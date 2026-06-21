Mieli intenta un control de daños tardío mientras los aliados le ponen límites a su “todo o nada”

Javier Milei junto al nuevo vocero Adrián Ravier, en segundo plano el jefe de Gabinete Manuel Adorni

El Gobierno vio esta semana cómo se derrumbaba el castillo de naipes que había logrado armar en el Senado con su mayoría de 44 legisladores casi automáticos que apoyaban cada decisión oficial. Mieli encontró los límites. Los aliados le dieron una semana de aire. Fue casi como mandarlo a pensar. En ese tiempo, el Presidente no echó al jefe de Gabinete, lo ratificó, pero admitió el costo que estaba pagando. Nombró un nuevo vocero, Adrián Ravier, un economista de la escuela austríaca que tendrá la tarea de convencer a la sociedad de que todo marcha acorde al plan. Si todo marchara acorde al plan, para qué poner un vocero que lo cuente. La bonanza económica debería palparse en la calle, en las fábricas, en las empresas, en los comercios, no en una sala de conferencias.

La novedad del nuevo puesto aporta al menos tres lecturas inmediatas: Adorni no se va y la presión de los negociadores políticos del Gabinete no alcanza para convencer al Presidente de que lo obligue a dar un paso al costado; el crecimiento económico de un sector no derrama en las mayorías; y Milei ya no puede ser vocero de su proyecto, necesita un sustituto. En definitiva, Adorni anuló a Milei.

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Manuel Adorni, en el acto por el Día de la Bandera, junto a Karina Milei y Martín Menem

Esta semana el Congreso volverá a la carga para precipitar la salida del funcionario más cuestionado del gabinete. La promesa que hizo el oficialismo para ganar una semana es que les permitieran convencer a los hermanos Milei para que Adorni diera un paso al costado. No pasó. “Lo veo durísimo a Javier, me dijo que no iba a hacer nada hasta que no se pronunciara la Justicia”, cuenta un interlocutor.

La famosa reunión de labor parlamentaria del miércoles pasado fue áspera. Patricia Bullrich, como jefa del bloque libertario, ensayó una previa con sus aliados. Ahí coordinaron postergar una semana la sesión a cambio de votar directamente el llamado a interpelar a Adorni en la siguiente convocatoria. La resistencia a la senadora se la plantaron dos karinistas: Agustín Coto y Ezequiel Atauche, que le dijeron a Bullrich que el trámite debía resolverse como un proyecto de ley y por lo tanto, tener dictamen o conseguir los dos tercios de los presentes en el recinto para pasar al tratamiento. También opinó en ese sentido el secretario parlamentario, Agustín Giustinian. Se cruzaron en una discusión reglamentaria, pero finalmente se dejó el acuerdo intacto como se había pactado. Bullrich viene sosteniendo con claridad que Adorni ya no puede cumplir su función. Pero la Casa Rosada arremetió. A los dos días, desde el ala política del Gobierno hicieron saber nuevamente que no estaban de acuerdo con esa interpretación y lanzaron a correr el rumor de que se haría nuevamente otra reunión de labor para modificar lo acordado. Gestos de debilidad sin disimulos. Mañana se volverá a convocar para el martes próximo. El final parece abierto e incierto. Para cambiar lo acordado deberían estar todos los firmantes de acuerdo. Eso no va a pasar. En la discusión se metió incluso Eduardo Menem, el padre de Martín. Con su libro de Derecho Procesal Parlamentario en mano les dijo a los oficialistas que se equivocaron, que cedieron demasiado, y que tenía que tener tratamiento de ley. Así las cosas, si los aliados no quieren proteger a Adorni, tienen en sus manos aportar los dos tercios este jueves. Fin.

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Patricia Bullrich conversa con senadores peronistas

A esta altura todos se tiran con sus constitucionalistas. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que no se necesita seguir el camino de un trámite parlamentario de producción de leyes. Eso es lo que se acordó y firmó. Entre los aliados, los radicales fueron los más proclives a consentir los deseos del Gobierno. Pero entre el PRO y los sin techo de la UCR, aquellos que no responden a ningún gobernador, como Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) o Flavio Fama (Catamarca) lograron torcerle el brazo al oficialismo. Todos esperaron en vano la renuncia que no fue.

Fondos discrecionales

Alcanza con mirar los números de los envíos de fondos para entender el juego. Ese mismo miércoles, la provincia de Corrientes recibió $4.002,3 millones de transferencias no automáticas, es decir, fondos discrecionales. El jefe del bloque radical es Eduardo Vischi, correntino. La cifra sobresale frente al resto de las provincias. Le sigue Neuquén, con $859,4 millones; Mendoza, con $767 millones; Santa Fe, con $716,9; Buenos Aires, con $516,1 millones; La Pampa, con $141,5 millones; Ciudad de Buenos Aires, con $105,2 millones. Quedó relegada Misiones, con apenas $33,4 millones. Los senadores misioneros tuvieron un rol clave, según cuentan testigos de las negociaciones, para precipitar la caída de Adorni. Tiene una explicación: los dos responden a Carlos Rovira, el jefe político de la provincia que acaba de pelearse con el actual gobernador, Hugo Passalacqua. “Rovira está dispuesto a hacer todo lo posible y más para arruinarle la gestión al gobernador”, dicen en el peronismo, que se enteraron esta semana de la novela política misionera. Efectivamente, el divorcio llegó a un punto de no retorno. Rovira lanzó un nuevo espacio, Encuentro Misionero, y según cuentan intendentes de trato diario con el gobernador, él les transmitió que la ruptura no tiene marcha atrás. “Quienes tenían que cobrar lo hicieron”, se enojan en el peronismo por el devenir de los debates internos y la presión que ejerce el Gobierno, vía Diego Santilli, sobre los gobernadores.

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Diego Santilli y Carlos Rovira

Para mantener la tensión, Atauche les avisó a los senadores que la intención de Milei, en caso de avanzar con la moción de censura, era reponer a Adorni en el cargo. Para la oposición sería el escenario ideal. Nadie en el peronismo quiere que el funcionario se vaya, porque su permanencia sólo suma desgaste al Presidente y su gestión.

La crisis parlamentaria por el jefe de Gabinete, además, deja sin tratar proyectos clave para la Casa Rosada. La oposición también gana tiempo. Ya va por la segunda postergación del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y aspira a seguir bloqueándolo. La Iglesia empezó a jugar un rol central con sus pronunciamientos en contra y en cada provincia, los obispos presionan a los gobernadores.

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La previa del desenlace de Adorni tendrá otro capítulo también el martes con la sesión especial pedida por la oposición en la Cámara de Diputados, pero por ahora, sin tener asegurado el quórum. El PRO, conducido por Cristian Ritondo, y la UCR, manejada por Alfredo Cornejo, no están dispuestos a sacar los pies del plato oficialista. Entre las espadas parlamentarias de los distintos bloques creen que esta semana podrían surgir novedades de la causa judicial, sobre todo porque va llegando a la fiscalía de Gerardo Pollicita el listado de las compras de Adorni y Betina Angeletti para amueblar la nueva casa de Indio Cuá. La descomunal compra en Rosen de camas y colchones y el flipper de colección no sería lo único. Se esperan ingresos de electrodomésticos y muebles varios. Eso podría precipitar un clima más adverso aún, se aferran los opositores.

Casa de Adorni en Indio Cuá

Adorni, el funcionario que no funciona, está trabando la actividad parlamentaria. El oficialismo logra sacar dictamen de sus proyectos, pero no puede abrir el recinto. Esta semana se aprobó en comisión el nuevo Super RIGI y el pago a los holdouts en la Cámara baja. Hay sesión ordinaria convocada para el miércoles, pero en el peronismo se preguntan si estará dispuesto Martín Menem a arriesgarse en este contexto.

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También podría haber novedades respecto de un pedido de indagatoria en una de las causas, la que investiga a Adorni por el delito de dádivas. Es la causa del viaje a Punta del Este en avión privado, que está más adelantada, y en la que podrían desencadenarse las novedades. “En esa causa está todo listo para llamarlo a indagatoria”, confían fuentes judiciales.

¿Quién defiende a Adorni?

El nuevo vocero, que asume mañana, no defendió a Adorni. “Los diputados de La Libertad Avanza no podemos responder por él. Es él el que tiene que responder, es él el que está respondiendo, hay posibles contracciones que él tiene que explicar mejor”, dijo esta misma semana en TN. Tiene un tono claramente opuesto al del jefe de Gabinete y al del propio Milei, que alguna vez le dijo “lento”, “poco formado” e “imbécil”. Las revelaciones de esos archivos del Presidente en redes sociales hablan bastante de la improvisación del nombramiento. Todavía no se conoce si se creará el cargo de vocero presidencial o si asumirá las funciones del secretario de Medios, que ocupa Javier Lanari. En los despachos oficiales había sorpresa por la decisión, que se conoció el viernes después del desayuno compartido entre Milei y Adorni en Olivos. El propio vocero tuvo que anunciar que su rol estaba terminado y que debía asumir alguien para reemplazarlo. La exposición de la debilidad como política de estado.

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Adrián Ravier

Nadie se ocupó de borrar tuits. A los de Milei se suman los lapidarios comentarios del nuevo vocero en un tema sensible. Cómo se financia el libertario. “Por qué no nos contas Milei de tu asesoramiento a Scioli en Fundación Acordar?”, lo acorraló en un debate tuitero, muy de nicho. Ravier no se quedó ahí. “¿Es cierto que tu amigo Eurnekian te financiaba con dinero del Bapro? Muy caradura lo tuyo... me atacás por un trabajo de ipc que desarrollé un año y no decís nada de tus ingresos... lo mío fue técnico/académico y resultó en una investigación publicada... en tu caso?”, lo chicaneó. En ese debate Milei lo trata además de “falso austríaco”. Toda la pelea, en la que intervino Diego Giacomini, fue el 1 de julio de 2018.

Terminal política

El debate palaciego de estas horas pasa por la disputa de poder interno. ¿A quién va a responder Ravier? El karinismo salió a adjudicarse el nombramiento. “Los candidatos a diputados en 2025 los eligió Karina”, se anticipaban a aclarar en la tarde del viernes. Es difícil, además, que alguien presida el partido a nivel provincial sin la venia de la Secretaria General, presidenta a nivel nacional. Pero Ravier combina además su participación como ex director académico de la Fundación Faro, el think tank de Santiago Caputo. El recibimiento que le dio el Gordo Dan, el ministro sin cartera, precipitó lecturas de un avance del asesor presidencial sobre áreas de Karina. Caputo escribió: “La Argentina en diez años podría tener el PBI per cápita de Francia, las provincias que han sido históricamente relegadas podrían tener metrópolis desarrolladas y pleno empleo, podríamos vivir un proceso de migración brutal hacia el interior del país, podríamos ver florecer nuevas industrias y podríamos ocupar un lugar central en la discusión global pero veo que lo importante es discutir quién designó al flamante nuevo vocero presidencial como si todas las designaciones del PEN no las hiciera el Presidente de la Nación. El que sugiera otra cosa es parte del problema”. Está claro que en la dinámica de la interna libertaria, un funcionario puede no tener el visto bueno de Caputo para asumir, pero aunque no lo designe Karina, tiene que tener el visto bueno de ella.

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Los hechos se dieron así. Adorni fue a desayunar a Olivos, la reunión se extendió seis horas, y el propio Milei y el jefe de Gabinete lo llamaron por teléfono al todavía diputado. No se podían comunicar porque estaba en vuelo hacia La Pampa. Apenas aterrizó hablaron, llegó el ofrecimiento. El nuevo vocero aceptó enseguida.

Ravier se reivindica públicamente como javierista. Cuenta que lo conoció en debates académicos. Y ahí surge el primer problema. El principal vocero económico de cualquier gobierno es el Presidente o el ministro de Economía. Si la economía está tan bien, ¿para qué un vocero? Lo que necesita cualquier gobierno es un vocero político, un portavoz que resuelva una situación de crisis, que responda por el gabinete. “Tengo mis dudas sobre cuán curtido está para las conferencias”, se preguntaban en las filas oficialistas. Sería insólito pensar que a un vocero presidencial los periodistas vayan a preguntarle únicamente por Vaca Muerta o la minería en medio de la crisis de Adorni. Por qué no le preguntaría por una posible indagatoria del principal funcionario del Gabinete.

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Ravier entra al Gobierno con pocos bienes. Su declaración jurada presentada cuando asumió como diputado nacional por La Pampa refleja que es dueño del 100% de una casa en Santa Rosa que ingresó a su patrimonio el 19 de agosto de 2021. Tiene una superficie de 325 metros cuadrados, valuada en $14.465.586. A eso se suma un departamento en Barrio Norte que compró el 12 de noviembre de 2025, por una superficie de 52 metros cuadrados valuado en $172.800.000 y un Volkswagen Taos comfortline desde noviembre de 2024 por $50.638.197. Declara además una caja de ahorro con $57.923,44. También sumó otras cajas de ahorro, una con $35.915,85, otra con $7.531,18, una caja de ahorro en dólares por $6.345.380, y posee acciones y fondos comunes de inversión por $2.227.550,72. Sus bienes del hogar totalizan $16.500.000. El patrimonio total alcanza $263.078.084,19.

Quienes lo conocen de los debates parlamentarios sostienen que es de los pocos libertarios que hablan con consistencia sobre las ideas que defiende.

El nuevo vocero nace con una carencia importante de experiencia política. Es un cargo creado, en cualquier gobierno, para defender lo indefendible. Su llegada no solo es un golpe para Adorni y la admisión de la derrota política de Milei al sostenerlo, sino un reconocimiento de las falencias del plan económico. Eliminado el eje anticasta y corrupción, el Presidente necesita reconstruir una narrativa que haga renacer las expectativas de mejoras en el bolsillo, el gran factor electoral. Su principal fortaleza era hasta ahora eso. Un vocero económico es la admisión de que el rumbo está debilitado y por lo tanto, su prioridad a nivel comunicacional es recuperar la confianza. La complicación es que no se trata de una tarea a resolver por un vocero, sino por un ministro de economía.

Explicar números rojos

Los datos económicos de esta semana no ayudan a compensar cierta euforia del mercado por la estabilidad macro y la consolidación de que Luis Caputo consiguió los dólares para garantizar el pago de la deuda hasta 2027. Tampoco lo tapa el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Di Tella, que subió a 6,4% mensual en junio, por segundo mes consecutivo. Mañana se conocerá el Indice de Confianza en el Gobierno (ICG). Ese escenario se combina con un ajuste que encontró sus límites, como Milei en los aliados. La consultora Equilibra estableció que “el superávit fiscal se achica y sostenerlo se hace cada vez más difícil”. Los ingresos cayeron en mayo más que los gastos. El superávit primario fue de AR$1,92 billones y el financiero de AR$0,48 billones, con caídas reales de 14,9% y 45,7% interanual respectivamente. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% y 25,2% interanual. Los ingresos cayeron 4,1% real interanual por décimo mes consecutivo. La excepción fue el impuesto a las ganancias de sociedades. En mayo no hubo ingresos por privatizaciones, por lo que queda pendiente para junio el cobro de los US$365 millones de la venta de Transener. En cuanto a los gastos, Equilibra establece que la baja fue menor, de 2,2% real interanual. Las transferencias a universidades crecieron 78,5% y las prestaciones sociales se mantuvieron estables, mientras que cayeron fuerte las transferencias a provincias (-40%), los gastos de capital (-27,8%) y los subsidios económicos (-19,8%). En su mirada a futuro sostiene que “la venta de Transener ayudará a sostener el superávit fiscal del sector público nacional en junio, pero para la segunda mitad del año será clave que se recuperen los ingresos tributarios de la mano de un mayor dinamismo del nivel de actividad”. Ya lo dijo Caputo. “Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”.

Luis Caputo

La actividad industrial sigue mostrando no ya una foto, sino una película preocupante. De acuerdo con estimaciones elaboradas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), en mayo la producción manufacturera registró una caída interanual cercana al 5% y mostró un retroceso de 0,8% respecto de abril. El viernes se conocieron los datos de consumo masivo del Indec, que marcó caída en supermercados de -3,7% interanual en abril; de -5% en mayoristas y de -5,9% en los shopping. No se salvan ni los consumos destinados a la población de mayores ingresos.

En el bolsillo se traduce en que el salario real privado registrado cayó 5% entre agosto del año pasado y marzo de este año, según el informe semanal del Banco Provincia, sumado al de los empleados públicos que perdió 4,5%. El crédito a empresas y familias cayó 4,5% entre enero y mayo de 2026. Era el motor al que apostaba el oficialismo para la reactivación. La cantidad de personas en mora pasó de 4,8 millones en julio del año pasado a 6,8 millones en marzo de 2026.

A los banderazos

Milei mantiene intacta la interna en su gabinete. Reflotó la guerra con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien no invitó a Rosario al acto por el Día de la Bandera, pero sí lo hizo Maximiliano Pullaro. Los pusieron a una prudente distancia para que pudieran evitarse. La transmisión oficial nunca la mostró. Si a Adorni. El Gobernador destacó una frase. “Queremos decirle muy fuerte a todos, acá en Santa Fe estas obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción”. Nadie se hizo cargo en la comitiva nacional. Villarruel terminó siendo la nota distintiva, con su fuerte acusación al jefe de Gabinete. “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, lanzó.

Victoria Villarruel en el acto por el Día de la Bandera (Victoria Villarruel)

Mientras tanto, en Parque Lezama, el kirchnerismo se embanderó por la libertad de Cristina Kirchner con la notoria ausencia de Axel Kicillof. El gobernador envió a su espacio militante, pero eligió no ir. Los movimientos de la ex presidenta son indescifrables para un sector del peronismo que ve consumirse solo al gobierno de Milei y no entienden muy bien para qué cambiar el eje de debate público. En definitiva, la hora política indicará esta semana, en el Congreso, si se perdió o se mantiene como vector central el eje kirchnerismo antikirchnerismo.