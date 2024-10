El kirchnerismo cuestionó a Quintela por las irregularidades en su candidatura al PJ Nacional y afirmó que le faltan 15 mil avales

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, los candidatos a conducir el PJ Nacional

El entorno de Cristina Kirchner, candidata a presidir el PJ Nacional, se manifestó este sábado sobre la decisión que tomó la Junta Electoral partidaria con respecto a la lista presentada por Ricardo Quintela para los comicios, la cual no fue oficializada debido a que se detectaron “irregularidades” en sus avales.

El gobernador de La Rioja tiene plazo hasta el domingo a las 11 de la mañana para presentar la documentación que adeuda. Sin embargo, su equipo ya adelantó a Infobae que harán caso omiso a la decisión e irán a la Justicia en caso de que no acepten su candidatura antes del lunes.

Frente a este escenario, desde el kirchnerismo cuestionaron la postura del mandatario provincial y reclamaron falta de seriedad en su actitud. Además, aprovecharon para remarcar la diferencia “abismal” del respaldo cosechado por la ex mandataria para la votación frente al que recolectó Quintela durante su campaña.

“La Junta electoral tuvo un pronunciamiento contundente ayer, que fue acompañado por unanimidad por sus integrantes. Nosotros durante toda la semana solicitamos que se otorgara más plazo a la lista de Quintela para que pueda subsanar la gran cantidad de irregularidades que tenía su presentación”, afirmaron fuentes cercanas a la expresidenta a Infobae.

Asimismo, resaltaron que la decisión de la Junta Electoral partidaria no solo habla de irregularidades en la lista de candidatos de Quintela, sino que advierte por graves irregularidades en los avales presentados.

Los avales de Quintela detectados como "irregulares" por la Junta Electoral del PJ

En ese marco, resaltaron que es necesario que el gobernador riojano cumpla con los requisitos básicos que se piden para las postulaciones.

“Cumplimentar la cantidad necesaria de avales es un requisito sustancial para la oficialización de cualquier lista. No es un requisito formal. Por lo tanto, no es subsanable. Más aún cuando, además de faltante, hay gravísimas irregularidades en los mismos. La democracia partidaria hay que tomarla con seriedad y esos requisitos básicos si queremos recuperar el orden y la legitimidad de nuestra conducción partidaria”, subrayaron.

Las mismas fuentes resaltaron también la “la abismal diferencia en el respaldo” que, según afirman, cosecharon ambas listas. Mientras que desde sectores que apoyan a Quintela repiten que el gobernador merece presidir el partido porque hace meses que recorre el país, desde el kirchnerismo advirtieron que en ese tiempo no lograron reunir el piso de avales necesarios a diferencia de Cristina. “Los reunió sobradamente en una semana”, resaltaron.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

“Le faltan 15 mil avales (a Quintela) para llegar al piso requerido de 62500 avales, el 2% del padrón nacional del Partido. No es un capricho de nadie ni una argucia legal: no cumplen los requisitos y no cuentan con la garantía legal para participar que es lo brindan los afiliados a través de su aval”, agregaron.

Las fuentes también hicieron hincapié en explicar que la Junta Electoral, conformada por 15 representantes, partidaria es un órgano que integra a varios sectores: provincias, gremios y distintas líneas internas de la fuerza. Incluso, afirmaron, personas que responden directamente al mandatario riojano, por lo cual descartaron cualquier tipo de arbitrariedad en la resolución dictada ayer.

La postura de Quintela frente a la resolución de la Junta

Este sábado, el gobernador de La Rioja convocó a una reunión de urgencia junto a sus apoderados, Jorge Yoma y Daniel Llermanos, para definir el futuro de su postulación. Se desarrolló por zoom durante el mediodía y culminó con la decisión de que no presentarán los documentos que les exigen.

La respuesta del equipo de Quintela a la Junta Electoral del PJ

“Nos robaron documentación y adulteraron los avales. Presentamos todo en tiempo y forma, con las correcciones posteriores en tiempo de sustituciones, y todo eso quedó en poder de ellos. Con lo cual no tenemos la más mínima garantía de lo que pasó”, indicaron a Infobae desde el equipo de Quintela.

Asimismo, adelantaron que presentarán un documento a las autoridades partidarias para exponer su desorganización de cara a las elecciones y consultar, punto por punto, como están preparando los comicios. En la misma línea, propondrán que se paute otra fecha más adelante para asegurar su transparencia, en caso de que no estén dadas las condiciones para que la votación se desarrolle de forma correcta en noviembre.