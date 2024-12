Qué dice el parte médico oficial de la clínica en la que se hospitalizó Guillermo Francos

"El Sr. Ministro se encuentra lúcido", dice el parte médico oficial

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, fue internado en la clínica La Sagrada Familia, en el barrio porteño de Belgrano, como parte de un “control clínico y neurológico regular”, según informó el parte médico oficial emitido por el establecimiento.

El reporte, al que tuvo acceso Infobae, detalla que el funcionario ingresó al centro de salud para realizarse distintos “exámenes clínicos, de Laboratorio, Tomografía Computada, resonancia Magnética nuclear, Electroencefalograma”, cuyo análisis reflejaron una evolución normal.

“El Sr. Ministro se encuentra lúcido, estable, con exámenes clínico, cardiológico y neurológicos normales, en espera de completar el resto de los estudios de rutina”, especificó el comunicado firmado por el doctor Pedro Lylyk, médico de cabecera del ministro, y Christian van Gelderen, director médico de la institución.

Aunque allegados al ministro coincidieron en que la internación obedeció a estudios programados, otras fuentes oficiales sugirieron a este medio que el ingreso respondió a un cuadro más complejo, similar al episodio de salud que Francos sufrió en septiembre de este año.

En aquella ocasión, el jefe de Gabinete enfrentó un cuadro gastrointestinal agudo que derivó en una lipotimia, obligándolo a recibir atención médica en el Hospital de Pacheco, antes de ser trasladado a la clínica La Sagrada Familia. El incidente ocurrió luego de días de tensión política, marcados por su comparecencia en la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión obligatorio, y discusiones internas en el gobierno de Javier Milei con el asesor presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.

El parte médico oficial sobre el estado de salud del jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Durante su recuperación en septiembre, Francos restó importancia al episodio, al atribuirlo a una “infección urinaria”. Y descartó que el estrés fuera la causa principal del episodio de lipotimia, aunque reconoció que “la tarea es demandante”. “Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”, admitió.

El funcionario, de 74 años, participó intensamente en actividades oficiales horas antes de su internación. Ayer, acompañó al presidente Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Más tarde, asistió al 12º Fórum Empresarial de Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina de Polo, en un evento junto a Marcelo Elizondo presidente de LIDE Internacional, y las autoridades argentinas de la institución, Bettina Bulgheroni y Roberto de Felipe. Del evento también participó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía. “Tuve la oportunidad de escuchar a líderes del sector industrial, quienes destacaron la importancia de la estabilidad económica y el control inflacionario para generar un entorno de confianza en las empresas”, dijo en el marco del encuentro.

Francos ingresó al gobierno el pasado 10 de diciembre, como ministro del Interior, y luego asumió como jefe de Gabinete en junio de 2024, para suceder a Nicolás Posse. Su trayectoria incluye la presidencia del Banco Provincia, durante el mandato de Daniel Scioli en la gobernación bonaerense, diputado nacional, y representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Con Milei se conoce desde que compartieron trabajo en la Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian.

La internación de Francos se conoció mientras se desarrollaba la intervención de Milei en Montevideo, donde fue a participar de una cumbre regional para impulsar el avance con tratados de libre comercio por fuera del bloque. Al jefe de Estado lo vio compartir la apertura junto al anfitrión, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, Luiz Inácio “Lula” da Silva, de Brasil, y otros jefes de Estado de la región como Santiago Peña, de Paraguay.