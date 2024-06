Kylian Mbappé se refirió a la situación política en Francia: “Estoy en contra de los extremismos, de las ideas que dividen”

Kylian Mbappé habló sobre la situación política en Francia (Sarah Meyssonnier/Pool Foto vía AP)

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se refirió este domingo a la situación política de su país y dijo estar “en contra de los extremismos y de las ideas que dividen” al ser consultado por la coyuntura actual, durante una conferencia de prensa en el marco de la Eurocopa de fútbol que se disputa en Alemania.

Sin tomar una posición clara a nivel político, el delantero sí salió en defensa de su compañero Marcus Thuram, que el sábado reclamó votar en contra de la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas, convocadas para el 30 de junio y el 7 de julio (doble vuelta).

“Hay que luchar para que el RN no pase”, declaró el delantero del Inter de Milán en referencia al partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y cuya victoria en los comicios europeos del pasado domingo llevaron al presidente francés, Emmanuel Macron (centrista), a disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas inmediatas.

“No fue demasiado lejos” al exponer públicamente sus ideas políticas, consideró Mbappé, en la víspera del estreno de los Bleus en el torneo continental contra Austria.

Miles de franceses se manifestaron contra el avance de la extrema derecha (REUTERS/Benoit Tessier)

“Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La situación es inédita. Por ello deseo dirigirme a todo el pueblo francés y a la generación más joven que puede marcar la diferencia. Llamo a los jóvenes a ir a votar. Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país”, explicó el astro francés.

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”, añadió.

Preguntado también por su posible participación en los Juegos Olímpicos de París, Mbappé respondió: “La posición de mi club ha sido muy clara. Creo que no participaré en los Juegos”, declaró.

Aunque no ha sido presentado con la camiseta de su nuevo club, Mbappé jugará a partir de la próxima temporada en el Real Madrid, club que ya manifestó su posición de no liberar a sus futbolistas para disputar los Juegos (del 26 de julio al 11 de agosto).

(Con información de AFP)