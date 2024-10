Guillermo Francos: “Milei no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”

Guillermo Francos habló del presupuesto y el cepo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei “no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”, se refirió al conflicto con las universidades por el veto a la ley de financiamiento al sector, y advirtió que para el Gobierno “el cepo no es un problema”, ya que tendrá “una salida bastante natural y sin riesgos”.

Con el oficialismo fortalecido tras una semana de éxitos políticos y económicos, el funcionario recibió a Infobae en su despacho en la Casa Rosada y brindó una entrevista que abordó una amplia diversidad de temas, desde el blindaje logrado en Diputados al segundo veto -universidades y a la reforma jubilatoria-, el vínculo con Mauricio Macri y el PRO, la intención de Cristina Kirchner de asumir la conducción del PJ y las tensiones en el oficialismo.

Dio por superadas las discusiones que tuvo con el asesor Santiago Caputo -que forma con la secretaria General, Karina Milei, el “triángulo de hierro” de Milei-, se refirió al vínculo del primer mandatario con la vicepresidente Victoria Villarruel y condenó los episodios de violencia política que se vivieron esta semana en la calle: “Lo que deberíamos buscar es no generar violencia de un lado ni de otro. Generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina”.

En la misma entrevista, Guillermo Francos confirmó la intención del Poder Ejecutivo de transferir los hospitales nacionales a las provincias, una decisión que abrirá otro frente de conflicto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el principal afectado, debido a que la mayoría están en su distrito.

Guillermo Francos hablo de Cristina Kirchner, de Macri y del acuerdo LLA - PRO

Principales definiciones de Francos

1- El Gobierno no piensa que el cepo sea un problema. La economía se va ordenando por la caída fuerte de la inflación y la baja de los distintos tipos de dólares. La salida del cepo va a ser una salida bastante natural, no va a haber ningún riesgo para el país por falta de dólares.

2- Somos una “re minoría” en el Congreso y puede ser que no tengamos el número para aprobar el Presupuesto y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior, tampoco nos asusta.

3- Javier Milei no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa y espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos “vamos a gobernar de esta forma”.

4- No se está discutiendo sobre los salarios de las universidades solamente. En realidad lo que se está discutiendo es el poder del Gobierno para imponer como política el equilibrio fiscal. Desde una posición de minoría hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del Gobierno.

5- Pareciera que esto es una especie de movimiento político contra el Gobierno, no a favor de la educación pública. Se toma una bandera con la intención de generar una erosión del poder político del Gobierno. Pero el Gobierno ha demostrado que no solamente tiene convicción, sino la fortaleza de sostener esa convicción.

6- Para hacer crecer la economía y desarrollarnos tenemos que demostrar que tenemos poder político para impulsar una transformación en Argentina, que comienza por hacer todo lo contrario que se hizo antes y comienza por el equilibrio fiscal.

7- La salud tiene que ser de las provincias. No tiene sentido que la Nación tenga hospitales. Hay que pasárselos a las provincias y que se hagan cargo.

8- Macri ha jugado bien siempre, nunca ha jugado en contra. Macri es un aliado natural que nos critica, aunque decirle al Gobierno que le falta gestión es un poco liviano. Esa generalización la debato a muerte.

9- Mi opinión personal es que con La Libertad Avanza y el PRO debiéramos ir a una coalición que muestre un proyecto político común. Somos organizaciones políticas que compartimos en algún punto un electorado común.

10- Cristina Kirchner es el pasado, sin dudas. De los últimos 20 años, 16 años ella ha sido poder político en la Argentina. ¿Es mucho, no?

11- Como rival me encantaría cualquiera, CFK o Kicillof, porque significa un antagonismo político muy importante y poder debatir dos ideas totalmente diferentes: una idea populista, estatista, que ha fracasado, contra una idea de libertad económica que nunca hemos podido terminar de implementar.

12- Con Santiago Caputo tuve algunas discusiones sobre distintos puntos de vista que son normales en un gobierno. Pero yo tengo una excelente relación con Santiago, no tengo discusión.

13- Con respecto a Malvinas, la Vicepresidenta tiene hace tiempo una posición que -más allá de declamar derechos- nunca ha dado resultados en la práctica. Ella expresó una posición personal, la posición oficial la expresa el Presidente. La relación de la vicepresidenta con el Presidente es una relación normal.

14- El agravio, el insulto y la violencia no conducen a nada. Deberíamos buscar no generar violencia de un lado ni de otro. Generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina.

– Superaron una prueba difícil en Diputados con el veto. ¿Los 85 que votaron con el Gobierno lo hicieron por convicción o por necesidad de obras y recursos? ¿Qué gravitó más? ¿Cómo se conformó esa minoría?

- Creo que fue convicción. Hay sectores importantes de la política argentina que entienden el significado de la votación, que entienden que no se trataba solo de un incremento de salario universitario, sino que se trataba de una cosa mucho más importante, que era la capacidad o no del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal.

El equilibrio fiscal es una política de Estado en la Argentina y eso es lo que se ve. Cuando uno analiza cómo han sido las reacciones de los mercados -quienes compran bonos de la Argentina y hacen subir o bajar el riesgo país- cada cosa que hace el Parlamento que parece una afrenta política al Gobierno genera una reacción negativa para la macro argentina, bajan los bonos, sube el riesgo país y todo eso afecta a la economía, porque no podés tomar crédito. Y cuando pasa lo contrario, cuando el presidente ejerce su liderazgo, pone fuerza en su decisión y combate esa otra posición del Congreso, pasa lo contrario.

Con la confirmación del veto pasó lo contrario, como ocurrió lo mismo con el veto de la fórmula de ajuste jubilatorio. Esto es para dejar claro que no es una cuestión menor -no digo que sea menor el salario- digo que no es una cuestión secundaria, sino que se está tratando de la política argentina. ¿Qué es lo que se está discutiendo? En estas sesiones se está discutiendo la gran política argentina.

Sesión en Diputados. El Gobierno logró sostener el veto a la ley de financiamiento universitario

– La oposición plantea que el Gobierno quiere desfinanciar la educación pública y en consecuencia. ¿Qué responde el Gobierno? ¿Y qué les dice a los estudiantes que están inquietos o con miedo de perder sus cursadas?

- El Gobierno es un promotor de la educación pública. El Gobierno lanzó el Plan de Alfabetización Nacional, un programa con los 24 ministros de Educación del país, asignó recursos y capacitación docente. Es una medida que no tuvo la repercusión en toda la política que se expide ahora por los salarios universitarios. Se hizo hace tres meses y no vi una reacción que dijera “qué bien el Gobierno que está apoyando la educación pública”.

Pareciera que esto es una especie de movimiento político contra el Gobierno, no a favor de la educación pública. Yo le diría a quienes en serio están planteando el tema de la educación: Quédense tranquilos, el Gobierno nacional no quiere en absoluto desfinanciar la educación pública. Sí quiere que el gasto sea más eficiente, porque se habla a veces de que no es gasto, es inversión. Que el gasto que se hace en la universidad pública sea eficiente. Que realmente se esté apoyando a las universidades que proveen a los argentinos de profesionales preparados, capacitados en las materias que la Argentina necesita. Y que no se preocupen: no va a haber un ataque a las universidades, al contrario.

Ahora, si usted me pregunta ¿son todas las universidades iguales? Seguramente no. Hay universidades que se están manejando bien y otras que no se están manejando bien. Algunas se crearon con fines estrictamente políticos y se manejan de manera política: habrá que encarrilarlas, habrá que comenzar a hacer auditorías más seguido, ver cómo se asignan los fondos. Esto de la autonomía, de manéjense como quieran… no es así. Los fondos del Estado son del pueblo argentino, no son de quienes circunstancialmente manejan una universidad, hay que responder por esos fondos.

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires asisten a clases en la calle bajo un cartel que dice "Sin salarios dignos la UBA no funciona"

– ¿Van a tomar alguna medida para avanzar con esas auditorías? Las universidades dicen que se hacen y están a cargo de la Auditoría General de la Nación.

- Vamos a tomar medidas. El Gobierno va a tomar medidas para que sean efectivas las auditorías de los fondos públicos en las universidades nacionales.

– ¿Ustedes perciben que en este conflicto hay un ataque político contra el gobierno? ¿No cree que es una diferencia de criterio sobre el Presupuesto?

- Sí, se toma una bandera con la intención de generar una erosión del poder político del Gobierno. Pero el Gobierno ha demostrado que no solamente tiene convicción, sino que tiene la fortaleza de sostener esa convicción. Desde una posición de minoría, hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del Gobierno.

Macri y la fusión con el PRO

Milei, un saludo a Mauricio Macri. Detrás, Victoria Villarruel

– Volviendo a la sesión donde pudieron blindar el veto, tuvieron el apoyo importante del PRO y también de partidos provinciales. ¿Macri jugó bien en esta oportunidad? ¿Está jugando bien en general?

- Sí, totalmente. Yo creo que Macri ha jugado bien siempre. No he visto un momento de nuestro período político en que el presidente Macri haya jugado en contra, al contrario. Él siempre ha tenido una relación directa con el presidente Milei y ha apoyado en términos generales, con críticas también, como es lógico que las tenga.

– Se lo pregunto porque cuando el PRO anticipa su apoyo al veto, en el comunicado vuelve con el tema recurrente de que a este gobierno le falta gestión. ¿Qué opina?

- Las críticas hay que tomarlas. Macri es un aliado natural, que nos critica por algunos temas y hay que escucharlo por qué nos critica y decir “bueno, en algunas tendrá razón y en otras no”. Ahora, esta generalización que se hace a veces sobre que no hay gestión, yo esa sí la debato a muerte. Que a mí me digan que no hay gestión en un gobierno... Le puedo decir dos o tres cosas, nomás: un gobierno que bajó la inflación de 25% a 3% y algo en septiembre, eso es gestión pura, porque significa reducir gastos, bajar el déficit para no emitir, todo esto que hizo el gobierno del presidente Milei. Eso es gestión.

Lo que hizo la ministra Bullrich de dominar las calles y evitar todo esto que era moneda corriente durante los gobiernos anteriores, que se cortaba cualquier calle, permanentemente. Uno quería llegar al centro de la ciudad y era absolutamente imposible porque estaba tomado por movimientos sociales, movimientos sindicales, de estudiantes, y la Avenida 9 de Julio era imposible transitarla. Se hizo y hoy las calles son públicas y los ciudadanos circulan sin problema. Eso es gestión. La ministra se puso al frente de un tema que es complejo y lo resolvió.

En Capital Humano: había un curro infernal en la gestión de las políticas sociales y todo el mundo lo sabía, pero nadie lo encauzaba. La ministra Pettovello se hizo cargo y empezó a denunciar todo lo que pasaba con muchos de los movimientos sociales en la gestión de los recursos, los famosos gerentes de la pobreza. Después agarró miles de comedores que había y empezó a analizarlos, los auditó a todos y demostró que había miles de comedores que no existían, que eran falsos, donde se llevaban fondos, que eran robos. Eso también es gestión. ¿Por qué se dice livianamente que no hay gestión?

Puede ser que me digan que no hay obra pública. Claramente, no hay obra pública porque no hay recursos, porque el Estado no tenía plata, como dijo el Presidente el primer día. Ahora ¿no hay gestión ahí? Sí que hubo gestión, porque se analizaron las 4.000 obras públicas que estaban pendientes, y de las 4.000 obras públicas, el Estado Nacional con las provincias acordó: estas obras públicas son de las provincias y estas son de la Nación. Hay que esperar que haya fondos para avanzar. En algunas se están avanzando, lentamente, porque no estaban los fondos y hay que renegociar muchos contratos, porque la gran mayoría de las 4.000 obras públicas estaban paralizadas desde la gestión anterior porque no se pagaban.

Milei junto a Bullrich y Pettovello, dos ministras clave del Gabinete nacional

Decir que no hay gestión, es un poco liviano, me parece. Lo que no quiere decir que no acepte críticas, que hace tanto el PRO en su comunicado, como las que ha hecho el presidente Macri en su momento. Eso no quiere decir que no lo consideremos un aliado.

– Pero se equivoca cuando dice que falta gestión...

- Bueno, desde mi punto de vista... yo puedo analizar mi punto de vista. Seguramente él seguirá diciendo que nos falta gestión en algunas cosas y habrá que discutirlo.

– Pichetto pronunció una frase muy fuerte que quiero compartir con usted: “Es una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda”. ¿Qué le pareció esa frase y cómo la toma?

- Pichetto es el presidente de un bloque multiforme, que tiene posiciones de centroizquierda, de centroderecha, peronismo. Yo lo noto a Pichetto un poco malhumorado en los últimos tiempos y expresa a veces posiciones duras. Esa frase es muy difícil de entender el significado que tiene. Si me preguntan a fondo, yo creo que Pichetto está de acuerdo con el equilibrio fiscal y por ahí a él le parece que era una discusión menor el tema del presupuesto de las universidades públicas y que se los somete a una presión demasiado grande para un tema que él consideraba menor.

Pero ahí se equivoca Pichetto, porque como decía al principio: no es que se estaba discutiendo los salarios de las universidades solamente. En realidad lo que se está discutiendo es el poder del Gobierno nacional para imponer como política el equilibrio fiscal, porque el Gobierno cree que eso es lo importante y Pichetto cree lo contrario. No está haciendo un buen análisis, desde mi punto de vista, de la realidad o de lo que se está jugando en la Argentina de hoy.

– Es decir, según lo que usted dice...

- Además, no creo que sea poco lo que nos queda. Nos queda mucho, la Argentina tiene mucho, y para poder hacer efectivo ese “mucho” hay que hacer crecer la economía, desarrollarnos, explotar los recursos, etcétera, tenemos que demostrar que tenemos poder político para impulsar una transformación en la Argentina, que comienza por hacer todo lo contrario que se hizo antes. Y eso comienza por el equilibrio fiscal.

Crítico. Miguel Ángel Pichetto preside el bloque Encuentro Federal, en la Cámara de Diputados

– ¿Quiere decir que Javier Milei evitó que la oposición le doblara el brazo con el veto?

- Sí, es así.

– Entrando en cuestiones políticas, ¿cree que La Libertad Avanza está más cerca o más lejos de una eventual fusión con el PRO?

- No sé cuál es el término apropiado, si es fusión o no. Estamos en camino de buscar un acuerdo político hacia adelante, porque somos organizaciones políticas que compartimos en algún punto un electorado común. Lo importante me parece es sumar y no restarnos entre nosotros. Hay una gran parte de los argentinos que cree en la libertad como motor del desarrollo y del crecimiento. Los que estamos pensando eso tendríamos que ir para el mismo lado.

– Esta pregunta está relacionada con otra y es una cuestión más personal, no necesariamente la opinión del Gobierno. ¿En las elecciones le gustaría que haya una sola lista con La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires? ¿O le gustaría que vayan separados?

- No es una decisión sencilla, porque uno tiene que hacer un análisis político importante. Las próximas elecciones son legislativas, entonces uno tiene que calcular bien qué es lo que más conviene. Si se obtienen más legisladores en ambas cámaras de una manera u otra. Pero como idea, diría que debiéramos ir a una coalición. Esa es mi idea y no quiere decir que sea la idea del espacio, ni quiere decir que sea la idea del PRO. Mi idea personal es que debiéramos buscar una coalición que muestre un proyecto político común.

Cristina, el PJ y el 2025

Cristina Kirchner confirmó su intención de asumir la presidencia del PJ

– ¿Qué piensa de la reaparición de Cristina Kirchner y de su intención de ser presidenta del PJ? ¿Cómo mira el Gobierno?

- Supongo que hay una parte del Partido Justicialista que estará de acuerdo con ella y otra parte que no. Es difícil entrometerse en la vida de otro partido, pero uno tiene la sensación que quien ha tenido responsabilidades tan importantes de gobierno durante tantos años y no le ha ido bien en general, porque ha dejado un país en peores condiciones que cuando asumió, creo que hay momentos en que uno tiene que pensar si tiene que continuar o si tiene que dejar paso a nuevas generaciones de dirigentes.

– ¿Cree que efectivamente Cristina Kirchner es el pasado entonces?

- Sí, yo creo que Cristina es el pasado, sin duda. Ella fue diputada nacional, fue senadora nacional por Buenos Aires. Después fue presidenta en dos oportunidades. Vicepresidenta en la última gestión de Alberto Fernández. De los últimos de los últimos 20 años, 16 ha sido poder político en la Argentina. ¿Es mucho, no?

– ¿Qué le convendría al Gobierno como rival? ¿Cristina Kirchner o Axel Kicillof?

- Como rival me encantaría cualquiera de los dos, porque significa un antagonismo político muy importante. Poder mostrar, poder debatir dos ideas totalmente diferentes: una idea populista, estatista, con el Estado como generador de todo el movimiento económico, que ha fracasado en la Argentina; con una idea de libertad económica que nunca hemos podido terminar de implementar en la Argentina, porque siempre aparece el populismo, que vuelve otra vez a generar el Estado como dueño de la economía.

– ¿Es indistinto para el gobierno Cristina o Axel?

- Me parece que con cualquiera de los dos hay una confrontación bien evidente.

El debate del Presupuesto

Presupuesto. Guillermo Francos está al frente de la negociación política con el Congreso

– Empezó el debate del Presupuesto en el Congreso. Descuento que confían en que van a aprobarlo. Ahora, ¿si no se logran los consensos, se podría prorrogar el Presupuesto del año 2023?

- Siempre es una posibilidad. Nosotros hemos planteado un presupuesto y estamos casualmente en este momento discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Pero eso no quiere decir que si no se aprueba… siempre digo que nosotros somos una re minoría en el Parlamento...

– Una ultra minoría.

- ... puede ser que no tengamos el número para aprobarlo y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan.

– Sería un hecho inédito que dos años seguidos no haya Presupuesto.

- Esperemos que no sea así. Pero tampoco nos asusta. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa. Y sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa, él espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos “miren, vamos a gobernar de esta forma”.

El conflicto por Aerolíneas Argentinas cedió en las últimas horas, pero todavía sigue latente por la intención del Gobierno de privatizar

– Vinculado al tema del Congreso, está la cuestión de Aerolíneas. El secretario de Transporte llegó a decir que no podían descartar la posibilidad de un cierre si el gremio seguía bloqueando el nombramiento de gerentes. ¿Está todavía dentro del bolillero de decisiones la posibilidad de cerrar Aerolíneas?

- Los gerentes todavía están en funciones. Son los gerentes de operaciones que necesita una compañía aérea porque es una exigencia del sistema jurídico legal. Si eso no llegara a estar, obviamente la compañía no podría funcionar. Creo que los dirigentes sindicales que están forzando o han querido forzar la situación se dan cuenta de que pueden llegar hasta un punto. Yo calculo que no avanzarán más allá de ese punto.

– Porque saben que eso puede pasar.

- Saben que puede pasar. Y saben que al Gobierno no le va a temblar la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para que se preste el servicio, aún en el caso que la línea no lo quiera prestar.

– ¿Hay alguna otra empresa que el Gobierno tenga intención de avanzar más rápidamente?

- El Gobierno tiene en la cabeza y autorizadas por el Congreso algunas y las estamos analizando. Lo que pasa es que hay que analizar muy bien la mejor metodología para llevarla adelante. Pero sí, vamos a avanzar.

Economía, cepo y salarios

Guillermo Francos habló con Infobae en dependencias de la Jefatura de Gabinete de Casa Rosada

– ¿Cuándo cree que va a empezar a crecer la economía con vigor y se van a poder recuperar los sueldos y las jubilaciones? ¿En qué momento?

- La economía está creciendo. Cuando uno analiza el crecimiento de la economía, por ejemplo, en agosto con respecto a julio, creció 1,7% en un mes. Es cierto que si uno analiza anualmente, después de un año muy, muy malo, de una inflación muy alta, todavía uno ve que no estamos en ese nivel. No nos olvidemos que el año anterior fue el año en el que se utilizaron muchos recursos públicos para movilizar la economía -el famoso “Plan Platita” y todo eso- ahí también se hizo crecer un poco ficticiamente la economía.

Pero ahora somos conscientes de que la economía ya está creciendo. Y ojo, no solamente nosotros. Grandes bancos internacionales están modificando sus expectativas de crecimiento de la economía argentina, como también están bajando las expectativas inflacionarias de la Argentina.

La economía está creciendo, la actividad económica en general, el comercio, el crédito. Cuando uno ve los niveles de crédito de hoy… me decía el presidente del Banco Nación que en lo que va desde el 1° de enero al 30 de septiembre, el Banco Nación otorgó el equivalente a 11 mil millones de dólares en créditos al sector privado y a familias. Eso es 700% más que el mismo período del año anterior. El Banco Nación es una parte del crédito, le agrega arriba del 10% o 12%.

Toda la plata que antes tomaba el Estado de los ahorros privados de los bancos, esa plata que el Estado ya no toma más, es plata que están tomando el sector privado y eso va a movilizar la economía.

– ¿Y los ingresos de la clase trabajadora y de las jubilaciones?

- Cuando empieza a crecer la economía, empieza a haber inversiones, demandan más puestos de trabajo y cuando hay más demanda de puestos de trabajo, claramente, hay competencia por los trabajadores, sobre todo por los más calificados, que empiezan primero, y eso genera incrementos salariales.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, las caras del equipo económico

– ¿El Gobierno es consciente de que el cepo ya está convirtiéndose en un problema tremendo?

- No lo creo. El Gobierno no piensa que el cepo sea un problema. El Gobierno piensa que la economía se va ordenando por la caída fuerte de la inflación, la baja de los distintos tipos de dólares del mercado y su equiparación con el peso. Creemos que la salida del cepo va a ser una salida bastante natural y en la que no va a haber ningún riesgo para el país por falta de dólares o todo lo que se preveía en algún momento.

– Hasta hace dos semanas el tema en discusión de los economistas era que hay que devaluar porque el dólar se había quedado retrasado. Ahora estamos viendo que los dólares están bajar.

- Bajan los dólares, suben los bonos, baja el riesgo país... algunos se han equivocado, no? Pareciera que estamos bien en esos términos. Hay muchos otros aspectos que todavía faltan, porque somos conscientes, no estamos viviendo en las nubes. Somos perfectamente conscientes de la realidad argentina, pero vemos lo que otros no dicen. Vemos también las partes buenas que tiene el momento económico que estamos viviendo.

La reunión de Francos con la cúpula de la CGT en la Casa Rosada

– Recibió a la CGT hace pocos días. Había empezado la CGT con paros, protestas, muy confrontativos con el Gobierno. ¿La CGT ahora está colaborando con el Gobierno?

- Estamos conversando. Tuvimos una reunión las semanas pasadas y después tuvimos una reunión con el G6, con los empresarios, para plantearles una mesa en común entre CGT, empresarios y Gobierno para analizar todas las transformaciones que hace tiempo vienen conversando, en las que no se avanza. En algunas hemos avanzado bastante, pero hay varias que todavía están pendientes y seguramente esta semana que empieza o la otra vamos a convocar una mesa conjunta para empezar a delinear una agenda de temas.

– ¿Cómo es eso?

- Nos vamos a juntar con los empresarios y la CGT para armar una agenda de temas que podemos empezar a trabajar en conjunto hacia el futuro.

– ¿Cuáles serían los primeros temas que va a estar en esa agenda?

- Son varios.

– ¿Profundizar la reforma laboral, por ejemplo?

- Puede ser ese uno. Hay varios temas que todos tenemos que abordar, cómo modernizar las relaciones laborales es un tema. Algunas cosas hicimos, pero creo que todavía se pueden hacer muchas más.

– Se lo pregunto porque Pablo Moyano y otro sindicalista de SMATA están diciendo “nos vamos de la CGT porque colabora con el Gobierno”. ¿Va a volver a hacer la CGT el truco de partirse para que una parte negocie y la otra le pegue al Gobierno?

- No lo sé. No quiero entrar en esa polémica con Pablo Moyano. Hay sectores de la CGT que quieren participar en un modelo. El que no entienda que el mundo va cambiando y se crea que sigue viviendo en el 45, se equivoca. De eso pasaron 70 años.

– ¿Moyano piensa eso?

- No sé. Hay gente que piensa que se puede hacer representación gremial con la historia de hace 60 o 70 años, y ahora todo es muy distinto. Hay que ponerse en la mentalidad de hoy... ahora estamos hablando de inteligencia artificial, no podemos ponernos a hablar de un siglo atrás. El mundo cambió. Tenemos que ponernos a la altura de lo que estamos viviendo.

Guillermo Francos, junto a Karina Milei y Santiago Caputo, las piezas que forman con el Presidente el "triángulo de hierro"

– ¿Quedó superada la tensión con Santiago Caputo?

- No tuve tensión con Santiago Caputo. Tuve algunas discusiones que son normales en un gobierno sobre distintos puntos de vista. Pero yo tengo una excelente relación con Santiago, no tengo discusión.

– ¿Qué piensa de las críticas de Victoria Villarruel al acuerdo del Gobierno con Gran Bretaña por Malvinas y que después se ausentó del acto de Parque Lezama?

- Con respecto a la posición de Malvinas, la Vicepresidenta tiene una posición hace tiempo que es una posición que -más allá de declamar derechos- nunca ha dado resultados en la práctica. Sé que hubo una guerra, que hubo posiciones encontradas, que hubo muchos muertos, desgraciadamente, que hubo muchos héroes, pero lo que hay que buscar es el resultado final. Hay que buscar hechos que nos conduzcan a un resultado que nunca hemos sido capaces de conseguir, más que de una manera declamativa. ¿Lo tenemos en la Constitución? Sí, las Malvinas son argentinas. ¿Las tenemos en la realidad? No, no las tenemos. Entonces busquemos formas para conseguir esa relación. El Gobierno lo que está buscando es eso. La vicepresidenta expresó una posición personal. La posición oficial la expresa el presidente de la República.

– ¿Y que no haya ido al Parque Lezama?

- No, eso fue una cosa circunstancial, no le doy importancia. La relación de la vicepresidenta con el Presidente es una relación normal.

Congreso. Milei y Villarruel, en la última oportunidad que compartieron escenario público

– ¿Cómo lo ve al presidente Javier Milei?

- Lo veo muy bien, muy enchufado, muy entusiasmado con los resultados. Tuvimos reunión de gabinete y comentamos, por supuesto, el tema del tratamiento de la insistencia y esta especie de victoria política, si se puede llamar así, con que no pudiera insistirse en la ley y que se mantuviera el veto. Él estaba muy satisfecho con eso y muy contento con todo el equipo que había trabajado para tratar de conseguir los votos. Lo veo con mucha fuerza y con mucha convicción.

– Está el tema de la violencia. Se vieron escenas bastante feas afuera del Congreso...

- Siempre hay grupos extremos en todos lados. A mí me parece que eso hay que tratar de desactivarlo un poco. La discusión política tiene que ir por un andarivel ancho y los extremos no hay que tomarlos ni tenerlos en cuenta. Me parece que el agravio, el insulto, la violencia no conducen a nada. Pero también tengamos en cuenta que en la sesión del Congreso cuando se trató la ley, la expresión pública que estaba fuera del Congreso era muy menor. Partidos políticos, uno veía tres o cuatro partidos de izquierda, Polo Obrero, con poca significación y como siempre alguna bandera de países en conflicto...

Manifestantes agredieron a Fran Fijap

– De Palestina.

- Exactamente, países que están en guerra con Israel. Este tipo de manifestaciones ya casi son folclóricas. Pero lo que deberíamos buscar es no generar violencia de un lado ni de otro. Generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina.