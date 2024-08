En medio de la interna de LLA, Ritondo señaló: “Se puede agregar volumen político y calidad de gestión”

Cristian Ritondo aseguró que el PRO seguirá acompañando al Gobierno

En menos de 48 horas, La Libertad Avanza (LLA) expulsó a dos integrantes. La mendocina Lourdes Arrieta del bloque de la Cámara de Diputados, y el formoseño Francisco Paoltroni del Senado. La mirada del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sobre la interna libertaria y las recomendaciones para pulir las maniobras del oficialismo. “Se puede agregar volumen político y calidad de gestión”, aseguró.

La relación entre el Gobierno libertario y el PRO comenzó a ser puesta en duda, luego de que el bloque republicano votara en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 565/2024 que establecía un aumento de los fondos reservados que son destinados para el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Ritondo desmintió un presunto quiebre en el vínculo al afirmar: “Nosotros desde el primer día vamos a acompañar lo que es el camino correcto”, sin embargo, ratificó que “cuando haya algo que no nos guste, vamos a votar como votamos la última vez”.

En este sentido, el diputado criticó la maniobra que realizaron los funcionarios oficialistas al no ser claros sobre la necesidad de promulgar el aumento de fondos. “Me parece que se podía haber hecho de otra forma”, recriminó al apuntar que no había necesidad de enviar un DNU si el Congreso se encontraba en funcionamiento. Asimismo, apuntó contra la demora que hubo para conformar la Bicameral.

En medio de la entrevista que le brindó al programa A dos voces, por TN, el jefe del bloque PRO fue consultado sobre la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, tras la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos el martes por la noche. “Van los dos para el mismo lado”, reafirmó al destacar que “es la primera vez que un ex presidente elogia y trabaja para que le vaya bien a un presidente de otro partido”.

El presidente del bloque PRO en Diputados aseguró que Milei y Macri están en la misma sintonía (EFE)

A manera de reforzar la fidelidad que el PRO ha demostrado tener con el oficialismo y las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, Ritondo señaló: “Nos hemos comportado con el quórum, con las comisiones”, y agregó: “Hoy vas a cualquier comisión del Congreso y vean si hay alguien que defiende las posiciones del Gobierno más que el bloque del PRO”.

De esta manera, el ex ministro de Seguridad bonaerense deslizó la posibilidad de pulir ciertas maniobras que ha llevado a cabo el Gobierno a través de sumar integrantes del partido republicano. “Creemos sí que se puede agregar volumen político calidad de gestión con el PRO en el Gobierno”, planteó al disentir con la manera en la que los bloques libertarios han manejado las internas surgidas por la visita que seis diputados de LLA realizaron a los represores detenidos en el penal de Ezeiza.

Después de que Ritondo subrayara que “no se puede acompañar bajo ningún punto de vista la visita y la idea de un indulto a quienes la democracia ha condenado por uno de los hechos más aberrantes de nuestra historia”, sacó a relucir la falta de experiencia en manejar este tipo de cuestiones por parte del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al indicar que “en la primera reunión tendrían que haber hecho una sanción institucional, que no es una expulsión, porque uno no puede expulsar a nadie”.

La postura fue secundada por el ex presidente del bloque libertario en Diputados, Oscar Zago, quien justificó al titular de la Cámara Baja al recordar que “venía del sector privado y no de la política”, a la vez que interpretaba que su apellido no significaba que el partido tuviera que seguir aceitando los engranajes. “Me parece que tenemos que seguir trabajando porque es una fuerza muy joven”, reconoció.

Luego de que se apartara del bloque libertario, Zago evaluó que al partido todavía le hace falta músculo político (AP)

“El Congreso de la Nación debería haber actuado en lo inmediato y hoy no estábamos con esta escena de estuve o no estuve”, recriminó el dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) sobre la investigación que se inició en el Poder Legislativo producto de la visita a los represores. Asimismo, intentó restarle un poco de culpa a la diputada mendocina Lourdes Arrieta al recordar que “hubo 6 diputados también”.

Luego de que se conociera que hubo un acercamiento entre Zago y el actual presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, con el objetivo de conformar un interbloque, el aliado del oficialismo afirmó: “Yo no soy ningún rebelde, no fui ningún rebelde. Sigo alineado con el presidente y con la política del Gobierno nacional”. En este sentido, aclaró que si se da “una discusión entre bloques y entre pares no significa que uno sea un rebelde”, debido a que señaló que siempre “hay diferencias”.

Pese a que en algún momento se rumoreó sobre una unión entre LLA y el PRO, en esta oportunidad, la unión que se gestaría sería con el MID. No obstante, Zago manifestó que el PRO fue clave en estos primeros meses, debido a que el diálogo que desarrollaron entre sí fue fructífero para la aprobación de las leyes que envió el Poder Ejecutivo.