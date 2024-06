Guillermo Francos sobre el escándalo de los alimentos: “La Justicia no tiene por qué meterse en temas del Ejecutivo”

El jefe de Gabinete de la Nación cuestionó a la Justicia por ordenarle al Ejecutivo la distribución de los alimentos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo de los alimentos, que propició la salida de Pablo De la Torre de Capital Humano. “La Justicia no tiene por qué meterse en temas del Ejecutivo”, aseguró.

La causa comenzó en febrero de este año, cuando el dirigente social Juan Grabois, presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano, por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. Así, se conoció que había 5 mil toneladas de alimentos sin distribuir.

El Ministerio apeló la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello que instaba a que el organismo informe su stock, pero luego se conoció que unos 300 mil litros de leche estaban próximos a vencer, por lo que la Cámara Federal no hizo lugar a su pedido y ordenó a Capital Humano informar sobre el stock y precisar un cronograma de entrega inmediata. En este contexto, Francos expresó que “la Justicia no tiene por qué meterse en temas de administración del Poder Ejecutivo”, durante un diálogo con Mirtha Legrand durante el programa La Noche de Mirtha Legrand por El Trece.

En la respuesta judicial, el Ministerio de Capital Humano alegó que “los alimentos en cuestión habían sido asignados para ser utilizados en situaciones de catástrofes o emergencias y que, a partir de lo decidido en sede judicial, lamentablemente ese destino no podrá ser contemplado”.

En esa línea, Francos sostuvo: “Esas cajas de leche no eran para eso. Lo que hicieron ahora fue cumplir una orden judicial que se apeló y la Cámara confirmó. Desde mi punto de vista, es un error de la Justicia”. “Entonces, hay una cosa que a mí no me queda claro. Yo soy de los que piensan que nuestro país es un país organizado republicanamente, que tiene tres poderes del Estado y cada uno tiene su función”.

Sandra Pettovello, junto a Pablo De la Torre

Por lo tanto, reiteró que “la Justicia no puede meterse en algo que es directamente de la administración; sin embargo, lo hizo” y apuntó contra los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico al decir que la sala “tiene una integración con alguna orientación fue la que lo confirmó”.

Así, adelantó que el hecho de haber cumplido con la sentencia de la Justicia “no significa que el Gobierno nacional no vaya a interponer un recurso extraordinario porque acá está en juego la independencia de cada uno de los poderes”. Por esto mismo, consideró que “no es un tema menor que la Justicia se haya intervenido en este asunto”.

Ante esto, Legrand señaló que “hay que escuchar a la gente, al pueblo hay que escucharlo, la gente preguntaba ¿por qué no distribuyen? ¿por qué no mandan los alimentos?, hay gente que se está muriendo de hambre”.

Francos fue claro y contestó: “Vengo escuchando a la gente desde hace muchos años, Mirtha. Y la gente en estos 40 años, también la vengo escuchando y, en estos 20 años de kirchnerismo, también la vengo escuchando y la gente está cansada de vivir en la situación que vive. No le adjudiquen al Gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy. La gente está viviendo hoy una situación de pobreza y de necesidad porque durante muchos años los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer”.

Depósito de alimentos en Villa Martelli

Más allá del escándalo de los alimentos, el jefe de Gabinete se refirió también a los proyectos que avanzan en el Congreso: la Ley Bases, el paquete fiscal y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que recibió la media sanción hace unos días y el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará en el caso de que obtenga el visto bueno del Senado.

Con respecto a los dos primeros, el alto funcionario manifestó que espera que se apruebe este miércoles para que regrese a Diputados y acelerar el camino hacia su sanción definitiva. Además, habló sobre la cuestión de las privatizaciones y aclaró que “Argentina no tiene plata y hay que racionalizar los recursos, todo lo que pueda ser gestionado por el sector privado sin gasto a cargo del Estado, tiene que hacerse de esa manera”.

Mientras tanto, en relación con la fórmula de movilidad jubilatoria, Francos indicó: “No lo tomo como una derrota”. Días atrás, el funcionario había adelantado que, en el caso de que Milei vete la ley y el Congreso insista con el proyecto, “habrá recortes de todo tipo”.