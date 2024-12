Internaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, otra vez internado

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue internado en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, según supo Infobae.

Allegados al funcionario aseguraron que ingresó para realizarse estudios programados, sin embargo, otras fuentes oficiales indicaron que presentó un cuadro más complejo y por eso requirió asistencia médica.

En septiembre, el ministro tuvo que ser traslado para recibir atención hospitalaria por un cuadro gastrointestinal agudo, que le produjo una lipotimia y le hizo perder el conocimiento.

En aquella oportunidad, Francos estuvo internado en una primera instancia en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Ese episodio ocurrió luego de una semana de alta tensión para el Gobierno, cuando el ministro de 74 años tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión, y una discusión que entonces habría tenido con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que integra el “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei. La gota que rebalsó el vaso fue una diferencia de criterios que quedó expuesta con el decreto que reguló el acceso a la información pública. Fue apenas una saga de desencuentros que se venían acumulando.

Tras ser dado de alta y al regreso de su rutina de trabajo, el jefe de Gabinete minimizó la afección que padeció. “Fue un tema no demasiado serio, una infección urinaria”, describió. Incluso, se refirió a las versiones que vinculaban al hecho con un pico de estrés. “Yo la verdad que no siento el estrés, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”, reconoció.

Francos se incorporó al Gobierno el 10 de diciembre de 2023, cuando juró como ministro del Interior, un puesto clave para la negociación con las provincias, en meses que se caracterizaron por una fuerte tensión entre la Rosada y la mayoría de los gobernadores. Más tarde, en junio, fue sumando la confianza del Presidente, quien lo designó como jefe de Gabinete, tras la salida de Nicolás Posse.

Guillermo Francos asistió este jueves a la CPAC (Foto: Alejandro Beltrame)

Antes de participar de la gestión libertaria, Francos ejerció el cargo de diputado nacional, presidente del Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli y representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo en el Gobierno de Alberto Fernández.

Ayer, el ministro tuvo una intensa actividad oficial. Participó y acompañó a Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizó por primera vez en el país, en el Hotel Hilton de Buenos Aires. En ese ámbito se congregaron decenas de líderes y referentes políticos del mundo de orientación ideológica de extrema derecha, como Lara Trump, nuera del futuro presidente de EEUU, Santiago Abascal, presidente de VOX España, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente brasileño, Ben Shapiro, presentador del Ben Shapiro Show, editor emérito de The Dialy Wire; y Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro.

Por la tarde, el jefe de Gabinete asistió al 12°Fórum Empresarial de Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Polo, junto a Marcelo Elizondo presidente de LIDE Internacional, y las autoridades argentinas de la institución, Bettina Bulgheroni y Roberto de Felipe. Del evento también participó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía. “Tuve la oportunidad de escuchar a líderes del sector industrial, quienes destacaron la importancia de la estabilidad económica y el control inflacionario para generar un entorno de confianza en las empresas”, expresó el funcionario en el marco del encuentro.

Es el segundo episodio público de salud que enfrenta el ministro coordinador durante este año. Acerca de su avanzada edad, el ministro bromeó en una entrevista a radio Mitre al respecto: “Mientras me digan viejo, estoy bien, ahora si me dicen ‘gagá’, empiezo a preocuparme un poco. Pero resisto cualquier tipo de examen o análisis por si quieren comprobar”.