley. Si Kicillof, efectivamente, manda un proyecto pidiendo la suspensión de las Primarias, no queda demasiado margen político para seguir especulando.

Por lo pronto, las elecciones generales a nivel nacional serán el 26 de octubre. En el Ejecutivo provincial se animan a arriesgar que -de desdoblarse en la fecha- los comicios para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares será antes de las Generales y que la opción que puso sobre la mesa el massismo de hacer la elección provincial el 9 de noviembre, no corre.