El futuro de las PASO en PBA entra en zona de definición y la Legislatura se prepara para la negociación

El futuro de las PASO en PBA entra en zona de definición

“Respaldamos la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires”. La frase lanzada dentro del comunicado que el PRO bonaerense difundió tras la reunión que mantuvo este lunes entre intendentes, legisladores nacionales y locales, ejerce más presión sobre la realización de las elecciones Primarias. Son elecciones que se encuentran dentro de un ajedrez complejo y cuyas piezas se mueven mirando lo que sucederá en el Senado de la Nación este jueves, cuando el Gobierno busque suspenderlas a nivel nacional.

Al tener ley propia, la provincia de Buenos Aires debe discutir una eventual suspensión en las cámaras legislativas provinciales. “Es un tema que debe resolver la Legislatura”, dijo en on the record el gobernador, Axel Kicillof. En esa definición pareció correrse de una discusión en la que el kirchnerismo y La Cámpora buscan que se haga cargo.

Para suspender las elecciones Primarias, primero se tiene que avanzar con el mismo mecanismos a nivel nacional. Por eso, en La Plata, la respuesta es repetitiva: “Hay que ver que pasa con las PASO nacionales”, repiten en distintos despachos de la Gobernación bonaerense. También, algunos funcionarios, admiten por lo bajo que no tiene demasiado sentido sostener las Primarias provinciales si no hay PASO para elegir candidatos a la Cámara de Diputados de la Nación en la provincia de Buenos Aires.

Reunión de Kicillof con intendentes (Noticias Argentinas)

Hasta antes del escándalo de $Libra era casi un hecho que este jueves se debatiría la suspensión de las PASO en el Senado. El Gobierno estaba trabajando en conseguir las voluntades. Como contó Infobae, el respaldo de legisladores kirchneristas será clave para la aprobación del proyecto, ya que algunos dentro de su bloque han manifestado la intención de acompañar la sanción del texto. El desafío principal del Gobierno radica en garantizar tanto el quorum para la sesión, fijado en 37 senadores, como la misma cantidad de votos en la instancia decisiva. La decisión requiere la mayoría absoluta del pleno del Senado, es decir, 37 votos, y no puede ser desempatada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. El caso de la cripto puede complejizar el debate. En territorio bonaerense esperan que el Senado defina. Pero en la Cámara alta, incluso, también corrían versiones de que todo se podría tratar en período ordinario; es decir, no este jueves.

La Cámpora no tiene una posición pública al respecto sobre las elecciones primarias en la Provincia de Buenos Aires. Su sostenimiento le permitiría potenciar candidatos propios para los concejos deliberantes, en caso de no cerrar un acuerdo con el sector de Kicillof que buscará tener presencia en los 135 municipios bonaerenses. “Siempre están alterando las reglas electorales y no se entiende el objetivo. Con las PASO han ganado todos los espacios políticos, tanto en elecciones nacionales como provinciales. Y cuando no existían las PASO, también”, planteó días atrás en declaraciones a Radio Universidad de La Matanza, el diputado provincial y presidente del bloque de UP en la Cámara baja bonaerense, Facundo Tignanelli. El dirigente es uno de los referentes políticos de La Cámpora en PBA. También recordó que tanto el PRO como la UCR hicieron uso de la herramienta de las PASO para acordar sus listas.

Sin embargo, el contexto es otro. Hoy el PRO se esmera para mostrar sintonía con el gobierno nacional, mientras define términos de un eventual acuerdo con La Libertad Avanza. El partido que preside Cristian Ritondo ya pidió por la suspensión de las Primarias en PBA. A nivel provincial cuenta con 13 diputados provinciales. A los legisladores amarillos se le suman también los integrantes de La Libertad Avanza: que aporta otros 13 legisladores para suspender las Primarias.

El comunicado del PRO bonaerense

Cuando se aprobó el proyecto de Boleta Única de Papel, el bloque de diputados provincial Unión Renovación y Fe presentaba un proyecto para derogar las PASO en la Provincia. Esa bancada tiene nueve integrantes. Hasta el momento son 35 de un total de 92 las voluntades que empujan la suspensión de las PASO.

En el bloque de Unión por la Patria, los legisladores que forman parte del massismo votarían en sintonía con lo que hicieron los diputados nacionales del sector que representa Sergio Massa en el Congreso: es decir, acompañar la suspensión de las Primarias. Son diez legisladores más. La cuenta da 45 votos de un total de 92.

En La Cámpora esperan que Kicillof genere un gesto político si quiere suspender las PASO, que se traduzca en el envío de un proyecto de ley con firma del Poder Ejecutivo. El oficialismo presentó un proyecto para posponer las Primarias de este año que lleva la firma del massista Rubén Eslaiman; que es el que podría tratarse si las PASO se suspenden a nivel nacional. En Gobernación consideran que no hay demasiado margen para definir si habrá Primarias o no en la provincia de Buenos Aires. Su implementación alcanza a la confección de listas para cargos legislativos provinciales, concejales y consejeros escolares.

El bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense

Los bloques de la UCR -que son dos en Diputados- aún no sentaron posición sobre las Primarias en PBA. Ambas bancadas aportan 15 votos. En la misma situación se encuentra el bloque de la Coalición Cívica, con 3 bancas. Repetidamente, la Izquierda, que tiene dos unibloques en Diputados, ha hecho uso de las PASO en distintas elecciones para dirimir candidaturas en los distintos frentes que conformó.

En el Senado bonaerense la correlación de fuerzas se asemeja a lo que sucede en Diputados. En principio son 17 los integrantes de la oposición que se muestra a favor de suspender las Primarias. Integran los bloques La Libertad Avanza, La Libertad Avanza I y el PRO. En el peronismo hay divergencia, al igual que lo que ocurre en Diputados. El oficialismo tiene 21 senadores de un total de 46.

Si se mueve una iniciativa en alguna de las Cámaras legislativas es porque los votos están. En La Plata, esperan que el Congreso defina. Mientras, en distintos sectores de la política bonaerense coinciden en que las chances de que no haya PASO a nivel nacional y sí en el orden provincial son efímeras.