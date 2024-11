Cristina Kirchner recordó a Loan durante una reunión con el peronismo de Corrientes: “Me conmueve que los padres se sientan abandonados”

Cristina Kirchner recordó a Loan y convocó al peronismo correntino a construir "una nueva Corrientes"

En el marco de una reunión que encabezó el pasado martes con los principales referentes del PJ correntino en el Instituto Patria, la expresidenta Cristina Kirchner recordó a Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que continúa desaparecido desde el 13 de junio de este año, cuando fue visto por última vez en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio, y encomendó a los dirigentes peronistas que trabajen en la construcción de “una Corrientes diferente”.

Rodeada por los 60 referentes del peronismo de Corrientes que asistieron al encuentro, el cual convocó en su apuesta por federalizar el espacio de cara a las elecciones legislativas 2025, Cristina mencionó el caso Loan cuando enumeraba una serie de propuestas para pisar fuerte en la provincia del Litoral.

“Apuntar a esto, a construir una Corrientes diferente, y me parece que lo que tenemos que proponer a los correntinos es cómo le agregamos valor a esos productos que tiene Corrientes, cómo organizamos a la sociedad y, sobre todo, cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Loan”, dijo a modo de prólogo.

Loan Danilo Peña continúa desaparecido desde el 13 de junio de este año.

En medio de una investigación que no ofreció avances sustanciales en el último tiempo, la dos veces mandataria nacional se solidarizó con María Noguera y José Peña, los padres de Loan. “A mí me impactó muchísimo. La verdad que cuando lo mencioné en esa clase magistral, que creo que fue en Merlo… Los que hemos visto otros casos de trata de niños nos conmueve, y más me conmueve ahora que han pasado seis meses y los padres de Loan se sientan abandonados. Además, porque esto sucede siempre mediáticamente, cuando un caso atrapa toda la atención de un país y finalmente por cuestiones se va dejando. Estoy segura de que los correntinos y las correntinas no van a olvidar a Loan”, sostuvo durante un tramo de su discurso.

A falta de dos semanas para que se cumplan seis meses de la desaparición de Loan, CFK convocó al peronismo correntino a dejar de lado ciertas diferencias para darle lugar a la conformación de un gran frente político, con integrantes de distintas fuerzas, cuyo objetivo estará centrado en lograr una Corrientes renovada. “Creo que tienen que proponer una Corrientes diferente, una Corrientes donde no vuelvan a suceder estas cosas. Una Corrientes que no sea expulsiva de sus hijos y de sus hijas. Y eso es una propuesta de gobierno, armando un gran frente correntino que agrupe a peronistas y no peronistas. Porque estoy absolutamente convencida de que debe haber muchos ciudadanos que pueden pertenecer a otras ideas partidarias, pero que no están de acuerdo con este presente de Corrientes, y sobre todo con esta historia, porque no es un proyecto, es una historia demasiado larga”, enfatizó.

“Y ustedes tienen que tener la responsabilidad de cambiar la historia, de cortar esa historia fea para construir una historia nueva, más linda, que merezca ser vivida por todos los correntinos y todas las correntinas”, concluyó Cristina su mensaje.

La investigación

Ayer miércoles por la tarde, los fiscales Mariano Enrique de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo pidieron a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo que procese de una vez por todas a los acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. El pedido fue realizado para que la magistrada resuelva las situaciones procesales de los acusados, que continúan detenidos en diversas cárceles federales meses después de sus indagatorias.

A Loan lo buscaron hasta en las tumbas del cementerio de 9 de Julio. Hubo drones, buzos, baqueanos a caballo, abogados querellantes, políticos, recompensas millonarias ofrecidas por el Gobierno o por particulares, horas y horas de conversaciones analizadas y triangulaciones de llamadas, en una de las mayores tareas investigativas de la historia reciente.

Laudelina, pieza clave de la desaparición según los fiscales

Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, acusados del delito de sustracción y ocultamiento, junto al comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento, continúan firmes en su pacto de silencio: no dicen nada que lleve al chico o a su cadáver. Con el análisis de los horarios, la geolocalización de los teléfonos, los fiscales consideran que la línea general de sus versiones -la ya clásica “me di vuelta y ya no estaba”- no son creíbles.

Los fiscales, según confirman altas fuentes del expediente a Infobae, se inclinan más por la hipótesis de un asesinato, por sobre la teoría que apunta a una presunta muerte accidental. Entonces, los doctores Guzmán, Mangano y Colombo creen que si se hubiese tratado de un accidente fatal, los acusados no habrían adoptado una postura tan activa para encubrir lo que sucedió.