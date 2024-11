“Suma pero no alcanza”: el respaldo de Kicillof a Cristina Kirchner en la causa Vialidad baja la tensión en la interna K

Axel Kicillof y Cristina Kirchner tienen una relación distante y cada vez más fría

En una semana Axel Kicillof tuvo dos apreciaciones sobre Cristina Kirchner que en el kirchnerismo fueron interpretadas - en forma mayoritaria, pero no total - como un gesto de distensión, en medio de una relación fría, tensa y conflictiva, debido a las diferencias que tuvieron respecto a la elección del PJ, en la que el gobernador bonaerense evitó pronunciarse a favor de la ex presidenta.

Un puñado de días atrás el economista felicitó a la líder peronista por haber sido proclamada como presidenta del PJ Nacional. Fue un escueto mensaje en el que resaltó el desafío que tiene por delante CFK y los candidatos a consejeros que integraron la lista de “Primero la Patria”. Esa misma línea siguió su compañera de fórmula, Verónica Magario, que respaldó públicamente a la ex mandataria. Fue un primer acercamiento público.

Ayer Kicillof fue más explícito y extenso. Fue durante una conferencia de prensa en La Plata, en el comienzo de la semana donde la Cámara Federal de Casación debe decidir si ratifica la condena de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que dictó el Tribunal Oral Federal N°2. Un momento trascendente en la historia judicial de la ex presidenta, que ya está decidida a apelar ante la Corte Suprema, en el caso de que haya una ratificación de la condena en su contra.

La ex Jefa de Estado fue condenada por administración fraudulenta. El fallo llegó a la Cámara de Casación porque tanto CFK como los fiscales apelaron la decisión del tribunal. La defensa de la ex mandataria pidió que se revoque la condena, mientras que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se agrave la pena.

Axel Kicillof junto a Cristina Kirchner el día que fue a declarar en el juicio por el intento de magnicidio (Adrián Escándar)

“Se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad inmensa porque inaugura un nuevo género que yo llamaría ‘derecho ficción’. Se va a sacar un nuevo fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito en los expedientes”, sostuvo Kicillof en la mañana de ayer.

El mandatario estaba acompañado por el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que este miércoles participará de una clase pública que dará Juan Grabois en la puerta de los tribunales de Comodoro Py - donde se llevará a cabo la audiencia donde la Cámara de Casación de su veredicto - bajo el nombre: “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”. La clase comenzará a las 9 y la lectura del fallo está estipulada para las 11 de la mañana.

“El fallo contra Cristina en la causa Vialidad representa un hecho de una inmensa gravedad institucional: no hay ni una sola prueba en los expedientes, las obras se hicieron y no hubo sobreprecios, pero la condena ya está escrita”, escribió el gobernador bonaerense en sus redes sociales, luego de expresarse en la conferencia. Así marcó su decisión clara de expresarse en este tema.

En esta oportunidad el discurso de Kicillof está en sintonía con el que expresaron importantes exponentes de La Cámpora como el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, quien dijo que la condena a Cristina Kirchner está “orquestada entre la Justicia y el poder mediático” y que “es un instrumento de persecución política y una estrategia de disciplinamiento contra quienes le dieron felicidad al pueblo”.

El gobernador bonaerense durante la conferencia en la que apoyó a la ex presidenta

Otro de los que se expresó fue el titular del ministerio de Justicia bonaerense, quién señaló que “nada de lo que dijo la justicia en esa condena, se probó en el juicio” y aseguró que “no hubo un solo testigo, ni perito que pueda avalar la novela escrita y amplificada por medios de desinformación y ejecutada por fiscales y jueces”.

En algunos sectores del kirchnerismo tomaron las palabras de Kicillof como un gesto que permite bajar la tensión interna y una muestra de cercanía con la ex presidenta, con la que no se habla. “Fue claro y contundente”, sostuvo un importante dirigente camporista, que confía en que se vayan sumando gestos de cercanía y que, al final del camino, la ex presidenta y el gobernador bonaerense logren un acuerdo de convivencia y colaboración mutua.

En lo que respecta a la causa Vialidad, el mandatario bonaerense siempre mantuvo una línea discursiva y aseguró que CFK era una perseguida política a la que la justicia federal quería proscribir para que no pueda competir en las elecciones del año pasado. Un año después volvió sobre los mismos argumentos que había expresado en un puñado de actos previo a las eleccionnes del año pasado.

Kicillof volvió a referirse al tema en el acto del 17 de octubre, por el Día de la Lealtad, en el que insistió en la idea de que la causa es inventada y que existe una persecusión judicial. Pero su mensaje fue malinterpretado por La Cámpora, ya que en el mismo discurso dijo que “los días más felices fueron con Cristina”, que fue considerada una frase poco feliz porque la colocó a la ex presidenta en el pasado.

La ex presidenta apelará a la Corte Suprema en el caso de que Casación ratifique la condena en su contra (EFE/Luciano González)

“Mejor que diga algo a que no diga. Mejor a que dé un gesto de cercanía a que no lo haga. Suma pero no alcanza”, sostuvo un dirigente del PJ porteño, de buena relación con la ex presidenta. “Al menos no se quedó en silencio como cuando fue la elección del PJ”, dijo, más picante, un funcionario de La Cámpora.

El fastidio con el posicionameinto de Kicillof respecto a CFK sigue vigente y no parece modificarse por su postura pública respecto a la causa judicial. Lo que hace, en todo caso, es evitar que escale la tensión y aumenten los reproches, lo que permite que haya cierta calma en el kirchnerismo. Un respiro entre tanto fuego cruzado. Algunas horas sin reproches y pases de factura.