El audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yañez y es parte de la causa por violencia de género

En un audio al que tuvo acceso Infobae, se escucha una fuerte discusión entre el ex presidente y la ex primera dama

Fabiola Yañez continúa presentado pruebas en la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género que investiga la Justicia hace casi dos meses. La ex primera dama acusa al ex presidente de golpearla, maltratarla, encerrarla e inducirla a perder un embarazo, entre otras cosas, en lo que fue una relación abusiva y dispar durante años, agravándose a partir de 2021, cuando se conoció la foto de la Fiesta de Olivos en plena cuarentena.

La cronología del caso la vienen contando en primera persona los testigos -amigos, familiares, ex empleados y otros sujetos de interés- ante el fiscal Ramiro González, quien lleva adelante las indagatorias y testimoniales. Sin embargo, una parte fundamental de la investigación son las fotos, videos y audios que la querella, a cargo de la abogada Mariana Gallego, entregó desde que Yañez decidió avanzar judicialmente contra el ex mandatario.

Infobae tuvo acceso en exclusiva a un audio que está en el expediente y revela cómo era la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. La grabación es de una conversación en la que la pareja estaba en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial. Es decir, no ocurrió en la casa de huéspedes, a donde la ex primera dama se había ido a vivir cansada del maltrato del ex jefe de Estado.

Los moretones que también presentó en la causa Fabiola Yañez

A continuación, el diálogo completo:

Alberto Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

Fabiola Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

Alberto Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Fabiola Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Alberto Fernández: Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…

Fabiola Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

Alberto Fernández: Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

Fabiola Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

Tamara Yañez (Jaime Olivos)

Este material ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González junto a las fotos de Yañez con moretones y otros elementos probatorios. En paralelo, ambas partes siguen presentando testigos y la semana que viene será el turno de los primeros involucrados por Alberto Fernández.

La última persona en declarar fue una de las hermanas de la ex primera dama, Tamara Yañez, quien estuvo durante cuatro horas contando los hechos que observó en primera persona. Dijo que en 2021 vio como Fernández “agarró del brazo fuerte” a su hermana después de que haya entrado a los gritos a la habitación en la que estaba con Yañez.

“Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación, que después fue de Francisco. Yo tenía la puerta cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida. Me puso nerviosa la situación que no paraba, me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta abierta del baño y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación, yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo ‘vení'”, relató.

Otro testimonio clave, en línea con Tamara Yañez, fue el de Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola. Aguirre dijo que vio el hematoma en la cara de la ex primera dama y que ella le había dicho que había sido producto de “un golpe involuntario” de Fernández, pero que no le creyó: “Por la forma que tenía el hematoma. no parecía un ‘sin querer’”, dijo.

Florencia Aguirre

Además, afirmó que sus tratamientos estéticos no son invasivos y es imposible que dejen marcas en el rostro de una persona y calificó al ex presidente como “un violento”. Detalló que solía entrar “a los portazos” cuando estaba atendiendo a Yañez y que solía gritarle en público o no la dejaba hablar. “Ella (por Fabiola) no podía salir de Olivos, se sentía presa, lloraba mucho”, agregó.

Previamente había declarado Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial. Su testimonio también es muy relevante para la Justicia ya que Fabiola Yañez lo involucró en el relato de su denuncia al decir que había sido atendido por él luego de haber sido golpeada en la cara. El médico confirmó esto, pero aclaró que no supo cómo sucedió el hematoma: “Me dijo que tuvo un golpe, sin querer, algo como un golpe involuntario”.

Eran las 8:43 de la noche del sábado 26 de junio cuando a Saavedra le llegó el mensaje de Yañez. Casi una hora después, vio el aviso y la llamó. “Tuvimos una charla telefónica ella me transmite que tenía un ojo morado. Me parece que estaba preocupada porque en la semana tenía actividad, no me dijo cual. Supuse que era pública. Recuerdo eso de esa charla me pregunta qué podía hacer para que se le vaya rápido el hematoma. La escuché. Fue una charla telefónica. Me hizo un par de preguntas relacionadas con lo estético. Era su preocupación”, describió.

El chat entre Yañez y Saavedra

El médico le recomendó Cervep en crema o gel para que se pusiera cuatro veces por día. Eso iba a ayudar a que se reabsorbiera rápido, le dijo. También le sugirió un tratamiento homeopático con glóbulos de árnica, que se usa en post operatorios de cirugías estéticas.

La causa avanzará los próximos días con la declaración de la madre de Fabiola Yañez -Miriam Verdugo, quien vive en España y viajará a la Argentina- este jueves y con los cuatro testigos que propuso Alberto Fernández, de quienes, en un principio, no se supieron los nombres. Sin embargo, ahora se conocen: se trata de Cintia Romina Tonietti, Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez. Son dos amas de llave y dos niñeras que trabajaron en la Quinta de Olivos. Las cuatro declararon ante escribano público y sus dichos fueron presentados en la causa. Ahora deben hacerlo en tribunales.

Todos estos testigos dijeron que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yañez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos. Las dos primeras mujeres fueron citadas para el 26 de septiembre y las dos restantes para el 3 de octubre.

Alberto Fernández está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama.

El fiscal Ramiro González señaló que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Fue el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, secuestrado en la causa por corrupción de los seguros, el disparador para que se conociera que Fabiola Yañez estaba siendo golpeada. Allí, la entonces primera dama cuenta lo que estaba pasando: desde las patadas cuando estaba embarazada hasta agarrarla del cuello porque le recriminó un intento de infidelidad con una amiga suya.