“Acá no hay doña Rosa, no hay inversores pyme”: un economista de Harvard explicó el negocio detrás de $LIBRA

La criptomoneda aumentó su valor 1.347% en solo 45 minutos, pero el 63% de los inversores perdieron dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista Alfredo Roisenzvit, egresado de la Universidad de Harvard y docente en universidades argentinas, analizó en una entrevista radial la maniobra especulativa detrás de la criptomoneda $LIBRA, promocionada brevemente por un tuit del presidente Javier Milei. El especialista explicó el mecanismo utilizado, el rol de los actores involucrados y por qué este tipo de esquemas se repite con frecuencia en el mundo de las memecoins.

En declaraciones a Radio Mitre, Roisenzvit comenzó señalando que este tipo de fenómenos no es una novedad: “Hay uno cada dos o tres semanas”, explicó, en referencia a las monedas digitales de alto riesgo creadas en función de tendencias o figuras populares. Según el economista, estas criptos operan de manera similar a las figuritas coleccionables, ya que su valor depende únicamente del interés que generan en la gente.

“Es un juego, algo que despierta interés y que está directamente relacionado con cosas de moda, noticias, deportistas y figuras”, detalló. Sin embargo, advirtió que más allá del entretenimiento, existen actores que se benefician al explotar un comportamiento humano universal: la codicia.

Cómo funcionó la operatoria con $LIBRA

El especialista explicó que el revuelo en torno a $LIBRA se desató por el impacto de un mensaje en redes sociales publicado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que este tipo de maniobras no necesita de una figura específica, sino que los operadores siempre encuentran una imagen pública con capacidad de generar interés.

“Hubieran hecho otra con otro tuit, con otra figura o con otra cosa”, aseguró. Según su análisis, lo que ocurrió con $LIBRA se repite en el mundo cripto con frecuencia y responde a un mismo patrón: “El que compra esto cree que va a engañar al siguiente”.

Hayden Davis y Peh, impulsores de la memecoin $LIBRA

El esquema se basa en el concepto de FOMO (“fear of missing out”), el miedo a quedarse afuera de una supuesta oportunidad de ganar dinero rápido. Quienes compraron $LIBRA lo hicieron con la expectativa de que otros estarían dispuestos a pagar más en poco tiempo. Esto genera una dinámica conocida como “juego de la silla”: los primeros en entrar logran vender a precios elevados, mientras que los últimos en comprar terminan perdiendo dinero.

Roisenzvit señaló que en este caso, la presencia del presidente en la difusión de la criptomoneda aceleró el proceso, generando un pico de interés inmediato. En 45 minutos, el valor de la cripto aumentó 1.347%, y en el transcurso de tres horas se registraron transacciones por casi 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, el 63% de quienes invirtieron perdieron dinero, mientras que el 0,18% de los participantes se quedaron con más de 100 millones de dólares. Esto confirma que el esquema beneficia a un grupo reducido con información privilegiada o capacidad de operar antes que el resto.

El rol del “market maker”

Uno de los elementos clave en la operatoria de $LIBRA fue la presencia de un “market maker”, un actor que inyecta liquidez inicial en el mercado para garantizar que la moneda pueda comprarse y venderse de manera fluida.

Según Roisenzvit, este tipo de figuras no actúa de manera desinteresada, sino que su estrategia consiste en hacer subir artificialmente el precio en los primeros minutos, generando la ilusión de que la inversión es rentable.

“Para armar este esquema necesitás un market maker, que pone entre 1 y 10 millones de dólares de entrada para que haya liquidez”, explicó. Esta inversión inicial permite que el precio de la criptomoneda suba rápidamente, incentivando la compra de nuevos participantes.

El problema surge cuando los operadores iniciales deciden retirarse, llevándose las ganancias y dejando a los compradores recientes sin posibilidad de vender a precios similares. Roisenzvit describió este mecanismo como “tirar la alfombra para que los demás se caigan”, lo que en el mundo cripto se conoce como un “rug pull”.

Para participar en este tipo de esquemas, los usuarios deben realizar un proceso específico que no es accesible para el público general. “No hay doña Rosa, no hay víctimas. Acá no hay ningún inversor pyme que un viernes a las 20:00 se puso a comprar sin hacer un análisis”, afirmó.

Explicó que para acceder a $LIBRA era necesario contar con una billetera en Solana, una blockchain conocida por su baja seguridad y costos operativos reducidos. Además, la compra debía realizarse con la criptomoneda SOL, lo que limitaba la participación a personas con conocimiento previo del ecosistema.

Error de cálculo

El economista advirtió que en este caso hubo un error de cálculo en el círculo íntimo del presidente al involucrarse en un mercado del que no tenían suficiente conocimiento.

“El principal problema es que en el entorno del Presidente no conocen cómo funciona este mercado”, señaló. Según su visión, la falta de comprensión sobre la dinámica de estas criptomonedas llevó a que la situación se les fuera de control.

Uno de los aspectos que generó más sospechas fue el hecho de que el mensaje de Milei en redes incluyera la dirección del contrato de la moneda. Si bien esto pudo haber tenido la intención de evitar fraudes paralelos, también facilitó la identificación del activo y contribuyó a su rápida valorización.

El impacto del tuit fue inmediato: en cuestión de minutos, los compradores se volcaron a la compra de $LIBRA, impulsando su cotización a niveles extraordinarios. Sin embargo, al poco tiempo el valor comenzó a desplomarse, dejando atrapados a los últimos en ingresar.

Roisenzvit explicó que este tipo de movimientos es global, ya que la estructura de las criptomonedas permite que las transacciones se realicen con rapidez y gran liquidez. La diferencia en este caso fue la participación de una figura política de relevancia internacional, lo que amplificó el fenómeno.

A pesar del escándalo, el economista dejó en claro que este tipo de eventos seguirán ocurriendo, ya que siempre habrá personas dispuestas a invertir con la esperanza de obtener ganancias extraordinarias en poco tiempo.