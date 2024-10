El Gobierno quiere transferir los hospitales nacionales a las provincias: “La salud es una responsabilidad local, que se hagan cargo”

Guillermo Francos afirmó que los hospitales nacionales deben pasar a las provincias

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene intenciones de cerrar ningún centro de salud, pero confirmó que buscarán transferir los hospitales nacionales a las provincias. “La salud es una responsabilidad local, que se hagan cargo”, afirmó en una entrevista exclusiva con Infobae. La definición política abre un nuevo foco de tensión con Axel Kicillof, porque es el territorio bonaerense donde hay más de esas instituciones.

El funcionario habló al final de una semana que estuvo signada por el conflicto con los universitarios, tras la sesión en la Cámara de Diputados que logró sostener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento que garantizaba recursos para pagar aumentos de sueldos a docentes y no docentes y los gastos de funcionamiento. Pero también, el jefe de Gabinete se refirió a la cuestión hospitalaria frente a los conflictos que quedaron expuestos, tanto en el Hospital Pediátrico Garrahan, como el centro de salud mental Laura Bonaparte, que derivaron en protestas y la acusación de la oposición de un intento de cerrar establecimientos.

Además de esas dos instituciones, la administración central sostiene el funcionamiento del Hospital “Néstor C. Kirchner-Alta Complejidad en Red El Cruce”; en Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”; Hospital de Alta Complejidad El Calafate; el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas); el Hospital de Alta Complejidad Del Bicentenario (Esteban Echeverría); el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” (General Rodríguez); el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica Del Sur (Mar Del Plata); el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo (Luján); y el Centro Nacional de Genética Médica.

–¿El Gobierno quiere cerrar hospitales?

- No, para nada. Hay algunos temas que son fundamentalmente de rango constitucional: educación, salud, eso está establecido en la Constitución Nacional. El tema es si la Nación es la que tiene que hacerse cargo de los hospitales que hoy son nacionales.¿Qué sentido tiene que la Nación tenga un hospital en el Conurbano de Buenos Aires o tenga un hospital en la Ciudad de Buenos Aires? No…

– ... o en El Calafate.

- O en Calafate. La salud tiene que ser de las provincias. Una política nacional, una coordinación de políticas nacionales puede ser nacional, pero ¿hospitales en manos de la Nación? No tiene sentido. No quiere decir que se cierre el hospital. Quiere decir que hay que pasárselo a la provincia y que la provincia se haga cargo de los hospitales.

– ¿Por ejemplo, que el Hospital Posadas lo administre Axel Kicillof?

- El caso del Hospital Posadas, como cualquier otro… la provincia que corresponda. No lo pongo en manos de un gobernador, de Juan Pérez. Es una responsabilidad de la provincia tener la salud. Porque sino, de lo contrario, la lógica sería que cualquier municipio le reclame a la Nación: “Che, poneme un hospital para atender la salud en Lanús, poneme un hospital en Ramos Mejía”. No es así. Hay responsabilidades que son locales.

Las declaraciones del jefe de Gabinete confirmaron la línea de trabajo que viene llevándose adelante en el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, y que coordina la viceministra Cecilia Loccisano. En ese organismo -tras la salida traumática de Mario Lugones- se están analizando alternativas para reorientar la gestión sanitaria del ámbito nacional, tanto en materia hospitalaria como en lo relacionado con la compra de medicamentos y las condiciones que rigen un mercado, hasta ahora, híper regulado.

Salud, recursos y política

Para implementar la decisión política de transferir los hospitales del ámbito nacional a las provincias se deberá abrir una negociación política con los gobernadores de las provincias involucrados. Si bien estarían afectados el porteño Jorge Macri y el santacruceño Claudio Vidal, que tienen ese tipo de instituciones en sus distritos, el principal involucrado será el bonaerense Axel Kicillof, con quien la Casa Rosada mantiene una pésima relación política.

Del listado de seis instituciones que están en la provincia de Buenos Aires, hay dos que tienen una enorme importancia. Tanto “El Cruce”, ubicado en el partido bonaerense de Florencio Varela; como el Posadas, del partido bonaerense de Morón, son claves para el sur y el oeste del Conurbano, donde hay millones de vecinos que viven en barrios donde sobran las necesidades y faltan los recursos.

En el gobierno nacional -de acuerdo a lo que pudo saber Infobae de otras fuentes tras la entrevista con el jefe de Gabinete- están trabajando en un amplio menú de opciones para concretar el traspaso de los centros de salud, del que no estarían excluidos la transferencia directa con recursos a cada provincia o autorizar que cada gobernador pueda gestionar con privados algún servicio o permitir el rediseño de los servicios que no sean prioritarios. “Todas las alternativas están sobre la mesa, pero lo importante es no generar preocupación a los pacientes, ni a la población en general, porque en el medio está la salud”, explicaron fuentes.