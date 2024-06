El abrazo de Alberto Fernández y el saludo de Cristina Kirchner a Claudia Sheinbaum tras ser electa presidenta de México

Claudia Sheinbaum fue electa presidenta de México (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Tras confirmarse el triunfo por amplio margen de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, dirigentes argentinos de la oposición se pronunciaron al respecto. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será la primera mujer en asumir al frente del Palacio Nacional mexicano. Hasta ahora (la mañana del lunes) no hubo reacción oficial de parte de Javier Milei ni del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

A las 00.00 (hora de México), el Instituto Nacional Electoral (INE) informó por cadena nacional que Sheinbaum había obtenido más del 57% de los sufragios, un porcentaje de votos que marcan una tendencia en los comicios que Xóchitl Gálvez Ruíz y Álvarez Máynez ya no podrán descontar.

Quienes encabezaron los saludos hacia la mandataria electa fueron el último binomio que administró la Argentina hasta diciembre del año pasado: Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La sucesora de López Obrador se impuso por amplio margen y será la primera mujer de la historia mexicana que ocupe el Palacio Nacional

“Ya se conocen los primeros datos del escrutinio de la elección presidencial de México. He tenido el privilegio de poder abrazar a quien será la nueva presidenta de este querido país, nuestra querida @Claudiashein”, celebró el ex presidente en su cuenta de X, quien reveló que compartió con la sucesora de AMLO la recepción de los datos: “Tuve el honor de estar junto a ella y su equipo recibiendo los primeros resultados”. “Una mujer progresista continuará en México la enorme tarea que inició mi querido López Obrador”, agregó Fernández. “Latinoamérica celebra. Felicitaciones, querida Claudia”, concluyó. Junto al saludo, el ex mandatario publicó un video del abrazo que le da a Sheinbaum al felicitarla por la victoria en las urnas.

A través de la misma red social se pronunció la ex mandataria. “Saludamos desde Argentina, nuestro país, al pueblo mexicano por la histórica jornada democrática que protagonizó. Y felicitamos al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por el triunfo obtenido en las urnas y a quien fuera su candidata, hoy la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum”, expresó CFK en las primeras horas de la madrugada de este lunes.

En la misma sintonía se expresó el Senador Nacional de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” De Pedro. “Quiero felicitar a @Claudiashein, presidenta electa de México, y al @PartidoMorenaMx por el contundente resultado electoral. El pueblo mexicano fue contundente en las urnas. Eligieron continuar y profundizar las transformaciones. Eligieron un gobierno con sentido soberano, sensibilidad social y un modelo de crecimiento y desarrollo”, declaró el ex ministro del Interior.

Por su parte, el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, festejó: “¡La Patria Grande está de pie! Arriba @Claudiashein. Gracias @lopezobrador_ por tanto. ¡Viva México cabrones!”

En tanto, Javier Milei no se ha pronunciado aún sobre el triunfo de Sheinbaum. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores ni ningún otro organismo de Gobierno a través de alguno de los canales oficiales. En las primeras horas de la mañana de este lunes la canciller Diana Mondino tampoco emitió opinión al respecto; sus últimas apariciones en redes sociales estuvieron dedicadas a defender -al igual que el presidente- a Sandra Pettovello, en medio del escándalo por los alimentos destinados a comedores.