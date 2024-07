Guillermo Moreno: “Hoy no hay voz de mando, por eso hay que evitar que el pueblo hable en la calle”

Guillermo Moreno convocó a referentes económicos del peronismo (@guillermomoreno2024)

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, analizó el estado de situación del gobierno de Javier Milei, realizó una comparación con la crisis de 2001 y expresó que las instituciones deben prevalecer antes que el “pueblo hable en la calle”.

“Cuando eso suceda será a los gritos y no sé si será posible escuchar. Es necesario que la política comprenda el desenlace de lo que se pueda venir y trabaje antes al respecto”, expresó el exfuncionario kirchnerista en el programa Wake Up de Radio Delta.

Moreno recordó lo ocurrido en diciembre de 2001 (que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa) como un ejemplo de algo que podría repetirse en la actualidad. “Aquella crisis se transformó en una anomia [ausencia de la ley], una supercrisis. ¿Por qué? Porque estaban dados los extremos que agotó el gobierno de Raúl Alfonsín en términos fiscales y en el sector externo el de De la Rúa. Hoy tenés las dos crisis en el mismo lugar“, afirmó.

Ante aquel estallido social, según Moreno, “la voz de mando tardó una semana en aparecer”, sostuvo en referencia al expresidente Raúl Alfonsín. Y también se refirió acerca de quien asumiría definitivamente la jefatura del Estado antes de las elecciones de 2003: Eduardo Duhalde. “Ellos por entonces agarraron el teléfono y empezaron a llamar a distintos dirigentes y la cosa se ordenó. Hoy, ¿quién haría ese trabajo? No hay referencia política que ordene a los partidos. Y si la calle se desordena, ¿quién pone orden?”, preguntó el entrevistado.

Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, dos ex presidentes que, según Moreno, tenían "voz de mando"

Tanto “anomia” como “voz de mando”, fueron palabras que estuvieron muy presentes en la entrevista al exfuncionario K. “Esto es muy delicado, hay que tomar conciencia de la situación y evitar la anomia”, expresó. Y agregó: “No necesariamente la política entiende estos desenlaces”.

“¿Hoy existe un Duhalde, de lo que significó en 2002″, le preguntaron al aire. “En término de Asamblea Legislativa, sí hay, al menos, el tema es si tiene el control de la calle”, relativizó Moreno. Y evocó nuevamente a las figuras políticas del pasado: “Duhalde y Alfonsín tenían voz de mando, pero ¿está el que pueda controlar la calle?”. Y recordó la ocasión en que el expresidente peronista, al llegar al Congreso, se encontró con el Palacio Legislativo rodeado de manifestantes. “Y ahí cambió el discurso, la famosa frase: ´El que depositó dólares, recibirá dólares´, fue producto del temor, él mismo lo dijo, no estaba en el discurso y, con esa frase, calmó a las fieras”, sintetizó.

Según Moreno, a nivel institucional, el peronismo tiene una voz de mando, pero no sería él mismo que pueda “mandar” en la calle. “En el 2001, para bien o mal, había mínimo dos representantes que hablaban en nombre de los partidos, hoy no hay voz de mando. Por eso, hay que evitar que el pueblo hable en la calle, por eso la política tiene que estar adelante y deberá aparecer una voz de mando: buscala en el peronismo”, afirmó el ex secretario de Comercio, recordando que, antes, Duhalde era el jefe del peronismo bonaerense, pero eso “hoy eso no existe”. ¿Va a aparecer la voz de mando?, se le preguntó. “Antes de la anomia, sí, pero no hay que tirarle de la cola al león”, desafió.

El análisis del gobierno de Javier Milei

Ante la pregunta de cómo percibía la actualidad de gestión de La Libertad Avanza, Moreno se enfocó en la convocatoria del Pacto de Mayo y la sanción de la Ley Bases. “Son fuegos artificiales, duran diez segundos, es marcar una agenda que no se realiza y no sirve para nada”, dijo sin eufemismos.

“Estamos ante un esquema de salida, en lo que el Gobierno fracasó, hay que encontrarle una respuesta dentro de la ley y la Constitución. Es como el del segundo Macri, de 2018 a 2019, en donde pide la plata al FMI, el neoliberal. Y está el primer Macri, el de la megadevaluación y quita de retenciones (2016-1017), el más oligárquico. Ambos fracasaron rotundamente”, comparó con la última gestión no peronista.

Moreno le apuntó al ministro de Economía Luis Caputo y al presidente Javier Milei

Con respecto al esquema de inversiones que planteó el Gobierno, el exfuncionario subrayó que “estructuralmente está mal en su esquema económico y no se resuelve el tema central”. Y le apuntó al Presidente y al ministro de Hacienda, Luis Caputo. “El diseño lo hicieron dos personas que no saben de macroeconomía, sabe de micro pero no de macro, porque no cree en los gobiernos. Caputo es un timbero que no domina la disciplina y, entre los dos, hicieron esta payasada. Estamos asistiendo al desenlace: por más que se le haga chapa y pintura, no alcanza, porque está mal de base”.

Moreno también se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel (”está ofreciendo ministerios porque ella está en campaña”) y a la reindustrialización que, según él, promueve el Gobierno. “Esto no se consigue si no vuelve a florecer la manufactura en Argentina. Según el Gobierno, la deuda se paga trabajando menos: es imposible e inadmisible. Milei está haciendo que trabajemos menos y, aunque estemos las horas que tenemos que estar en el trabajo, estamos facturando menos. Es ridículo lo que plantea, por eso esto está terminado y hay que agarrarlo antes del desenlace y ahí aparecerá el peronismo con sus propuestas”, cerró.