Milei eligió a Cristina Kirchner como adversaria y relega a Kicillof, que intenta recuperar la centralidad opositora

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof fue el protagonista por el Día de la Soberanía

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca reposicionarse en el escenario político mediante una estrategia de confrontación directa con el presidente Javier Milei, como el que esbozó con fuerza durante el primer tramo del año y que luego, al calor de la interna del peronismo que iba cobrando volumen, empezó a entrar en un laberinto.

Lo dejó en claro en el acto que esta semana encabezó en San Pedro con motivo del Día de la Soberanía. Desde allí -y luego de hacer un repaso histórico de lo que significó la batalla de la Vuelta de Obligado, que da sentido al Día de la Soberanía- nombró en once oportunidades al presidente y plantó un discurso nacional. Primero cuestionó la decisión que adoptó el Gobierno de retirarse de la invitación para que Argentina forme parte de los BRICS. También vinculó la gesta de la Vuelta de Obligado con las actuales discusiones sobre el control del río Paraná y su navegabilidad. “Estamos inmersos en un capítulo de la misma pelea: si Argentina va a ser solamente productora de materia prima de bajo valor agregado”, advirtió, criticando la intención del Gobierno de privatizar la vía navegable troncal, una medida que calificó como inconstitucional.

Según el gobernador, “nuestra Constitución Nacional es clara: ‘Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’. Nuestro territorio, nuestro río. Milei no puede privatizarlo”. Es probable que por este punto recurra a la Justicia, como ya ocurrió en anteriores oportunidades por distintos fondos que la Nación dejó de transferir a Buenos Aires.

En ese acto estuvo acompañado por buena parte de su gabinete, intendentes propios y algunos que forman parte del Frente Renovador de Sergio Massa, con quien el mandatario tiene un diálogo continuo y -como dio cuenta Infobae- algunas estrategias en común como el reciente proyecto de ley provincial para suspender las elecciones Primarias del año que viene.

Solo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, fue la cuota de La Cámpora en ese encuentro que originariamente iba a ser una réplica del acto que había encabezado en Berisso el pasado 17 de octubre por el Día de la Militancia peronista, semanas en la que la interna del peronismo mostró uno de sus puntos más álgidos. El intendente anfitrión en San Pedro, Cecilio Salazar, pidió por la unidad al momento de hacer uso de la palabra. “Sé que es difícil”, se excusó.

Axel Kicillof junto al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar y la vicegoernadora, Verónica Magario

Con el Río Paraná de fondo, Kicillof no dio mensajes elípticos ni nada por el estilo a la dinámica internista que atraviesa el peronismo. Su objetivo fue la confrontación con Milei y poner en valor los dos modelos históricos, económicos y políticos. Hasta parafraseó al presidente en el cierre del discurso. Sus palabras finales fueron: “¡Viva la Patria, carajo!”.

Pero hoy por hoy, en el marco de los opuestos, el presidente parece jugar otro partido. Envalentonado por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, en el plano doméstico, Javier Milei y su dispositivo de gobierno eligió a Cristina Kirchner como su adversaria transitoria.

El fallo de la Cámara de Casación Penal, que ratificó la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por la causa Vialidad la semana pasada, volvió a poner en el centro del ring a la figura de proclamada titular del Partido Justicialista. El Gobierno rápidamente se subió, al fallo judicial y decidió darle de baja la jubilación de privilegio y la pensión que -según anunciara el Vocero Manuel Adorni- llegaba a $21.827.624,65 mensuales. La estrategia es la confrontación con Cristina Kirchner. Ese es solo uno de los casos. Sus cruces vía X, otro.

Mientras, la expresidenta empezó a moverse bajo el esquema del PJ con insinuaciones a una candidatura en las próximas elecciones legislativa. Lo hizo con diferentes recorridas por el conurbano bonaerense y con algunas paradas en el interior del país como la que encabezó en Santiago del Estero o la que la tiene como protagonista este sábado en Rosario en el marco del Encuentro Nacional de Salud que organiza un grupo de sanitarias con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a la cabeza.

En cada acto e intervención, la expresidenta aviva sus críticas contra la gestión de Milei. Del otro lado, referentes libertarios han remarcado el deseo de que la expresidenta encabece la lista del peronismo para competir electoralmente contra ella. Lo hicieron desde el presidente hasta el diputado nacional y posible candidato por LLA, José Luis Espert.

Javier Milei junto a Cristina Kirchner al momento de la asunción presidencial (REUTERS/Matias Baglietto)

En este contexto, es que el gobernador se mueve. Tiene a la par la gestión de la provincia de mayor peso del país por delante. Es uno de los argumentos que dejan correr en La Plata para esquivar la interna. Los episodios entre CFK y Kicillof ya son cosa del pasado reciente, pese a que en el Instituto Patria todavía recuerden el no pronunciamiento del mandatario provincial a favor de la expresidenta cuando estaba por disputar la conducción del PJ contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En la órbita bonaerense los escarceos no cedieron. Uno de los intendentes más cercanos a Kicillof como el avellanedense, Jorge Ferraresi, recorrió esta semana dos barrios postergados del distrito de Quilmes que gobierna Mayra Mendoza. La intendenta no dudó en contestarle y le endilgó a Kicillof por los movimientos de su colega de Avellaneda. A la pasada le reclamó por obras para su distrito. En las últimas horas, un concejal quilmeño que responde a Ferraresi se fue del bloque de UP que responde a Mendoza.

La discusión no es solo en el eje Avellaneda-Quilmes-Lanús. En la Primera sección electoral, la diputada de La Cámpora, Florencia Lampreabe, puso reparos al lanzamiento de las mesas distritales “Es con Axel”, que ya tendría su primera incursión en el municipio de Hurlingham, donde gobierna el camporista, Damián Selci. Lampreabe, que es de Hurlingham, se preguntó: “¿Mesas distritales de Kicillof? Cuesta creer que el gobernador esté dedicado a armar mesas políticas en municipios peronistas. Mucho menos en Hurlingham donde siguen pendientes las 5 obras a las que se comprometió ante miles de vecinos en febrero de este año. Por ejemplo, la repavimentación de la Ruta Provincial n°4, la finalización del Polideportivo de Villa Tesei o la creación del Polo Educativo de William Morris”.

Por lo pronto, cómo dio cuenta Infobae, el plan de quiénes rodean a Kicillof es el fortalecimiento a nivel provincial. La reforma electoral será clave en este punto. Un grupo de intendentes plantean la idea de ir a un desdoblamiento de fecha electoral, que le permita al gobernador poner en valor su gestión frente al modelo del gobierno nacional. Incluso como camino para correrse de la opacidad que le irradia la figura de la expresidenta en el universo peronista.