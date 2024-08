Visita a represores: comenzó el debate por la posible sanción a diputados y se profundizó la interna en La Libertad Avanza

Diputados de LLA visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza

La Cámara de Diputados comenzó a debatir posibles sanciones a los legisladores libertarios que participaron de un encuentro con represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en el penal de Ezeiza. Fue durante en el primer encuentro informativo de la comisión de Peticiones, Pedidos y Reglamento que preside la diputada Silvia Lospennato.

Los diputados cuestionados son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo. Este grupo visitó a los detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, se fotografiaron con ellos, y los bloques de la oposición especulan que impulsan un proyecto de ley o un decreto para liberarlos.

En primer término, la diputada Lospennato les cedió la palabra a los que presentaron proyectos para investigar y sancionar los que protagonizaron la visita. Además, adelantó que esta semana se pondrán a trabajar sus asesores para encontrar puntos de contacto en la multiplicidad de proyectos. La legisladora se reunió por Zoom con varios organismos de derechos humanos y adelantó que el PRO “más que en los relatos, creemos en los hechos, gobernamos cuatro años y no hubo un solo indulto ni se interrumpió ningún juicio. Creemos que se deben cumplir las condenas”.

La diputada Silvia Lospennato presidió la reunión de comisión en la Cámara baja

La primera en tomar la palabra fue la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien hizo un racconto de lo que entienden que no fue un hecho aislado sino un proceso que tiene como objetivo la presentación de un proyecto de ley para liberar de la carcel común a los genocidas.

“La intención es sacar de la cárcel a los genocidas”, dijo la diputada de UP quien primero señaló que los legisladores “fueron a Campo de Mayo y una de las hijas de los detenidos les agradeció vía su cuenta de Instagram. El diputado Beltrán Benedit -de LLA- le respondió que estaban “trabajando para liberar a los patriotas”.

Lo que buscan señalar desde UP es que no fueron los diputados quienes tomaron la decisión aislada de visitar a los genocidas sino que forma parte de un proceso que lleva adelante el oficialismo. Es por eso que Siley dijo que el ministro de Defensa, Luis Petri, cerró la Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos del ministerio. La misma referencia fue para el rol de Patricia Bullrich por el ingreso de los legisladores al penal sin ningún tipo de revisión.

El diputado Beltrán Benedit (X)

Luego Siley advirtió que se crearon grupos de WhatsApp con el nombre “proyecto decreto” en donde asegura que Benedit hizo referencia que tenía por encargo llevarle el proyecto de decreto a Javier Milei para que sea analizado. El decreto tendría como finalidad liberar al grupo de condenados por delitos de lesa humanidad.

“Nosotros creemos que hay que investigar e individualizar las motivaciones. Una cosa es el que lo planeó y lo gestó y otra una diputada que dice que fue engañada. Es importante esclarecer que fueron con materiales de la Cámara, fueron con una combi oficial provista a través de la Presidencia de la Cámara”, afirmó.

La respuesta de los libertarios

Quien tomó la palabra por el sector libertario fue la diputada Arrieta, una de las que estuvo en el penal de Ezeiza y figura en el centro de la foto que se conoció luego. La legisladora es quien viene repitiendo que fue “engañada” al penal y por eso presentó una denuncia penal y un proyecto de ley.

“Fuimos invitados con carácter humanitario para conocer las condiciones de detención de los internos. Nunca se nos informó quiénes eran. Creímos en la institucionalidad de la Cámara, se brindaron las herramientas porque era una comitiva que iba a conocer el penal”, se defendió la diputada.

Luego pidió “perdón a aquellos que se sintieron molestos” por la visita y se justificó señalando que creyó en sus compañeros. “Si quieren explicaciones deberían empezar por los que lo organizaron como también por los que brindaron las herramientas. Beltrán y Menem deberían dar explicaciones. Yo no me voy a subir a una combi sin un aval político”, dijo la legisladora, señalando que no fue una decisión aislada sino una conversación política.

Para poder avalar su posición en donde señala la responsabilidad de Benedit Beltran y de Martín Menem, Arrieta dijo que en ese momento -mientras transcurría la comisión- había pedido a la Cámara el uso de una combi “para más de 10 personas, solo me dan hasta 4 pasajeros, hay que pedir autorización”, se quejó.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, tomó la palabra y se sucedió el primer cruce con la oposición ya que buscó obturar que se aplique el artículo 188 de la Cámara de Diputados que podría terminar con la expulsión de los seis diputados.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de diputados de LLA

“Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos. No tenemos dudas de eso”, dijo el legislador. Pero, señaló que estuvo escuchando “historias” que “no tienen nada que ver con los diputados del bloque de LLA. Hablemos de lo que hicieron los diputados y no de esos personajes. Si vamos por el artículo 188 es por lo que hicieron los diputados adentro del recinto y esto se hizo afuera. Fueron a una cárcel a ver genocidas”.

“No está claro qué es lo que pretenden de esta comisión. Hay 4 proyectos que piden cosas diferentes. Es reprochable la visita pero es muy distinto pedir el desafuero de los diputados. La mezcla es adrede de determinados sectores y eso nos hace antidemocráticos. Voy a pedir que seamos claros con los objetivos de la comisión y cuáles son nuestras competencias. Pongamos una alerta sobre las persecuciones sobre las libertades individuales de los diputados”, dijo la diputada Paula Omodeo, del monobloque Creo.

Pero los diputados de la oposición, no solo de Unión por la Patria sino también de Encuentro Federal, se mostraron reacios a esa posición y pidieron avanzar en una investigación que, como dijo el diputado Esteban Paulón, “es mucho más profunda que sólo una visita al penal” en referencia a que los diputados de LLA están orquestando un plan para liberarlos.

Silvana Guidici del PRO fue la que marcó la postura del sector amarillo y señaló diciendo que “repudian” la visita pero que entienden que “no es una hecho para desaforar” a los diputados vía el artículo 188. Y, como suele suceder con la diputada, habló sobre los gobiernos kirchneristas. “Está mal las fotos con los genocidas pero también está mal lo que nos pasó con el kirchnerismo que creó el batallón militante. Creo que toda la cámara tiene que expresarse en el repudio”.

Juan Manuel López también dijo que entienden que los diputados “no tenemos capacidad de juzgar” a un grupo de diputados que fue a visitar a presos, por más que estos sean represores. “Aunque me aborrezca el hecho, tenemos que entender que en la democracia nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de cosas”.

Luego de más de tres horas y medias de debate, Lospennato explicó que ahora se están discutiendo “el encuadre de la capacidad de sancionar a los diputados que tiene la Cámara. Eso corresponde a Asuntos Constitucionales. Sobre cuáles son los límites de la conversación hay que entender que no es un punto que sea delito o no, sino sobre cuáles son las inhabilidades morales que habilitan las sanciones que llegan hasta la expulsión. Ese es el marco correcto de este debate”, cerró la legisladora.