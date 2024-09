La defensa al juez Lijo, la expulsión de diputados oficialistas y su relación con Victoria Villarruel: 16 definiciones del presidente Milei

El presidente Javier Milei realizó este domingo una encendida defensa de su gestión, explicó porque está convencido de la decisión que tomó al postular al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló de las internas en el oficialismo en medio de los debates en el Congreso. Como es habitual, dedicó varios minutos a hablar de economía.

Lo hizo durante una entrevista con el periodista Luis Majul, por LN+, en donde puso el foco en los resultados de los primeros nueve meses de su presidencia, destacando la baja de la inflación y las mejoras que, aseguró, se registraron en materia de seguridad.

Sobre las disputas que exhibió el oficialismo tanto en la cámara de Diputados como en Senadores, con las figuras de Francisco Paoltroni y Lourdes Arrieta como críticos de las posturas, Milei fue implacable: “No tendrían una banca si no hubieran ido conmigo en una boleta”, expresó el presidente.

Luego fue consultado acerca de por qué defiende la designación del juez federal Ariel Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí el jefe de Estado respondió: “Lijo es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial, y sería la primera vez que llega a la Corte una persona con esas características. El segundo punto, y que no es un tema menor, es que en el mundo moderno los problemas vienen de los ciberataques, ya sea terrorista, narcotráfico. ¿Dígame quién es el único especialista en esos temas? Lijo”, argumentó Milei.

A continuación, las principales frases del presidente Milei

Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. Y Francisco Paoltroni también mostró claramente una actitud no en línea con la función a la que llegó. Él tiene una responsabilidad política distinta a la de Villarruel. Ella no vota y el sí tiene voto. Eso es una irresponsabilidad. Paoltroni no tenía ninguna chance de una banca si no hubiera estado pegado a la boleta en la que estaba yo.

Macri tuvo un déficit fiscal en el Tesoro similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018 y se logró con liberamientos sin pagos, por lo tanto, el eje central de todos los problemas del país, ni de cerca lo arregló y nosotros sí lo hicimos en un mes.

A Santiago Caputo lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma el amague. La figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre él o sobre mi hermana. En realidad, los que hacen eso son cobardes, porque no me quieren enfrentar, porque saben que pierde.

Cuando elegí a Victoria Villarruel elegí una compañera de fórmula, una profesional de fuste, no un decorado. La elegí a plena conciencia. Eslla tiene su propia agenda, que tiene que ver con su historia, lo que no tiene nada de malo. Los liberales no somos manada. Ella no viene del ala liberal y al margen de eso tiene su propia opinión. En el caso de (la candidatura de) lijo ella está dando su opinión personal, uno es una opinión que tenga impacto político, porque no vota.

Mi job description era reducir la inflación y la inseguridad. Y eso abriría las puertas a un segundo mandato para terminar las reformas. Nuestra agenda no es una agenda convencional: la reforma que ya hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. Implica un salto de 90 puestos en términos de libertad económica. Aspiramos a ser el país más libre del plante. Tenemos pendientes 1.200 reformas económicas todavía.

En el proceso de toma de decisiones, tengo ministros, asesores, pero la toma de decisión es en soledad. En eses proceso decisorio estoy solo. Al final del camino el que toma las decisiones soy yo.

Cuando uno mira a la Argentina, desde 1900 hemos tenido 22 crisis, 20 de origen fiscal. Las crisis más grandes tienen que ver con el déficit fiscal: el rodrigazo, la híper de Alfonsin, la de la convertibilidad. Nosotros empezamos con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI, 5 del Tesoro y 10 del BCRA (en diciembre) estábamos a punto de estallar. Teníamos un desastre dentro del Banco Central. La gente parece que se olvida de donde salimos. Siempre vale la pena recordarlo. Teníamos indicadores sociales peor que en eel 2001. LA Argentina se hubiera convertido en Venezuela si hubiéramos seguido con lo del gobierno anterior. Hubiéramos tenido inflación del 17.000%, 90% de pobreza, 50% de indigencia.

La inflación diaria de la primera semana de diciembre era de 1% diario, al 7.500 anual. Y la mayorista de diciembre estaba en 54%. Dijimos que había que cortar la emisión, el déficit fiscal y el cuasi fiscal, que generaba la emisión endógena. En 123 años tuvimos déficits en 113. Y en los 10 (que no tuvimos) estábamos en default. No solo evitamos el default y reencauzamos el programa con el Fondo y tuvimos déficit cero en el primer mes. Decían que era imposible.

Nadie hablaba de cómo se arreglaba el problema del BCRA. Hablaban de expropiación. Nosotros hemos terminado con el déficit cuasifiscal. Para ver una experiencia de semejante calibre tiene que remitirse a la Segunda Guerra Mundial. Obvio que hay ruido político, porque implica un cambio de política respecto de los últimos 100 años. No querían que les toquen los curros a la política. El verdadero ajuste lo pagó la política. ¿De dónde salieron esos 15 puntos de ajuste? 13,5 puntos salieron de recortes a la casta.

En diciembre la inflación mayorista iba al 17.000%, el último dato de inflación mayorista es del 3%. Pero todavía tenemos que resolver problemas de stock y sobrante monetario, por eso tenemos crawling peg al 2% mensual. Con tipo de cambio fijo uno importa inflación de EEUU. Si además le ponés una devaluación del 2% (ergo) estamos importando una inflación del 5%. Quiere decir que la inflación inducida (domésticamente) es del 0,5% mensual. Es una inflación del 5 o 6% anual.

Hoy estamos en el G7, firmamos acuerdos de libre comercio. Soy considerado el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo. Les revienta a la casta política y a algún sector del periodismo mi performance en el exterior. Algunos políticos quieren prohibir que viaje.

Todo el mundo hablaba de que habrá que eliminar los intermediarios de la pobreza. Lo hicimos nosotros. Grabois descubrió ahora la pobreza, parece que no se dio cuenta durante el kircherismo.

Bausili saca en promedio unas 100 restricciones (del mercado cambiario) por día. Hoy estamos muchísimo más cerca de salir del cepo que antes. Depende de que terminemos de limpiar algunos problemas de stocks que todavía tenemos y terminar con la inflación.

Hoy no hay piquetes. Hace cuatro meses que no tenemos uno. Parecía imposible terminar con los piquetes. En Rosario los homicidios cayeron 70%. El secuestro de cocaína creció 500%. ¿No es gestión eso? Hemos hecho la compra de armamento más grande de la historia, los F-16, la base que estamos haciendo en Tierra del Fuego, la compra de los tanques, los operativos con EE.UU para el patrullaje de la Costa, la compra de submarinos y barcos que estamos haciendo. Es algo que no se hizo en los últimos 50 años.