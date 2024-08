La denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez quedó a un paso de ir a la justicia ordinaria

Alberto Fernández denunció a Yañez en Comodoro Py (EFE)

La denuncia penal que presentó el ex presidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez no se investigaría en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó que se trata de un caso que debe tramitar en la justicia penal ordinaria, no en el fuero federal. De esa manera, quedaría aislada del caso por violencia de género, actualmente a cargo del fiscal Ramiro González.

“Habré de solicitarle a V.S. se declare incompetente en razón de la materia para entender en las presentes actuaciones y, en consecuencia, remita el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se desinsacule el juzgado que deberá continuar con el trámite del sumario”, sostuvo Taiano en un breve dictamen al que tuvo acceso Infobae. La última palabra la tiene ahora la jueza Eugenia Capuchetti, que regresó hoy de una licencia.

Por iniciativa propia, Fernández denunció a Yañez por los delitos de violación de secreto y el acceso ilegítimo a la nube de Google, previstos en los artículos 153 y 153 bis del Código Penal. “La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, dice esa presentación, que se presentó el miércoles pero recién fue sorteada ayer.

En esa denuncia, el ex presidente admitió que en el teléfono Samsung que le dio a su hijo había videos íntimos. Además, dijo que la difusión de los videos de Tamara Pettinato, a quien destacó por su “integridad”, “se encuadra en el mismo contexto de violencia de género que la Sra. Yañez me reprocha”.

Aunque acusó a su ex pareja de acceder de manera ilegítima a la nube de Google, la denuncia dice que le dio “el usuario y contraseña” a Yañez “a solo efecto” de que Franscisco “lo use”. “Se debe poner un límite a semejante invasión y avanzar con la querella que aquí presento. Pues esta difusión se va realizando a cuentagotas, mostrando un mecanismo de desgaste hacia mi persona, con el único propósito de alimentar el morbo social”, agrega.

El nuevo video de Tamara Pettinato en Casa Rosada con Alberto Fernández

En la denuncia penal, Fernández pidió, al igual que hizo en el fuero civil y comercial federal, que se limite la difusión de los videos de Tamara Pettinato. “Vengo a denunciar es la difusión de unos videos en los que me encuentro con Tamara Pettinato, persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y solo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje que me hizo en los términos de cordialidad y jocosidad propios del vínculo de confianza que nos une”, explicó.

No solo eso. Fernández equiparó la difusión de esos videos con el delito por el cual fue denunciado por su ex pareja. “Esa violencia digital y mediática a la que es sometida Tamara Pettinato se encuadra en el mismo contexto de violencia de género que la Sra. Yañez me reprocha”, se quejó.

Fabiola Yañez presentó nuevas pruebas de golpes en la causa por violencia de genero contra Alberto Fernández

La denuncia fue presentada en Comodoro Py, pero ahora el fiscal Taiano planteó que debe ser investigada en el fuero penal ordinario. “No surgen elementos objetivos que permitan atribuirle competencia a la justicia federal de esta ciudad”, sostuvo el fiscal. Y agregó: “Debo decir que la base fáctica del presente caso orbita, estrictamente y palmariamente, en un conflicto entre privados y de la cual resultaría damnificado una persona particular, siendo que en el supuesto no se verifica circunstancia alguna que excite la intervención de la justicia federal, cuya competencia es de estricto carácter restrictivo”.

En cambio, la causa por violencia seguirá tramitando en los tribunales de Retiro. El juez Julián Ercolini rechazó el pedido de la abogada de Alberto Fernández para mandar el caso al fuero federal de San Isidro, donde tramita la investigación por la Fiesta de Olivos. Ahora, el ex presidente debe definir si apela esa decisión ante la Cámara Federal.