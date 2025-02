La oposición en el Senado aprovecha el revuelo por $LIBRA para incidir en la agenda parlamentaria de los libertarios

El pleno de la Cámara alta, durante una sesión realizada en 2024 (Prensa Senado)

El revuelo presidencial ocurrido con la cripto $LIBRE se convirtió en un inesperado regalo desde las Fuerzas del Cielo hacia la oposición. En particular, a la dialoguista, que es la que ayudó al Gobierno libertario en varias ocasiones desde el inicio de su gestión -diferentes intensidades y afinidades- e, incluso, por fuera de sus convicciones. En medio de la definición de las sesiones extraordinarias, en la Cámara alta ven una posibilidad de oro para incidir de lleno en parte del corazón de La Libertad Avanza y la Casa Rosada: su agenda.

“Como siempre, el kirchnerismo lanzó lo del juicio político y no se dio cuenta que viene de hacer un desastre en ese sentido contra la Corte Suprema. Y quedó en la nada. Pero con esto, si pedimos investigarlo ya, citamos a quienes nunca hablaron. No tienen margen ¿Te imaginás lo que puede llegar a ser tener a Karina Milei -secretaria general de Presidencia y hermana del jefe de Estado- junto a otros funcionarios? ¿Va a venir Milei a despotricar contra nosotros el 1 de marzo, cuando abra las ordinarias? Hay que ser inteligente, no apresurarse y esperar las repercusiones del mercado del martes, ya que mañana es feriado en los Estados Unidos”, reflexionó anoche un experimentado legislador ante Infobae.

El espinoso cronograma vigente en la Cámara alta, hasta el escándalo del fin de semana último, involucra una visita para mañana del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio -alfil de Santiago Caputo- a la comisión homónima para analizar las iniciativas ya dictaminadas sobre reincidencia -lo que el Gobierno denomina “puerta giratoria” de delincuentes- y de juicio en ausencia. Un día más tarde, aparece el comienzo de la discusión nada menos que el proyecto de Ficha Limpia, que se aprobó la semana pasada en Diputados.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en uno de los palcos del recinto de Diputados, antes de la aprobación del proyecto de Ficha Limpia (Jaime Olivos)

Para el jueves, el oficialismo y los dialoguistas tenían, como objetivo primordial para el recinto, la suspensión de las PASO para el corriente año. En el potencial temario aparecían reincidencia y juicio en ausencia. No obstante, la semana pasada aterrizó, de manera oficial, el dictamen que propone al magistrado federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

“¿Vos abrirías el recinto si tuvieses una situación así? ¿Quién te va a defender en el oficialismo? Esto no es cualquier cosa y los únicos dos que más o menos lo hacen como pueden son -el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel- Atauche y -el titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé- Abdala. Mal o bien, pero están. El resto, se borra”, señalaron a este medio desde un importante despacho opositor.

Ni hablar de la furia de varios libertarios contra la ex periodista y diputada Marcela Pagano, quien “aclaró” que el primer mandatario no es funcionario las 24 horas. En vez de ayudar, lo hundió. “El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”, indica el artículo 90 de la Constitución. Milei también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Full time.

Los espacios anti oficialistas coinciden, en el actual estado de situación, que el Ejecutivo cometió un gravísimo traspié en una red social, uno de los terrenos que mejor conoce. Y no sólo eso: deliberado o no, el episodio dejó al propio Milei -que es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- sin blindaje. Un escenario que procuró sin éxito, durante más de un año, el kirchnerismo. Ahora, le llegó gratis.

El jefe del oficialismo en el Senado, Ezequiel Atauche (Adrián Escandar)

En el Senado hay otro punto estratégico a saldar: la sesión preparatoria del lunes próximo, que en un momento se pensó adelantar para este jueves. En la próxima activación del recinto, el Frente de Todos pasará de 33 a 34 senadores -la camporista Stefanía Cora reemplazará al expulsado peronista disidente Edgardo Kueider, detenido en Paraguay- y estará a tres del quorum y de la mayoría absoluta propia.

Del otro “lado” quedan el oficialismo y la oposición dialoguista, con 37, debido a Kueider y a la licencia hasta finales del corriente mes del radical Víctor Zimmermann. Días atrás, ambos sectores acordaron asistir a la sesión preparatoria y ratificar a todas sus autoridades, excepto el cambio de la secretaría administrativa. Dicho sitial iría para Emilio Viramonte Olmos, cordobés que ya oficia de asesor de la vicepresidenta.

Todos esperan la reunión de Labor Parlamentaria a realizarse mañana. “Si me preguntás a mí, preferiría separar lo primordial de lo que puede esperar. Ahora, el Gobierno necesita suspender las PASO. Y -Victoria- Villarruel, ratificar a las autoridades y no comerse un golpe del kirchnerismo. Que entre en una sesión todo lo que se comentó en los últimos días es muy arriesgado”, confiaron de un despacho que sigue de cerca las negociaciones.