Honduras

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

El regreso del expresidente hondureño se producirá durante el período en que un juez suspendió de manera temporal la orden de captura que pesa en su contra para que pueda comparecer ante la justicia por el caso Pandora II

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El expresidente de Honduras difundió en sus redes sociales que su regreso le permitirá reencontrarse con su familia y volver al país que gobernó durante dos períodos consecutivos.
La fecha fue comunicada en sus redes sociales, tras años fuera del país y luego de cumplir parte de una sentencia en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, según su propio relato

El anuncio fue difundido en sus redes sociales por el exfuncionario hondureño. Allí sostuvo que el regreso representa uno de los momentos más esperados de su vida por la posibilidad de reencontrarse con su familia y volver al país que gobernó durante dos períodos consecutivos.

“Domingo 26 de julio, ese día, primero Dios, volveré a mi tierra. No puedo negarles la profunda emoción y la alegría que siento en mi corazón porque volveré a casa”, expresó el exmandatario. También afirmó que cuenta los días para abordar el viaje que lo llevará nuevamente a Honduras.

En su publicación, Hernández recordó el tiempo que permaneció privado de libertad en Estados Unidos y reconoció que esa etapa estuvo marcada por momentos difíciles. Según manifestó, la experiencia fortaleció su fe y le dejó enseñanzas sobre la resiliencia frente a la adversidad.

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Enfrentará la justicia

Su regreso será posible luego de que un juez natural admitiera la solicitud presentada por su defensa y suspendiera temporalmente la orden de captura que permanecía vigente en Honduras.

La resolución tendrá efecto entre el 20 de julio y el 3 de agosto, período durante el cual el exgobernante deberá presentarse ante los tribunales para comparecer en una audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.

La suspensión de la orden de captura no significa el cierre del proceso judicial ni la eliminación de los cargos que enfrenta. Se trata de una medida que permitirá su ingreso al país y su comparecencia ante la justicia hondureña, donde deberá responder por las acusaciones relacionadas con ese expediente.

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La resolución judicial regirá del 20 de julio al 3 de agosto y obliga a Juan Orlando Hernández a presentarse ante los tribunales por el caso Pandora II. (FOTO: EURO NEWS)
La resolución judicial regirá del 20 de julio al 3 de agosto y obliga a Juan Orlando Hernández a presentarse ante los tribunales por el caso Pandora II. (FOTO: EURO NEWS)

Condena en Estados Unidos

El retorno de Hernández ocurre después de uno de los capítulos judiciales de la historia política reciente de Honduras. En 2024 fue condenado en una corte federal de Nueva York a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2025 recuperó su libertad luego de recibir un indulto presidencial otorgado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su llegada al país reabre un escenario político y judicial. Además de enfrentar el proceso pendiente ante los tribunales hondureños, el regreso del exmandatario genera expectativa por las reacciones que pueda provocar entre distintos sectores, tanto entre quienes respaldan su gestión como entre quienes han cuestionado su administración y los procesos legales que enfrenta.

su llegada podría generar una amplia cobertura mediática y concentrar la atención nacional en torno a su comparecencia y las reacciones que provoque su retorno.

A diferencia de otros exgobernantes que abandonaron la vida pública al concluir sus mandatos, Hernández regresará al país bajo un intenso escrutinio nacional e internacional. Su llegada será seguida de cerca tanto por los organismos de justicia como por sectores políticos, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía, debido a los procesos legales que aún enfrenta en Honduras.

Corte suprema de justicia Honduras. (Foto: Hondudiario)
Corte suprema de justicia Honduras. (Foto: Hondudiario)

El caso Pandora II forma parte de las investigaciones derivadas del denominado caso Pandora, uno de los expedientes de corrupción de mayor repercusión en Honduras por el presunto desvío de fondos públicos hacia actividades de carácter político. Las investigaciones siguen en curso, sin resultados concretos.

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