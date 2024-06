Renunció la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género y adelantó que el área será disuelta

Claudia Barcia presentó su renuncia ante la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género

La titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, presentó su renuncia este jueves y advirtió en redes sociales que el Gobierno disolverá la dependencia que tenía a su cargo. A fines del mes de mayo, la cartera había sido transferida del Ministerio de Capital Humano al ámbito de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Por el caso, desde el gremio ATE lanzaron una convocatoria para manifestarse frente al Congreso la semana próxima.

“Última reunión como subsecretaria de Protección contra la Violencia de Cénero con representantes de la Unión Europea”, tituló Barcia al mensaje que publicó en sus redes sociales. Allí detalló: “En sus oficinas de Puerto Madero, en el día de ayer en la tarde, mantuve un encuentro con Eran Nagan, Primer Cónsul y con Ilse Couge, jefa de la sección cooperación, ambos de la Unión Europea. Generar lazos de cooperación internacional en materia de género, igualdad y diversidad es fundamental para contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados por el marco normativo nacional y por los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

“En el día de ayer en la noche recibí una comunicación telefónica mediante la cual se me informó que la Subsecretaría ya no existirá como tal. Frente a ello, hoy más temprano presenté mi renuncia indeclinable como subsecretaria. Vuelvo a casa. Vuelvo a trabajar como fiscal especializada en violencia de género en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, detalló y agregó: “Han sido poco más de tres meses cumpliendo funciones como subsecretaria, con el mismo compromiso de siempre, dando toda mi experiencia y conocimiento en base a mi trayectoria de tantos años. Una vida entera dedicada a trabajar para hacer el bien en cumplimiento de la ley. En este tiempo no realicé ninguna contratación”.

La publicación de Claudia Barcia

Por el caso, desde ATE convocaron a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, “que quieran acompañar la lucha a participar de la asamblea abierta de trabajadores” para realizar una protesta el próximo martes 11/06 a las 15.30 en Plaza Congreso. “Durante el día de hoy nos comunicaron que, además de pretender despedir al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el organismo (actual subsecretaría) queda disuelto y la funcionaria a cargo, Dra. Claudia Barcia, renunció a sus funciones”, expresaron en un comunicado.

En ese sentido, resaltaron que “este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad.

“Llamamos a la sociedad en su conjunto a denunciar y amplificar este reclamo, para evitar este inmenso retroceso en materia de cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente, que protege y promueve el pleno ejercicio de derechos de mujeres y diversidades”, agregaron.