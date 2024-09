La mamá de Fabiola Yañez viajará al país para declarar en la causa por violencia de género

Fabiola Yañez

Miriam Verdugo, la mamá de Fabiola Yañez, viajará a Argentina desde España para declarar como testigo en la causa penal por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Fuentes judiciales informaron a Infobae que Verdugo, quien reside en Madrid con su hija, viajará el jueves al país.

La madre es una de las testigos citadas por el fiscal federal Ramiro González y estaba trabajando en el exhorto internacional para que declare por videoconferencia desde España.

Verdugo fue una de las testigos convocadas por la Fiscalía desde el inicio de la causa penal. Su testimonio se estaba tramitando porque debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional. Pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, informó que la mujer viajará desde Madrid para declarar en persona en los tribunales de Comodoro Py.

Lo mismo hizo ayer Tamara Yañez, una de las hermanas de Fabiola, quien estaba con ella en España y regresó al país para declarar como testigo.

El testimonio de Verdugo puede ser relevante para la causa. La mujer vivió con su hija en la quinta presidencial de Olivos cuando la víctima sufrió la violencia de género que denunció contra el ex presidente.

En la causa ayer declaró como testigo Tamara Yañez. La mujer dijo que vio como Fernández “agarró del brazo fuerte” después de que haya entrado a los gritos a la habitación. Dijo que el hecho ocurrió en la quinta de Olivos en 2021, en una fecha que no pudo precisar.

“Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Yo tenia la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida; me puso nerviosa la situación que no paraba, me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta abierta del baño y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación, yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo ´vení´”, declaró Tamara Yañez.

Tamara Yañez

La hermana relató que la violencia verbal era permanente. “Verbales siempre, eran comunes y podía haber terceros. La hacía callar en la mesa, en una cena. Eso pasaba siempre, de callarla, de dejarla atrás en una caminata o cuando llegaban a un lugar”, contó y recordó una sesión de fotos en la residencia de Chapadmalal en la que le gritó.

La mujer también contó que vio el moretón en el ojo derecho de Fabiola Yañez. Fue en el viaje oficial que en junio de 2021 la entonces primera dama hizo a Misiones, donde Tamara contó que vive desde 2017,vprovincia de la que son oriundas. Tamara relató que una mañana le llevó el desayuno a su hermana y que le vio el ojo rojo y que le preguntó qué le había pasado.

“Me dice que había discutido con Alberto, era de noche y estaban en la cama y que Alberto le pegó un manotazo. Yo le pregunté por qué estaban discutiendo, y me dice que por lo mismo de siempre, yo deduje en ese momento que tenia que ver con otra mujer. Yo sabía que las discusiones entre ellos eran por infidelidades de parte de Alberto con otras mujeres. Esa charla quedó ahí. Ella se empezó a maquillar para salir de la habitación y salió sin que se le noté el ojo morado. Es más, cuando llegó la noche anterior no se le notaba”, recordó.