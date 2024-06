El Gobierno convocó al acto por el Día de la Bandera y apuntó contra quienes “esperan que la ideología de su ídolo coincida con la propia”

Manuel Adorni invitó a participar del acto por el Día de la Bandera y envió un sugestivo mensaje

El Gobierno convocó hoy a la ciudadanía a participar del acto por el Día de la Bandera, que se celebrará mañana en Rosario, y que contará con la presencia del presidente Javier Milei. Y, en ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó una sugestiva frase al recordar al creador de la insignia patria, Manuel Belgrano.

Adorni aseguró que ”la bandera es un símbolo patrio alrededor del cual nos identificamos con nuestros valores para trabajar mancomunadamente”, y afirmó que “es el símbolo alrededor del cual el presidente Milei convocó a gobernadores y dirigentes nacionales y a todos los que comparten el rumbo de la libertad, orden y crecimiento, a dejar las diferencias de lado y construir un futuro próspero para los argentinos”.

Enseguida, comenzó a homenajear a Belgrano al afirmar que “cuando conformó sus tropas, no pedía ningún otro requisito más que el servir a la Patria y el deseo de ser libres. La unidad estaba en el objetivo en común, en el futuro compartido, no en la ideología o en el lugar de origen. No importaba si eran morenistas, saavedristas o si estaban de acuerdo o en desacuerdo con el Primer Triunvirato. Todos podían expresarse libremente, pero nadie estaba obligado a serlo”.

Allí, cerró su comentario con una frase que parecía tener un claro mensaje a los que, por estos días, cuestionan el silencio político de siempre de Lionel Messi y lo comparan con la figura del seleccionado francés, Kylian Mbappé, quien se manifestó públicamente contra la extrema derecha en Francia, la fuerza que más votos sacó en las últimas elecciones para parlamentarios europeos.

“A todos los que pretenden obligar a un representante de nuestro país a manifestar su posición política o que esperan que la ideología de su ídolo coincida con la propia, les recuerdo una frase de Belgrano: ‘La vida es nada si la libertad se pierde’”, subrayó.

Kylian Mbappé habló públicamente de la situación política en Francia

Días atrás, en la previa de su debut en la Eurocopa, el flamante refuerzo del Real Madrid fue consultado sobre la situación política en Francia tras el triunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas, el adelantamiento de las elecciones dispuestos por Emmanuel Macron y la conformación de un frente popular con los sectores de izquierda y progresista. Lejos de esquivar el tema, el delantero fue categórico.

“Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país”, explicó el astro francés.

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”, añadió, aunque sin referirse expresamente sobre ninguna fuerza política en particular.

Esa definición de Mbappé disparó rápidamente en redes sociales la comparación que hicieron usuarios argentinos respecto a Lionel Messi, quien nunca habló de política públicamente.

Los dichos de Mbappé provocaron una rápida reacción política de la ultraderecha en Francia. El vicepresidente de Agrupación Nacional, Sébastien Chenu, cargó contra el jugador y le pidió “contención” para hablar de ciertos temas políticos cuando “se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia”.

“No esperen de él lecciones políticas. Tiene derecho de tener opinión, pero no creo que las personas que considero desconectadas vengan a dar lecciones a los franceses”, sostuvo el dirigente durante una entrevista.