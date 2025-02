Macri hace equilibrio para evitar una ruptura en el PRO: acuerdo con Milei y el revuelo por $LIBRA

Mauricio Macri hace equilibrio para evitar una ruptura en el PRO (Gustavo Gavotti)

-Che, ¿llegaste a invertir algo en $LIBRA? -, bromeó un dirigente del PRO minutos antes de empezar una cumbre de dirigentes bonaerenses del partido. -¿Alguien perdió guita con lo de las criptos? - interrogó otro. Era mediodía y los intendentes y referentes de la mesa del PRO en Buenos Aires llegaban a la sede partidaria en la calle Balcarce, a cinco cuadras de la Casa Rosada.

El motivo de la cumbre era discutir la estrategia electoral en la provincia, para definir una posible alianza con La Libertad Avanza con el fin de ganarle a Axel Kicillof y el kirchnerismo. Aunque no fue tema de la cumbre, fue inevitable que el revuelo por el caso $LIBRA, la criptomoneda que difundió el viernes pasado Javier Milei, a los pocos minutos de salir al mercado se desplomó y que tuvo como resultado que cientos de inversores perdieron millones de dólares.

La reunión fue tan clave como necesaria. Sirvió para sincerar y reflejar la división en dos bloques que atraviesa el partido que lidera Mauricio Macri. Se trata de una escisión motivada por la posibilidad (o no) de hacer un acuerdo electoral con Milei y los términos y condiciones de esa alianza.

Dirigentes del PRO bonaerense

“No puede ser que digamos sí quiero acuerdo, pero. Si, pero. Sí, pero”, recriminó un dirigente ayer en la cumbre del PRO. “La elección de este año va a ser a favor del Gobierno o contra el Gobierno”, insistió y remató: “Nosotros perdimos en 2023. Las reglas las pone el que ganó (Milei), no podemos querer marcarle la cancha”.

Fue la postura de uno de los referentes del PRO que piden ir a un acuerdo con Milei -a como de lugar-. Esa visión fue matizada por quienes defienden la “identidad” del PRO y exigen que una alianza con los libertarios no puede ser a cualquier costo. “Esto no puede ser una sumisión. Estamos a favor de un acuerdo, pero no de una fusión”, planteó un histórico del partido amarillo que se mueve con lealtad a Mauricio Macri.

La reunión contó con la participación de figuras destacadas del PRO en la provincia de Buenos Aires, como Cristian Ritondo, jefe de los diputados amarillos en el Congreso y presidente del partido en el distrito; los diputados nacionales Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Martín Yeza; y varios intendentes, entre ellos Soledad Martínez (Vicente López), que es vicepresidente del partido nacional y provincial, Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y María José Gentile (Nueve de Julio).

La postura de los dirigentes del PRO

Antes de ingresar al salón de la reunión, Ritondo fue abordado por una guardia periodística que lo interpeló sobre los motivos del cónclave. Y, como era de esperar, fue inevitable que se metiera entre las preguntas sobre la cripto $LIBRA. Lo que pasó “no afecta absolutamente en nada la posibilidad de hacer una alianza electoral con La Libertad Avanza. No tiene nada que ver. Nuestra relación empezó desde el balotaje y apoyamos desde ese momento lo que nos parece correcto”, respondió el jefe de los diputados del PRO en una férrea defensa a Milei.

En la cumbre de ayer en San Telmo hubo presencias llamativas. Una es la de Néstor Grindetti, que acaba de oficializar su salida del Gabinete de Jorge Macri. El ex intendente de Lanús comunicó que se iba por motivos “personales” y aseguró que seguirá trabajando como armador en la provincia de Buenos Aires. Aunque no aclaró en qué espacio, quienes lo conocen deslizaron que, por ahora, seguirá en el PRO, pero empujando una alianza con los libertarios.

Otro caso sobresaliente fue el de Ramón Lanús, intendente de San Isidro que supo ser cercano a Macri. Desde 2023 es leal a Patricia Bullrich y por estas horas se mueve -aún con discreción- en el esquema bonaerense de La Libertad Avanza que por el bullrichismo lidera el intendente Diego Valenzuela. Es la primera vez en meses que Lanús no iba a una cumbre oficial del PRO, tanto como que su presencia llamó la atención.

La división entre “violáceos” y amarillos

Cristian Ritondo y Soledad Martínez con intendentes del PRO

La reunión sirvió para sincerar las dos posturas que hoy habitan en el PRO. Por un lado, los amarillos, aquellos macristas de paladar duro que son reticentes a un acuerdo a sobre cerrado con Milei. Es el sector que exige negociar condiciones para mantener la “identidad” del PRO y argumenta que no puede ser una “sumisión” a lo que diga y quiera La Libertad Avanza. Esa línea la representaron en la cumbre Soledad Martínez, Pablo Petrecca y Silvia Lospennato. Es la visión que pregonan, también, tanto Mauricio como Jorge Macri.

Por otro lado, están los “violáceos”, aquellos que quieren un acuerdo con Milei sin exigir condiciones. Allí se enrolaron Santilli, Montenegro y Ramún Lanús, que subió el perfil durante la rosca para exponer su postura. Si bien todos los intendentes y referentes del PRO coinciden en la necesidad de hacer una alianza con Milei, hay un ala del PRO que considera que el acuerdo debe darse “sí o sí”, incluso bajo condiciones perjudiciales para el partido amarillo, como la de aceptar ir bajo el sello La Libertad Avanza. “El mejor acuerdo es un mal acuerdo”, argumentó un histórico del PRO durante el cónclave de este mediodía.

En tanto que Ritondo, a favor de un acuerdo con los libertarios, intentó hacer equilibrios. Tanto el jefe de los diputados amarillos como Soledad Martínez, organizadores de la cumbre, consideraron favorable que hayan estado todos los intendentes y referentes presentes. Desde Petrecca, Santilli y Lombardi, hasta Ramón Lanús, Lospennato y Grindetti.

El intendente Ramón Lanús junto a Sebastián Pareja, armador libertario en Buenos Aires, y a Patricia Bullrich

Si bien Ramón Lanús y Grindetti evitaron sacarse la foto de “familia” del final, su presencia fue vista como un gesto “positivo”. La lectura fue que la participación de ambos despejó un posible salto inminente a La Libertad Avanza para abandonar el PRO.

Incluso, desde hace días que en los corrillos del PRO se comentaba que era posible que Lanús estuviese analizando afiliarse a La Libertad Avanza para dejar el macrismo. Nada confirmado aún. “Fue a la reunión del PRO porque es parte del partido desde hace años y le parecía importante dar su visión sobre la estrategia electoral de este año”, le explicó a Infobae un dirigente que frecuenta la municipalidad de San Isidro.

Además, participaron en la cumbre de hoy en San Telmo los diputados nacionales Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, María Florencia de Sensi, María Sotolano y Gabriela Besana. De esa lista, los últimos cuatro están ligados a Ritondo. También estuvieron los intendentes Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Juan Ibarguren (Pinamar) y Jorge Etcheverry (Lobos).

Diego Santilli y Guillermo Montenegro reunidos en Mar del Plata con los legisladores del PRO Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich

En tanto que se sumaron los diputados provinciales Matías Ranzzini, Agustín Forchieri, Rita Salaberry, Gustavo Coria, Fabián Perechodnik, Martiniano Molina, Fernando Rovello; y los senadores bonaerenses Alex Campbell, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Jorge Schiavone, Aldana Ahumada.

Estos movimientos se dan en pleno escándalo de la criptomoneda $LIBRA. El sábado, Macri convocó a una reunión de urgencia de la Mesa Ejecutiva del PRO. Se hizo por Zoom, de forma virtual, para debatir una postura partidaria sobre el caso. Participaron los gobernadores Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), y los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; así como Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo.

Allí se acordó el comunicado que el PRO difundió el domingo a la tarde. El macrismo exigió “investigar” lo que pasó, transmitió “preocupación”. En la reunión virtual se consensuó “rechazar el pedido de juicio político” que pregonaba el kirchnerismo y otros espacios opositores a Milei. El texto fue en ese sentido. Empero, apareció la frase “No estamos a favor de un juicio político en esta instancia“.

Mauricio Macri, líder del PRO y ex presidente de la Nación (Jaime Olivos)

Esa última parte, la frase “en esta instancia”, generó ruido y discusión interna. De hecho, Ritondo y Montenegro habían salido antes con comunicados desde sus redes sociales defendiendo a Milei. “Fue a título personal y no en nombre del PRO”, explicó uno de los participantes del Zoom del sábado.

Con matices, el PRO decidió una defensa de Milei y un despegue del kirchnerismo.

La resistencia en CABA

Este panorama se da en medio de una tensión entre el PRO y los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz del macrismo. Jorge Macri decidió desdoblar la elección porteña sin consensuarlo con Milei y en La Libertad Avanza lo consideraron una declaración de guerra.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciuda (Candela Teicheira)

Por estas horas, un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad aparece como casi imposible. Desde la provincia de Buenos Aires -y otras provincias- presionan a Jorge y Mauricio Macri para que la discusión porteña no trabe un acuerdo con Milei en el resto de los distritos.

Mientras tanto, Jorge Macri convocó ayer a la Legislatura para debatir el jueves la suspensión de las PASO en la Ciudad. Esa ley requiere el apoyo de los legisladores del peronismo, que lidera Juan Manuel Olmos en CABA, no sólo de los aliados al PRO. De concretarse, el jefe de Gobierno analiza adelantar la elección porteña a mayo o junio.