La amenaza de Castells al Gobierno: “Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos”

Raúl Castells: “Si ellos pueden, nos van a matar; y si nosotros podemos, los vamos a fusilar”

El líder del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), Raúl Castells, lanzó una fuerte amenaza al Gobierno de Javier Milei, en medio del escándalo por la entrega de alimentos a comedores. Además de acusar a la gestión libertaria de “nazi”, el dirigente piquetero expresó: “Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos”.

“No le conocemos la cara a ninguno de ellos, no hay diálogo y en los medios cuatro veces me negué a hablar con ellos. Planteamos que nuestra amplitud democrática termina donde empieza el nazismo. Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos”, expresó Castells en una entrevista con Futurock.

Durante la entrevista radial, uno de los integrantes del programa buscó que justifique sus declaraciones, a lo que contestó: “Es un problema de sobrevida”. “Este gobierno no tiene ningún empacho de tener 6 millones de kilos de alimentos mientras el pueblo se muere de hambre. Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos”, justificó.

Además, comparó la gestión actual con la del ex presidente Carlos Menem: “Es un error los que creen que estamos ante un gobierno menemista. Menem era liberal, pero no era un gobierno nazi o cosas por el estilo. Por qué le entregan la leche a Abel Albino, por un tema puntual, que tiene la misma concepción. Alguien que rechaza que se use preservativo, que se opone al divorcio, que se opone al matrimonio igualitario, al aborto, a todos los derechos y las libertades”.

Raúl Castells (Foto: Franco Fafasuli)

Consultado por la afinidad de Milei con la comunidad judía, Castells respondió: “Milei y Netanyahu (el primer ministro israelí) profesan el sionismo, que es la rama nazi de los judíos”.

“Ellos más que al judaísmo están con el sionismo, es una corriente de la comunidad judía que tiene una posición de extrema derecha que se considera una raza superior y practican el nazismo, lo mismo que hicieron con los judíos en el holocausto lo hacen ellos con los palestinos”, agregó.

El dirigente también cuestionó a al Gobierno por haber firmado un convenio con la Fundación Conin, de manera exclusiva, para la distribución de varias toneladas de leche en polvo: “Fuimos al comando general del Ejército para reclamar que esta comida venga realmente a los comedores y no que se entreguen en clínicas y sanatorios privados. De los seis millones de kilos de alimentos solamente 384 mil se van a repartir para un grupo neonazi como lo es del doctor (Abel) Albino. No están condiciones ni tienen estructura ni voluntarios para entregar 3 millones de litros de leche en 31 días”.

De todos modos, el dirigente -el único en haber recibido alimentos desde que asumió la gestión libertaria- contó que alrededor del 18 de diciembre, el 12 y el 23 de enero recibió del Gobierno toneladas de productos para distribuir en 1352 comedores a su cargo. “Luego ya no recibimos más nada. Y vimos esta corrupción espantosa”, detalló.