Lejos del PRO, la UCR acelera definiciones en Córdoba, CABA y PBA, pero suman internas y enfrentamientos

El acto de la UCR en Costa Salguero que formalizó la alianza de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta en el 2023 (Foto: Maximiliano Luna)

“No valemos nada”. Es una frase que se repite entre varios radicales molestos por la falta de estrategia de la UCR para las elecciones legislativas. A esa ausencia de definiciones se le suman otros factores: La Libertad Avanza no da señales de querer sumarlos en sus listas y, además, el PRO ya tomó distancia de lo que supo ser Juntos por el Cambio, por ejemplo, en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. En el territorio bonaerense, tanto Cristian Ritondo como Diego Santilli buscan un acuerdo con los libertarios y esperan respuestas de los correligionarios para armar un frente opositor a Axel Kicillof. La respuesta se hace esperar y florecen las rupturas entre los boina blanca de la provincia.

La provincia de Buenos Aires es donde más fracturas muestra la UCR. Todavía no se resolvió la elección por la presidencia del Comité, donde se enfrentaron Miguel Fernández y Pablo Domenichini. Ambas fracciones esperan atentos a la resolución judicial. En Evolución no descartan una intervención del partido. Pero, más allá de los resultados, la interna mostró dos fracciones: la de Maximiliano Abad, por un lado, y la de Facundo Manes, con Evolución, por el otro.

Según pudo saber Infobae, el neurólogo tiene planeado presentarse este año para renovar su banca en la Cámara de Diputados. Así como lo hizo durante su campaña del 2023, trabaja para armar un frente amplio que “exceda a la UCR”. Para eso cuenta con el apoyo de Evolción, que en la provincia de Buenos Aires su máximo referente es Domenichini, y referentes como Margarita Stolbizar y Emilio Monzó. También esperan sumar al peronismo no kirchnerista.

Maximiliano Abad en el acto de Mar del Plata, acompañado acompañado por sus máximos aliados Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez

En el entorno de Abad, por su parte, hay cierto descreimiento sobre la postulación de Manes. Recuerdan su fallido intento de ser candidato presidencial. Además, creen que Kicillof va a avanzar con el desdoblamiento de las elecciones locales de las nacionales, momento en el que harán valer su territorialidad. Tampoco descartan la reedición de Juntos por el Cambio. Pero esa instancia dependerá en mayor medida de las decisiones que tome el PRO, que tampoco termina de resolver su vínculo con La Libertad Avanza.

El único que envió una señal fue el presidente del partido amarillo en suelo bonaerense, Cristian Ritondo, quien dijo esta semana que su vocación frentista no se agota en LLA y que “el PRO trabaja bien con el radicalismo”.

Para agregarle más condimentos a la interna bonaerense se sumaron los “radicales con peluca”. Se trata de los cuatro diputados que en el Congreso apoyaron todas las medidas del Gobierno, sobre todo los vetos presidenciales que frenaron dos medidas impulsadas por su propio partido. Esta semana se reunieron con Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que hace algunas semanas dejó el PRO para dar el salto a La Libertad Avanza. Del encuentro participaron, además, unos seis concejales de la UCR disconformes con el liderazgo de Martín Lousteau a nivel nacional y con el de Abad en el territorio bonaerense. ¿El objetivo? Sumar dirigentes del interior que apoyen las medidas libertarias y que estén dispuestos a acompañar, pese a que no haya un acuerdo electoral pactado, ni cargos ni lugares en las listas.

Rodrigo de Loredo mantiene un buen vínculo con Mauricio Macri y su sector en Córdoba

En Córdoba el panorama es más sombrío. Por empezar, existe una incógnita importante: ¿Qué va a hacer Juan Schiaretti? Las encuestas lo dan como ganador por amplia diferencia, pero el Gringo mantiene el misterio. Si no se presenta, Martín Llaryora deberá ensayar otros nombres que no cotizan tan alto. En cualquier caso, todos los partidos miran con atención esos movimientos para definir su estrategia. De hecho, hay otro tópico que circula entre las reuniones: el único que le puede ganar a Schiaretti es Luis Juez. El senador cordobés viene perder la elección a gobernador por una mínima diferencia y hoy trabaja como un aliado más de La Libertad Avanza.

En diálogo con Infobae, Juez aclaró que todas sus fichas están puestas para en 2027 y que no está en sus planes la posibilidad de encabezar una lista de diputados. De hecho, su banca no vence este año y planea seguir apoyando desde el Senado al Gobierno. De todos modos, hay dirigentes cordobeses que no descartan su postulación en caso de que Schiaretti se decida y La Libertad Avanza lo convoque. Otras hipótesis corren para Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, que también quiere enfrentar al peronismo local por la Gobernación.

La UCR de Córdoba también está fracturada en tres: el oficialismo de De Loredo, los que responden a Ramón Mestre y quienes impulsan a Juan Jure para la candidatura a diputado. Los radicales cordobeses no se hacen ilusiones. Ya se ven en el tercer o cuarto puesto. Incluso con ese diagnóstico, no descartan una interna partidaria para elegir al postulante que encabece la lista 3, seguramente sin aliados ni alianza. Algunos sospechan que De Loredo pondrá a Marcos Ferrer, actual presidente de la UCR, para la contienda y que este año quedará afuera del Congreso para enfocarse en el 2027.

Martín Lousteau en el Senado

La ciudad de Buenos Aires tiene más definiciones, aunque el panorama no es del todo favorable. Como adelantó este medio, Lousteau analiza encabezar la lista de legisladores porteños. La decisión de Lousteau se debe a la falta de decisiones del PRO y de su viejo aliado Horacio Rodríguez Larreta, quien coquetea con ir por una banca en el Senado.

El presidente de la UCR encabezaría la nómina con algunos de los aliados de lo que supo ser Juntos por el Cambio, entre ellos, el Socialismo que lidera Roy Cortina y el espacio de Graciela Ocaña. También podrían estar los referentes de la Coalición Cívica. Según informaron a este medio, es lunes habrá una reunión del espacio de Elisa Carrió para definir la estrategia.