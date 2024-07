Patricia Bullrich: “La Libertad Avanza ya absorbió al PRO”

Bullrich aseguró que La Libertad Avanza ya absorbió a Pro

Este martes se sumó un nuevo capítulo al distanciamiento que atraviesan la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri. Es que la funcionaria nacional, aseguró que La Libertad Avanza (LLA) ya absorbió al PRO y que trabajará para el Gobierno en la campaña de 2025.

“¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?”, fue la consulta que le realizaron a la titular de la cartera de Seguridad de la Nación. “Ya están. Porque yo soy parte de PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando”, aseguró en diálogo con EDA TV.

Bullrich enfatizó que el PRO no puede mostrarse como oposición al Gobierno nacional, demostrando una idea contraria a la manifestada desde el sector macrista. “Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente a Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta de Pro, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de Massa. Eso es lo que importa”, destacó.

En referencia a su relación con Mauricio Macri, la ministra afirmó: “No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri ya no esconden sus diferencias sobre el futuro del PRO

De hecho, Bullrich se animó a comparar al actual presidente Javier Milei con el expresidente Macri y planteó que el camino que el exmandatario decida tomar “depende de él”. La ministra, asimismo, subrayó su compromiso con los votantes de Milei, afirmando: “Mi compromiso no es mío personal, yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei, así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”.

“La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, agregó.

En la entrevista, la dirigente criticó a Macri por apartarla de la conducción de las fuerzas durante la violencia en el Congreso cuando se trataba la reforma previsional en 2017. Según Bullrich, esa decisión de Macri es algo que no olvida. “Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, afirmó.

Por otra parte, la funcionaria defendió su compromiso con el proyecto de Javier Milei, afirmando que la Argentina necesita un enfoque radical y que Milei está dispuesto a llevarlo a cabo. “Fue un gran debate en la Argentina que yo lo llevé en la campaña. Shock. La Argentina necesita un shock y con Javier lo estamos haciendo”, afirmó.

Bullrich dijo que la diferencia entre Macri y Milei, es que el actual mandatario "va a fondo, no tiene marcha atrás"

Sobre el caso Loan

En otro fragmento de la entrevista, la ministra hizo referencia a la causa de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que lleva más de un mes desaparecido. “Es un caso donde había cinco personas, que son los responsables, porque es en un campo, no había nadie más. No hubo ruido de autos, ni otro auto o moto que entró. Sí había otros chiquitos, que dicen la verdad”, explicó.

“Nosotros sabemos que ahí desapareció Loan, entre esas cinco personas. Lo que falta es que ellos hablen. Hay encubrimiento policial, el comisario participó de eso. El resto de la policía de Corrientes trabajó muy bien. En los próximos días vamos a tener los resultados de las pericias que faltan, y ahí vamos a poder hacer una deducción final de qué pasó. Esperemos que alguno de esos cinco responsables diga dónde se lo llevaron a Loan”, agregó Bullrich.

Y aseguró: “No tenemos ninguna razón para decir si Loan está vivo o no. Es un momento en el que Loan estaba y de repente no está, es un momento ciego. Por eso, esos cinco tienen que hablar”. Y dejó en claro que para ella, “Laudelina (tía del niño) tuvo que ver”.