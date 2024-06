Milei cruzó a Pichetto por defender las jubilaciones de privilegio: “Se les terminó, que se caguen de hambre”

El presidente Milei se refirió a las declaraciones de Pichetto sobre las jubilaciones de privilegio

Javier Milei y Miguel Ángel Pichetto sostuvieron un contrapunto en menos de 24 horas por la jubilación de privilegio que cobran los presidentes en Argentina. Mientras que el actual jefe de Estado impulsa la idea de eliminar ese beneficio, el diputado nacional lo defendió. Ambos utilizaron expresiones fuertes para argumentar sus posiciones. “Una cabeza estúpida piensa eso”, dijo el legislador. “Se les acabó, que se caguen de hambre”, bramó el Presidente.

El entredicho se originó en las últimas horas en la Cámara de Diputados, durante el debate por la movilidad jubilatoria. Allí, Pichetto pidió que se elimine un artículo de la norma - que fue aprobada - que eliminaba las jubilaciones de privilegio que perciben luego de cumplir su mandato los jefes de Estado.

“El que diseñó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el Presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”, había aseverado el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal. Sus palabras no tardaron en virarlizarse en las redes sociales.

Este mediodía, durante un pasaje de su exposición en el 10° Latam Economic Forum, Milei recogió el tema, y, sin nombrarlo, aludió al rionegrino. “Yo puedo estar ocho años si todo sale bien. Después, voy a tener que salir a laburar. Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, si no el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”, introdujo el Presidente. “Qué conferencias voy a vender el día después si fui un desastre como Presidente”, insistió.

Luego se refirió a las afirmaciones de Pichetto. “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio, algo a lo que dije que íbamos a renunciar”. Y, en ese sentido, ratificó: “Eliminarlas es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Los de la casta se creen que pueden hacer las cosas mal, total tienen un seguro. Eso se les terminó. Que se caguen de hambre por ser una mierda”, espetó, con su estilo, el libertario, ante el aplauso del auditorio.

Pichetto había pedido que la tradición de las remuneraciones a los jefes de Estado tras su salida del mandato se respeten. “No rompamos este principio que reconoce en la figura de un Presidente de la Nación un derecho que le debe determinar que luego de que termina su mandato puede hacer un aporte desde las ideas, desde el aporte cultural, intelectual al país”, insistió el legislador.

Miguel Ángel Pichetto Habló Sobre Las Jubilaciones De Un Presidente

La respuesta de Milei fue parte de su discurso, en el encuentro que se llevó adelante en Parque Norte. Allí participaron empresarios, profesionales y dirigentes políticos. El presidente fue el orador principal, y acudió acompañado de integrantes de su gabinete, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

Allí, se explayó con su habitual estilo, brindando una exposición técnica a cerca de los lineamientos económicos que su gobierno aplicó en seis meses de gestión.

Sin embargo, tuvo referencias puntuales de malestar hacia la media sanción de la nueva movilidad jubilatoria que lograron los bloques opositores en la Cámara de Diputados, sancionando una fórmula de cálculo que actualiza los haberes del sector pasivo ofreciendo una recuperación del poder adquisitivo perdido en estos meses de alta inflación.

De la misma forma que lo expresó en sus redes sociales, el Presidente Milei insistió en que veterá la norma finalmente se convierte en ley en el Congreso. Para ello se comparó con el presidente de El Salvador, a quien visitó recientemente. “Bukele al principio gobernó a puro veto, todo lo que hacían los degenerados fiscales lo vetaba, y es lo que voy a hacer yo”, recalcó.