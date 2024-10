Javier Milei se diferenció de Villarruel y dijo que Isabel Perón hizo un “espantoso gobierno”

Lo hizo durante su exposición en el IERAL en Córdoba

En el marco de su exposición en la Fundación Mediterránea de Córdoba, Javier Milei volvió a exponer este miércoles sus diferencias con Victoria Villarruel. Esta vez, lo hizo al criticar el gobierno de Isabel Perón, a quien la vicepresidenta elogió y reivindicó en las últimas semanas.

El Presidente tomó distancia de los dichos de la presidenta del Senado apenas unos minutos después de comenzar su discurso, el cual adelantó que trataría sobre la política monetaria en la que trabaja gobierno de cara a los próximos meses.

Pero antes hizo una breve introducción en la que recordó las herencias de Argentina. Y en ese repaso mencionó la gestión llevada adelante por la ex mandataria, quien asumió el poder tras la muerte de Perón en 1974.

Javier Milei habla durante el evento de la Fundación Mediterránea

“Cuando nosotros asumimos, era una situación de un escalabro enorme. Nosotros estábamos frente a lo que podría haber sido la crisis más importante de la historia argentina, ya que combinaba los elementos de las tres grandes crisis argentinas“, comenzó diciendo Milei en su presentación.

Fue entonces cuando se refirió directamente a la administración de la ex presidenta, quien se reunió con Villarruel en el Día de la Lealtad Peronista y luego fue reconocida por la dirigente libertaria con la inauguración de su busto en el Senado.

“Teníamos un money overhang que era el doble del que había en la previa del rodrigazo, allá en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón", recordó el jefe de Estado.

En un claro acto para tomar distancia de los elogios de su compañera de fórmula, Milei continuó sobre la gestión de Isabel: "Espantoso gobierno que implicó no solo la AAA y el decreto de aniquilamiento y algunas aberraciones adicionales, sino que en el medio sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por 5 la cantidad de pobres".

Villarruel junto a Isabel Martínez de Perón

Luego continuó su recorrido histórico haciendo mención al “desequilibrio en el balance del Banco Central”. “Teníamos una relación de pasivos remunerados respecto a la base de cuatro veces, es decir, nos dejaron una situación donde a un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero y esa situación era mucho peor que la que teníamos en el Banco Central en el año 1989, antes de que estalle la hiperinflación de Alfonsín, que después terminó con su huida del poder seis meses antes".

Y continuó: “Además, también teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, digamos, previa caída de la convertibilidad".

Milei dio detalles de la salida del cepo

Javier Milei también hizo referencia al levantamiento del cepo, una de las cuestiones que más le reclaman al Gobierno en materia económica. Sobre este punto, el Presidente enumeró tres escenarios que deben ocurrir para que se pueda efectivizar la salida.

En síntesis, el jefe de Estado dijo que eso ocurrirá cuando “no haya problemas de stocks, de flujos ni sobrante de pesos”.

Según señaló, eso pasará “cuando la brecha entre la base monetaria tradicional y la amplia coincidan, al mismo tiempo que se limpie el problema de los stocks de deuda en moneda extranjera y la inflación del programa sea cero, es decir, igual a la inducida".

“En ese momento no hay problemas de stocks, no hay problemas de flujos y no hay sobrante de peso. Por lo tanto, ese es el día en el que vamos a abrir el cepo y ese día lo vamos a abrir sin que haya ningún tipo de sobresalto porque no hay con qué ir contra el peso. Es decir, está pensada también la solución para salir del cepo, pero depende de las decisiones de los individuos", agregó.

Y concluyó al respecto: “Conforme estos elementos converjan más rápido, más cerca está la salida del cepo. Obviamente que si me ponen una torta de plata y arreglo el problema de los stocks, abro y salimos del cepo, no tenga ninguna duda".