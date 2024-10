Quintela ratificó su candidatura al PJ Nacional y rechazó las impugnaciones de la Junta Electoral partidaria

Ricardo Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó este sábado su candidatura como presidente del PJ Nacional y rechazó las impugnaciones que la Junta Electoral partidaria había realizado en las últimas horas sobre su lista, según confirmaron desde su entorno a Infobae.

La decisión del mandatario riojano fue tomada este mediodía tras un zoom junto a sus apoderados que fue convocado de urgencia para definir el futuro de su postulación a las elecciones del próximo 17 de noviembre, en las que deberá competir contra Cristina Kirchner para quedarse con la conducción del espacio peronista. Ocurrió luego de que las autoridades electorales no oficializaran su lista por irregularidades entre sus afiliados.

En la reunión, de la que participaron Jorge Yoma y Daniel Llermanos, el equipo del gobernador definió que no presentará ninguno de los documentos que les exigen que estén antes de este domingo a las 11 de la mañana. Según adelantaron a este medio fuentes cercanas a Quintela, el candidato también exigirá que oficialicen su postulación antes del lunes. En caso contrario, acudirán a la Justicia.

“Vamos a competir, eso no está en duda”, afirmaron desde el entorno del dirigente riojano a Infobae, quienes aseguraron que a lo largo de este sábado recibieron numerosos llamados del entorno de Cristina Kirchner solicitándoles que desistan de la interna y se bajen de la carrera electoral.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, los candidatos a conducir el PJ Nacional

Según la resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista, a la que tuvo acceso Infobae, la lista “Federales, un grito de corazón” que encabeza Ricardo Quintela cuenta con 70.531 avales presentados en un pen drive. Sin embargo, de este total, solo 60.755 fueron registrados en las planillas de los avalistas analizadas por las autoridades.

A su vez, 6.809 fueron marcados como inválidos por falta de documentación, mientras que otros 5.195 fueron calificados como “observables” por haber detectado diferencias en los DNI o inconsistencia en las firmas.

“Esto arroja un total de 48.751 avales válidos para la lista de Ricardo Quintela, por lo que la misma no alcanza al piso mínimo reglamentario establecido del 2% del padrón (62.465)”, se lee en las conclusiones del documento. Y agrega: “Cabe aclarar a su vez que la misma se encuentra sobre representada en dos distritos: Buenos Aires 31.78% y La Rioja 28.64%”.

El gobernador y su equipo podrán presentar la documentación faltante hasta el domingo 27 de octubre a las 11 de la mañana. Sin embargo, el apoderado del Partido Justicialista Nacional, López Wesselhoefft, aclaró: “En caso de no presentarse no queda invalidada la lista de Quintela, es una ventana para revisar la documentación. Le faltan 10.000 avales a la presentación de Quintela porque hay diferencias entre el pendrive y el soporte papel”, dijo en diálogo con AM750.

El gobernador riojano denunció que el partido fue privatizado para evitar la interna con CFK (X: @QuintelaRicardo)

A partir de esta resolución, el mandatario riojano apuntó directamente contra la Junta Electoral al señalarlo como el organismo que permitió la subsistencia de viejos modos que interfieren en la dinámica de tomas de decisiones, incluso en la conducción de las alianzas y frentes electorales.

No obstante, sus miembros son dirigentes de diferentes sectores del peronismo. La Junta Electoral del PJ está compuesto por Armando Cabrera (Formosa), Bernardo Herrera (Santiago del Estero), María Eugenia Martini (Río Negro), Silvina Frana (Santa Fe), Celso Jaque (Mendoza), Hilda Aguirre (La Rioja), María Eugenia Catalano (San Luis), Ricardo Desimone (Smata), Ariel Monzón (Aguas), Mara Brower (Caba), Gabriel Katopodis (Bs As), Máximo Rodríguez (Bs As), Viviana Guzzo (Bs As), Lucía Porros (Bs As) y Marina Moretti (Bs As). Todos ellos firmaron la resolución sobre la lista de Quintela a excepción de Catalano, quien responde a Rodríguez Saa.