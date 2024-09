La esteticista de Fabiola Yañez y un médico de la Unidad Presidencial declararán en la causa por violencia de género

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Florencia Aguirre, la esteticista de la ex primera dama Fabiola Yañez, y Leandro Federico Alem, ex coordinador de la Unidad Médica Presidencial, declararán hoy como testigos en una nueva semana de testimoniales en la causa por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández. La ronda se completará el jueves con el testimonio de Sofía Pacchi.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal federal Ramiro González citó para hoy a las 10 a Aguirre y para las 12 a Alem. El testimonio de Aguirre fue solicitado por la querella de Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, que planteó que la esteticista conocía las agresiones que sufrió la ex primera dama.

Por su parte, Alem fue citado para corroborar la declaración de la semana pasada de Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial durante el gobierno de Fernández. El médico declaró como testigo que él y Alem estuvieron la mañana del 30 de junio de 2021 en la quinta de Olivos con Fernández y Yañez y que allí uno de los dos dijo que el moretón que ella tenía en el ojo derecho -y por el que ambos profesionales le dieron un tratamiento- había sido por un “golpe involuntario”.

Federico Saavedra y Sofía Pacchi

La Fiscalía quiere ratificar con Alem esos dichos y que eventualmente aporte más información. Además, el médico fue quien firmó la receta para que Yañez se aplique los globulitos de árnica y cervep para la inflación. En 2021 Alem fue designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial.

En lo que por ahora está previsto de declaraciones el jueves lo hará Pacchi. Amiga de Yañez, ahora distanciada, Pacchi trabajó para el gobierno de Fernández y fue una de las invitadas al famoso cumpleaños en junio de 2020 de la entonces primera dama durante el encierro más estricto de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El testimonio de Pacchi se retrasó porque fue mamá y solicitó hacerlo más adelante. La mujer llega a la causa porque Yañez contó en su declaración que Fernández intentó seducir a Pacchi en mensajes que encontró en su celular. Pacchi ya hizo un descargo en sus redes sociales. “Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, sostuvo Pacchi y dio a entender que no sabía de las agresiones que denunció Yañez.

El fiscal federal Ramiro González (Foto: Adrián Escandar)

A la Fiscalía le quedan otros testimonios por definir. Uno es el de Miriam Verdugo, la mamá de Yañez. Verdugo ya fue citada y solo resta que se fije la fecha. La mujer vive en Madrid, España, con su hija y se debe organizar la declaración por exhorto internacional, lo que se estaba tramitando.

Por su parte, la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, pidió la declaración de tres mujeres que trabajaron en la quinta de Olivos. Las llamó “Testigo A”, “Testigo G” y “Testigo D”. Sus nombres fueron reservados en sobres cerrados que la defensa presentó en la Fiscalía junto con una declaración que hicieron ante escribano público.

Los sobres fueron abiertos la semana pasada en presencia de todas las partes de la causa y ahora el fiscal González debe resolver si las convoca a declarar. Las testigos, según se conoció de fuentes con acceso a la causa, señalaron en sus declaraciones ante escribano público que no había violencia en la relación de Fernández y Yañez y que los moretones en el ojo derecho y en el brazo que denunció la ex primera dama fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por las secuelas que le deje un tratamiento de plasma.