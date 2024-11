El secretario de Cultura defendió los recortes en el INCAA y apuntó contra los actores kirchneristas: “Filmaban cada bodrio”

Leandro Cifelli, Secretario de Cultura, negó que haya un desfinanciamiento del INCAA

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, criticó la gestión anterior a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), porque a su entender subsidiaban películas que no merecían tener el respaldo del Estado.

En ese contexto, aclaró que el Instituto continúa subsidiando al cine nacional previa evaluación de un comité de expertos que termina definiendo si la película es elegible para recibir fondos públicos.

“Filmaban cada bodrio y por eso se quejan algunos actores kirchneristas”, sintetizó Cifelli en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

El funcionario nacional denunció que desde el INCAA se otorgaban subsidios “a los amigos”, sin que nadie eligiera o viera el contenido de las películas propuestas. “Hace unos años, en un canal de aire, todos los sábados pasaban lo que quedaba del INCAA y había cada película”, remarcó. Como contraste, destacó el trabajo realizado por Carlos Pirovano, actual presidente de dicha entidad.

También señaló que en el gobierno anterior “usaban la cultura para hacer política partidaria” y recordó en el último festival de Cine en Mar del Plata, realizado el año pasado, se hizo campaña electoral a favor del peronismo

Respecto al uso de la cultura, Cifelli ejemplificó: “En el Palacio Libertad (ex CCK) me encontré con un busto a (Hebe) de Bonafini, la marcha peronista ploteada y la placa con Cristina (Kirchner), (Julio) De Vido y (José) López, tapé y borré todo”. E indicó que tapó dos placas referidas al ex presidente, Néstor Kirchner, para realizar un homenaje a todos los secretarios de Cultura desde la vuelta de la democracia.

Sobre la actualidad del INCAA, el secretario afirmó que se conformó un comité evaluador, que se encarga de revisar el contenido que se va a filmar. “Todo este año se están dando microcréditos y algún que otro subsidio, pero con otros criterios”, subrayó. Y puntualizó: “El Festival de Cine es Categoría A, no podemos perderla porque hay varios países que nos quieren comer la letra”.

Más críticas

A su vez, Cifelli afirmó: “Tecnópolis era una máquina de quemar plata, que le sale a los argentinos 1600 millones de pesos anuales, y nos dejaron una deuda de 700″. En ese sentido, destacó que están brindando alquileres en distintos espacios del predio, con los cuales pagarán la deuda del año pasado.

Tecnópolis, en la crítica del Secretario de Cultura de la Nación (FOTO NAzzzz).

Y se refirió a la polémica por los libros con escenas de sexo explícito, que se distribuyen en la provincia de Buenos Aires: “Eso es una vergüenza que pongan ese material para chicos en las escuelas, Kicillof también es una vergüenza. No sé por qué no echaron al ministro, así son. Me parece de degenerado”.

Nueva medida

Por otro lado, el secretario cultural se refirió a las modificaciones a la Ley 24.633, publicado en el Decreto 1037/2024 sobre la circulación de bienes culturales y que libera “totalmente el mercado de arte argentino permitiendo a nuestros artistas, galeristas y ciudadanos acceder al mercado internacional sin restricciones ni trámites”, según dispuso en redes sociales el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Era un reclamo de los galeristas y artistas. Antes quizás estaba un artista o un galerista dando vuelta en Europa para ir a otra feria o lo tenía que dejar. Había mucha burocracia y ahora salís con la declaración jurada, siempre cuidando el patrimonio”, destacó Cifelli.

La visión política y los adelantos

Sobre la visión del gobierno respecto a la cultura, el funcionario enfatizó: “A Milei le interesa la cultura, pero tiene prioridades. En este momento no es que no le interesa, hay otras prioridades que el presidente van por ahí. Todo siguió funcionando y no se cerró nada”.

Sobre la nueva dependencia del área respecto a la Secretaría General de la Presidencia, confirmó que trabajará junto a dicha secretaría porque tiene Marca País y la Agencia de Inversión. Y adelantó: “Queremos llevar la cultura argentina al exterior. Hay un proyecto para 2025 de hacer la semana argentina en Madrid y Barcelona, junto a Marca País y la Agencia de Inversiones, y hacer un montón de actividades con las marcas argentinas”.

Por último, Cifelli confirmó que el año próximo se realizará la Feria del Libro Infantil, mientras que la realización de la Feria del Libro aún no está asegurada.