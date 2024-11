Cristina Kirchner sigue con sus recorridas para reorganizar el peronismo y participará en un acto en Rosario

@frentecivicosde

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, participará en el acto de clausura del 11° Encuentro Nacional de Salud que se llevará adelante en la ciudad de Rosario en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en el campus conocido como La Siberia. La visita de la dirigente que quedó al frente del PJ se enmarca en una estrategia más amplia: reposicionar al peronismo en el escenario político nacional y confrontar de manera directa con las políticas del presidente Javier Milei.

El pasado domingo, la exmandataria encabezó un acto en Santiago del Estero, coincidiendo con el Día de la Militancia, lo que marcó el inicio de una gira federal orientada a reorganizar el PJ. Rosario será la próxima parada significativas en este recorrido, luego de un fuerte despliegue que realizó por distintos puntos del conurbano bonaerense, donde recorrió distritos como Lomas de Zamora, Avellaneda, Moreno o Lanús.

La agenda de Fernández de Kirchner en Rosario aún no ha sido detallada en su totalidad. Sin embargo, se estima que, además de su intervención en el Encuentro Nacional de Salud, mantendrá reuniones con dirigentes locales y provinciales para delinear estrategias políticas de cara al futuro inmediato.

En ese marco, el ex Jefe de Gabinete y dirigente del peronismo santafesino, Agustín Rossi -que además integra el espacio Primero la Patria que se conducirá el PJ- planteó en los últimos días: “Los libertarios le tienen miedo a Cristina como potencial candidata, hacen leyes a medida para que ella no participe del proceso electoral. Hay un intento claro de proscribirla. Hay un ensañamiento contra ella, tienen miedo de competir política y electoralmente con ella”.

Esta serie de actividades que lleva adelante la dos veces presidenta del país se produce en un contexto político complejo para el peronismo, que busca redefinir su rol como oposición frente al gobierno actual. La reciente asunción de Kirchner como presidenta del PJ le otorga un protagonismo central en este proceso de reconfiguración interna y externa del partido.

Rosario será la segunda parada de una gira federal que se inició días atrás en Santiago del Estero, cuando se presentó en un evento en la Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero, conmemorando el Día de la Militancia peronista. Se trató de su primera aparición pública tras asumir la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y después de que el fallo de la Cámara de Casación Penal ratificara su condena en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al hacer su entrada a las 19:14, sonó el tema “Fanático” de Lali Espósito, que alude al presidente Javier Milei. La expresidenta compartió el escenario con el gobernador Gerardo Zamora, el vicegobernador y líder del PJ santiagueño José Emilio Neder, así como la senadora Claudia Ledesma Abdala y Carlos Silva Neder.

Durante su discurso, Kirchner expresó su agradecimiento hacia Santiago del Estero por su constante apoyo a las propuestas que impulsó desde el año 2003: “Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos venimos a Santiago”. Esta declaración se interpretó como un mensaje dirigido hacia las tensiones internas dentro del PJ

“No me lo van a perdonar nunca y las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, resaltó también desde la provincia del norte grande.

En lo que respecta al Encuentro Nacional de Salud, se trata de una iniciativa anual que reúne a profesionales, estudiantes y trabajadores del ámbito sanitario de Argentina para debatir y delinear políticas públicas en salud. Organizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de su ministro Nicolás Kreplak, el evento busca promover la integración y articulación de los diversos actores del sistema sanitario.

Fue la expresidenta de hecho quien había planteado la integración del sistema de salud, una iniciativa que promueve y busca, desde su ministerio, llevar adelante el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

En su décima edición, realizada el 2 de diciembre de 2023 en el Centro Néstor Kirchner de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el encuentro congregó a más de ocho mil participantes. Durante la jornada, se llevaron a cabo mesas de debate que abordaron temas como cuidados en salud, herramientas para la integración, salud intercultural, defensa del derecho a la salud y modelos en disputa, entre otros.

El 1 de noviembre de 2024 se llevó a cabo en Rosario el Primer Congreso Santafesino de Salud, bajo el lema “Propuestas para garantizar el derecho a la salud en un sistema en crisis”.