La respuesta del Gobierno tras la amenaza del narcoterrorismo a Bullrich: “No se equivoquen, con nosotros nunca podrán”

Con armas de guerra, el narcoterrorismo amenazó a Patricia Bullrich: “Esto nunca va a terminar”

Luego de que el narcoterrorismo amenazara con armas de guerra a Patricia Bullrich, el Gobierno nacional respondió a las advertencias de los criminales y afirmó: “No se equivoquen, con nosotros nunca podrán”.

En un video al que tuvo acceso Infobae, miembros de las bandas narcos apuntaron contra la ministra de Seguridad de la Nación y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Esto nunca se va a terminar”, aseguran en las imágenes, mientras exhiben subfusiles FMK3, una pistola Glock, un FAL y una escopeta del 12.

Frente a esto, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno confirmó que ya está trabajando en coordinación con la Gobernación santafesina para poder identificar a la organización que está detrás del video. “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”, expresaron.

El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei quien sumó: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover”. Bullrich también compartió el comunicado.

El comunicado de la Oficina del Presidente

“El video, que ya está circulando en redes sociales y medios de comunicación, constituye una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente”, consideraron desde el Gobierno y agregaron: “Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad”.

En ese sentido, ratificaron su postura de “tolerancia cero frente al terrorismo y al crimen organizado”. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos”, indicaron.

De esta manera, el Gobierno reiteró su compromiso con las fuerzas de seguridad, los miembros del sistema de inteligencia nacional, y las Fuerzas Armadas. “Cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esta amenaza”, garantizaron.

Así, sobre el final del comunicado, informaron: “Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia”.

En las imágenes difundidas, cuatro miembros encapuchados del narcoterrorismo apuntan directamente contra Bullrich y Pullaro. “Primero que nada comentarle a la gente, que hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, señalan.

Las armas que utilizaron los narcoterroristas en el video que tomó trascendencia pública en las últimas horas

Luego, reclaman por “trabajos, escuelas” y que “dejen de hacer políticas con los presos”. En consecuencia, volvieron contra la funcionaria e intentaron expandir el terror más allá de Rosario. “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, dicen en el video mientras levantan las armas de guerra y, segundos después, retiran: “Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”.

Tal como pudo saber este medio, aunque las FMK3, conocidas como subfusiles o pistolas ametralladoras, solían ser empleadas con frecuencia por estos grupos criminales, desde mediados de 2023 no se ha identificado su uso. Existe, además, un registro detallado de todas las armas secuestradas hasta el momento.

Por otro lado, no se tiene registro en Rosario del uso de las escopetas de repetición y el fusil FAL. Con respecto a este último, fuentes de Seguridad precisaron que se trata del primer fusil de estas características registrado en manos de delincuentes locales. En ese sentido, confirmaron que los casquillos encontrados en dos balaceras recientes coinciden con municiones utilizadas por este modelo. En concreto, se trata de una versión de fusil diseñada para paracaidistas. En consecuencia, las autoridades analizaron: “Estamos en presencia de un aumento importante en el poder de fuego”.