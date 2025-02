Kicillof se encamina a gestionar con Presupuesto prorrogado, pero los intendentes aguardan por fondos

Axel Kicillof se encamina a gestionar con Presupuesto prorrogado (Diputados BA)

Axel Kicillof llevará el año 2025 con el presupuesto prorrogado, a menos que durante lo que quede de febrero llegue a algún tipo de acuerdo con los bloques opositores en la Legislatura. Con ese objetivo, de avanzar en la búsqueda de votos, el peronismo intentará reflotar la negociación en los próximos días, aunque las expectativas difieran. En el medio, hay una inquietud de los intendentes por los fondos de libre disponibilidad que se esperaban incluir en el proyecto que nunca se trató.

“Lo que necesitemos se lo vamos a pedir a la Legislatura”, planteó el gobernador días atrás. “Lo que teníamos presentado no sirve, a mí me han preguntado los diputados de nuestro bloque qué pensábamos hacer; estamos reviendo. Hay cosas que tendrían que haber salido antes y que hoy es una situación distinta y ya no sirven”, expresaba en C5N. Lo cierto es que el mandatario ya prorrogó el Presupuesto 2023 y la Ley Fiscal Impositiva y no consiguió el pedido de endeudamiento por USD 1.100 millones.

Uno de los temas que aparecieron en la negociación de fin de año fue el fondo de libre disponibilidad que requerían los intendentes y por lo que hubo diferencias de pareceres en el monto a destinarse. Políticamente, en el Ejecutivo interpretaron que algunos sectores del oficialismo se “subieron” a las demandas de la oposición al calor de la interna del peronismo. La discusión por los fondos había sido parte de esa conversación que no llegó a buen puerto.

La Provincia terminó de pagar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal en noviembre del 2024. Se trató de cuatro cuotas con carácter de libre disponibilidad por un total de $125.674 millones a distribuir entre los 135 municipios bonaerenses. Pero en la prórroga del Presupuesto que ejecutó el gobernador para el ejercicio 2025 no está incluido este fondo. La herramienta legislativa estuvo suscripta dentro un artículo de la ley 15.480 dentro de la renovación de las emergencias en distintas áreas que rige hasta marzo de este año. Una vez que caigan las emergencias se deberían renovar.

Algunos intendentes de la oposición ya le han trasladado la inquietud por los recursos a los legisladores de su espacio político. “Todo se cayó con la negociación, no sabemos qué va a pasar”, planteó ante Infobae un intendente del radicalismo.

Axel Kicillof, Verónica Magario y ministros provinciales junto a intendentes de la UCR bonaerense

Actualmente, en la Legislatura sostienen que hay voluntad para intentar retomar la negociación, pero en parte todo está atado al endeudamiento y la garantía de que haya fondos para los municipios. “Sin eso, va a ser imposible por más esfuerzos que hagamos”, asegura una espada legislativa del peronismo a este medio con un mensaje implícito hacia el Poder Ejecutivo.

Cerca de Kicillof deslizaron a Infobae que algún mecanismo para inyectar de fondos a los distritos se va a aplicar para el 2025; sobre todo entendiendo que se trata de un año electoral. Cómo hacerlo no está tan claro; la idea de garantizar recursos sí.

El problema con el que se enfrentó y se enfrenta tanto Kicillof como el oficialismo es que sin el respaldo de un sector de la oposición no alcanza los dos tercios que se requieren para avanzar con el pedido de endeudamiento. El plan del Ejecutivo en su momento fue tratar todo junto: Presupuesto, Ley Fiscal Impositiva y endeudamiento. Para las primeras dos iniciativas, el peronismo conseguía la mayoría simple, pero no llegaba para los dos tercios necesarios la autorización de deuda. La línea del gobierno de Kicillof era que se precisaba el paquete completo. O todo o nada.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera con los integrantes de los bloques de UP en la Legislatura provincial

Kicillof ya prorrogó la Ley Fiscal Impositiva. Como reflejó este medio, esa decisión le permitirá, por ejemplo, aplicar la cuota adicional del Impuesto Inmobiliario Rural. Sin embargo, el ministerio de Economía resolvió que las partidas que emita Arba sean las mismas que en 2024. Es decir, la primera cuota del 2025 sería similar a la del 2025.

“Con la Fiscal Impositiva teníamos preparada la emisión de la boleta para distribuir, tuvimos que cambiar todo”, enfatizó el mandatario provincial. Ahora, cerca del gobernador hablan de la dificultad administrativa. “Estamos funcionando con la impositiva prorrogada. Volver atrás sería una pérdida de tiempo y dinero severa”, reconoce una fuente del Ejecutivo.

A cargo de las negociaciones por los proyectos en cuestión estuvieron el ministro de Economía, Pablo López; la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Según pudo saber este medio, corre la posibilidad de realizar algunas reuniones la semana que viene para explorar el terreno en la Legislatura. “Si llegamos a tratar algo este mes, en período extraordinario, sería el paquete de leyes del Ejecutivo”, advierte una de las voces decisorias del Poder Legislativo bonaerense.

Un dato no menor es que la prórroga del Presupuesto bonaerense implica, también, prorrogar -a estimaciones y ejecuciones del Ejecutivo- el cálculo de fondos que se dispone para el Poder Judicial y Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Son necesidades que se suman a la de los intendentes para tener fondos frescos.