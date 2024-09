Bullrich denunció que el gobierno de Insfrán atacó a un intendente que abandonó al oficialismo provincial para sumarse a LLA

Bullrich denunció que el gobierno de Insfrán atacó a un intendente que dejó al oficialismo provincial para sumarse a LLA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció esta mañana que un funcionario formoseño sufrió una represalia del gobierno de Gildo Insfrán, tras su decisión de unirse a La Libertad Avanza (LLA). La víctima es Atilio Basualdo, intendente del municipio de Las Lomitas, ubicado al centro de la provincia.

“Hace pocos días se acercó a verme para compartir el proyecto del cambio, abandonando aquel proyecto que sumió en la pobreza a su provincia. Hoy a la mañana sufrió una represalia inmediata de Gildo Insfrán”, comienza el mensaje de la funcionaria, publicado a través de su cuenta de X.

De acuerdo con Bullrich, la policía provincial baleó un camión que llevaba agua para los animales del campo de Basualdo: “Le dispararon con armas de fuego a las cubiertas. ¡Ahí están parados al lado del camión!”, agrega sobre el video que acompaña la publicación.

Basualdo y Bullrich (X)

Y apunta contra los funcionarios del poder judicial: “Los jueces deberán demostrar que son jueces y no empleados del gobernador. ¡Libertad para los formoseños!”. En las imágenes, registradas en el campo del intendente, se puede observar a los efectivos en las inmediaciones del vehículo. El hombre que filma el video habla de “persecución política” y pregunta “cuántos camiones más” les van a secuestrar.

El mismo Basualdo reclama: “Mi camión fue baleado por la policía de la provincia en un control en donde no existen realmente ni señalización ni nada por el estilo. Salen de incógnito en la ruta. Estamos dentro de un predio federal en donde no tiene injerencia la policía”.

En esa línea, indica que, al mismo momento de la grabación del video, los efectivos se encuentran ingresando los conos: “No existe señalización, no existe control. Con auto de civil, mucha gente sin identificación.”.

“Los delincuentes son los comisarios que se encargan de armar este tipo de operativos y avalados por la Justicia provicial. Así estamos en Formosa. No existen derechos, no existe la ley, no existe justicia”, concluye.

El gobernador Gildo Insfrán

“Facho y dictador”

El funcionario, quien rompió vínculos con Insfrán este año, se configura hoy como opositor en la provincia. En junio de este año ya había apuntado contra el “modelo formoseño” del gobernador y se había referido a su acercamiento a LLA: “No tengo miedo. Hace rato perdí el miedo. Acá hay coraje, hay salud, hay fuerzas para salir a enfrentar cualquier situación. Fui a golpear las puertas a Buenos Aires, me las abrieron y agradezco a un partido opositor que ni me conoce que me abra las puertas para traer soluciones a mi comunidad”.

En ese mismo discurso, denunció un ataque a los empleos públicos y se refirió al Insfrán como “facho” y “dictador”. “Seguramente la próxima reunión del partido será para expulsarme, pero no me van a sacar el alma de peronista. Voy a seguir siendo peronista con la firma de ellos o sin la firma”, advirtió.

“Me duele porque soy parte de este Gobierno. He trabajado y le he sido leal, verticalista en todos los sentidos. Hemos prestado nuestro mejor servicio a Gildo Insfrán creyendo en él, pero veo que es una persona odiosa”, agregó en declaraciones con el medio local Radio Parque. En esa misma entrevista habló de persecución por parte de “todo el aparato del Estado”.

Y comparó el gobierno provincial con la dictadura chavista: “Esto no es democracia. La república es otra cosa, la libertad de sentarnos y pensar distinto. Está muy de moda ver la televisión con la información que nos llega de Venezuela. Esto es igual. Que me disculpe mi gobernador, pero se convirtió en esto. Dañino, persecutor, ha prostituido las instituciones. Se adueñaron de todo”.