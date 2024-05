Nicolás Posse almorzó con Villarruel y confirmó que el miércoles dará su informe de gestión en el Senado

Nicolás Posse almorzó con Victoria Villarruel

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene fecha para romper el silencio que lo caracterizó desde que asumió el cargo. El próximo miércoles 15 de mayo tiene agendado ir a cumplir con la obligación constitucional de presentar un informe de gestión al Congreso y le toca hacerlo en el Senado de la Nación, en medio del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Posse no está contento. No le gusta hablar en público. Aseguran que entre lo acordado con el presidente Javier Milei para acceder al cargo es que no iba a dar entrevistas, pero esto es una obligación constitucional que no puede evitar.

Es por eso que este mediodía ingresó al Palacio Legislativo para encontrarse con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Luego recorrieron los 50 metros que separan el despacho con el comedor exclusivo para los legisladores donde almorzaron por alrededor de una hora y media. Más tarde, Villarruel lo llevó a recorrer el Palacio, el Salón Azul, el Salón Evita y el recinto, donde le explicó el lugar que va a ocupar y dónde estarán sus asesores.

Nicolás Posse (jefe de Gabinete) y William Burns, jefe de la CIA

“Se habló de todo, de cómo va a ser la exposición, de por dónde puede ir las preguntas de cada uno de los sectores, de las cosas que puede hacer el kirchnerismo, de absolutamente todo”, explicaron fuentes que estuvieron al tanto del encuentro.

Durante la semana desde Jefatura de Gabinete habían pedido al Senado unas computadoras para los asesores de Posse. Sin embargo, cuando se comenzó a dilatar el debate de las leyes y todo apuntaba a que la semana que viene iba a seguir estando el debate en las comisiones, en Casa Rosada empezaron a dudar sobre la presencia del funcionario en el recinto.

“Hablé con Milei y le recomendé que no venga”, reconoció un senador con acceso al celular presidencial. “Los kirchneristas le van a tirar con todo y le dije que no era el momento en el medio del debate, era que se exponga a todas las artimañas de los K”, agregó. Sin embargo, en Balcarce 50 definieron que era el momento adecuado.

Hay bastante expectativa por la presencia del funcionario que desde que asumió no rompió el silencio en público. Los que estuvieron en alguna reunión con él señalan que no es un hombre con un léxico fluído para estos menesteres, lo que acrecienta aún más las expectativas de su presencia.

Desde los diferentes bloques ya enviaron las preguntas al jefe de Gabinete. El Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans y es la primera minoría en la Cámara alta, apuntó a cinco cuestiones principales: energía, fondos a provincias, salud, educación y obra pública.

También la UCR apuntó a varias de estas áreas. El bonaerense Maximiliano Abad además direccionó la lupa en los impactos económicos y sociales de medidas implementadas -por región-, el panorama del BOPREAL en cuanto a las importaciones, la metodología para revisar el funcionamiento de comedores y merenderos, y la cantidad de jubilados con regímenes especiales, entre otras cuestiones.

El ministro de Economía Luis Caputo, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, coordinaron la invitación a los gobernadores para iniciar el camino hacia el Pacto de Mayo

Las presentaciones de los jefes de Gabinete en el Congreso se volvieron un dolor de cabeza para casi todas las gestiones presidenciales de los últimos 28 años. De hecho, en un cuadro publicado de cumplimiento de informes escritos y orales sobre los esperados entre 1995-2020 de Cippec, quien se acercó a la mejor marca -segundo gobierno de Carlos Menem- fue el macrismo. Ambos, lejos del ideal.

Aún peor le fue al gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, con funcionarios que estuvieron muy lejos de estar a la altura de las circunstancias, como Santiago Cafiero -la ex vicepresidenta Cristina Kirchner ni siquiera se quedaba a escucharlo en el recinto cuando iba a disertar a la Cámara alta- y Juan Manzur. Sólo Agustín Rossi mostró indicios de mejores intenciones -también se quedó en el camino- en cuanto a cumplir con el mandato de la Constitución.

Noticia en desarrollo