Pese a las tensiones internas, para el oficialismo no corre riesgo el acuerdo con el FMI en Diputados

Diputados de La Libertad Avanza

La reunión prevista para este jueves de la comisión bicameral de Trámite Legislativo fue suspendida horas antes de su inicio sin demasiadas explicaciones por parte del oficialismo y el debate sobre el decreto que autoriza el nuevo acuerdo con el FMI quedó pospuesto hasta la semana que viene.

El próximo martes expondrán el secretario de Política Económica, José Luís Daza, número dos de Luis Caputo e interlocutor entre el Fondo y el Gobierno; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y Leonardo Madcur, representante argentino en el directorio del FMI. Según fuentes oficiales, la voz de los funcionarios es importante para explicar el acuerdo ante los mercados.

No obstante, la presencia de los funcionarios parece ir en contra del plan del Gobierno de llevar el tema al recinto lo más rápido posible. Lo que sucede es que el escándalo que se desató sobre el final de la última sesión en Diputados entre los propios miembros del oficialismo tuvo un impacto inesperado en la comisión.

Fuerte cruce entre Oscar Zago y Lisandro Almirón

La pelea entre Lisandro Almirón y Oscar Zago, que incluyó empujones e insultos, complicó la reunión de la bicameral porque sembró dudas sobre la renovación de autoridades. Actualmente el presidente de la bicameral es el senador riojano Juan Carlos Pagotto, pero en este período su lugar debería ser ocupado por un diputado.

Las opciones posibles son el oficialista Lisandro Almirón, el radical cercano al Gobierno Francisco Monti, Diego Santilli (PRO), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Carolina Gaillard (UxP), Ramiro Gutiérrez (UxP), Vanesa Siley (UxP) o el propio Zago.

Dado que la presidencia es un lugar estratégico porque controla el temario y el cronograma de las reuniones, suele quedar en manos del oficialismo. Por lo que la única opción viable para La Libertad Avanza sería Lisandro Almirón. Pero para nombrarlo primero tendrían que estar asegurados los votos de Zago, con quien terminó a los empujones el miércoles, y del senador Francisco Paoltroni, cercano a Victoria Villarruel y alejado del oficialismo.

Francisco Paoltroni y Victoria Villarruel

Si bien fuentes oficiales aseguran que Pagotto todavía tiene mandato vigente, ya que interpretan que debe pasar un año desde su designación, la reunión se suspendió ante la falta de certezas en caso de que la oposición intentara forzar la renovación de autoridades.

No obstante, ante la consulta de Infobae, fuentes de la bancada oficialista aseguraron que el apoyo tanto de Zago como de Marcela Pagano y Rocío Bonacci para el acuerdo con el FMI está “asegurado”. Pagano y Bonacci tuvieron un enfrentamiento con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce (donde hasta se arrojaron con un vaso de agua en pleno recinto) casi en simultáneo que Zago forcejeaba con Almirón.

La discusión de Pagano y Bonacci con Lemoine y Ponce

Según pudo saber Infobae, Martín Menem calcula que cuando el acuerdo con el FMI llegue al recinto tendrá 131 o incluso 132 votos para asegurar su aprobación (con 129 ya tendría la mitad más uno).

La decisión estratégica de la Casa Rosada de enviar el acuerdo con el FMI a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en lugar de una proyecto de ley tradicional busca capitalizar la fuerza del oficialismo -y sus aliados- en Diputados, al mismo tiempo que esquivaría una sesión en el Senado, donde el peronismo apenas debe sumar un puñado de votos para tener mayoría.

Martín Menem

Sucede que a diferencia de un proyecto de ley, que debe ser aprobado por las dos Cámaras del Congreso, los DNU quedan vigentes tan solo con evitar el rechazo en una de ellas. Así, solo con la aprobación en Diputados, el Gobierno podría avanzar con el acuerdo.

El peronismo, la izquierda y algunos sectores dialoguistas, como Democracia para Siempre, ya manifestaron que la jugada de la Casa Rosada incumple con la Ley de Administración Financiera, que en su Artículo 2º dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

No obstante, tanto el PRO como el radicalismo y los gobernadores dejaron saber que si bien el instrumento no es el ideal, sería muy perjudicial para el país sabotear la negociación con el FMI, que según trascendió podría darle a la Argentina hasta USD 20 mil millones.

“Si nosotros le aprobamos el acuerdo con el FMI a los kirchneristas durante el gobierno de Alberto, no podemos rechazar este. El DNU no es lo ideal, pero hay que entender el contexto”, reconoció un importante referente del PRO a Infobae.

Cristian Ritondo y Silvana Giudici, del PRO

En la misma línea, Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica reconoció que podría considerarse una situación de “necesidad y urgencia” dado que los mercados internacionales están convulsionados por las medidas proteccionista de Donald Trump y también por la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central argentino.

“El acuerdo con el Fondo es imprescindible para la Argentina. Me costaría ratificar un DNU, pero no voy a votar en contra si implica que se caiga un acuerdo, que mañana haya volatilidad en los mercados, que el dólar pegue un salto y que suba la inflación. No se trata de apoyar o no a Milei sino de que el esfuerzo que hicieron los argentinos valga la pena”, detalló.

En el medio de ambas posturas, desde bloques como Encuentro Federal, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto, insisten en que el Gobierno debe enviar un proyecto de Presupuesto 2025 y reclaman que el propio Luis “Toto” Caputo exponga ante el Congreso.

Al igual que en casi todas las votaciones importantes durante el gobierno libertario, la llave de la votación quedará en manos de los mandatarios provinciales que pueden influir sobre los diputados cordobeses, entrerrianos y chubutenses de Encuentro Federal (media docena de votos), los ocho integrantes de Innovación Federal que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los tres representantes de San Juan y Neuquén y los peronistas de Catamarca y Santiago del Estero (11 diputados en total).

“Los gobernadores son los primeros interesados en que salga el acuerdo con el FMI porque las provincias también se van a beneficiar”, aseguran los libertarios.