Deportes

“Tenemos a Salah y a 26 Messis”: las desafiantes declaraciones del cuerpo técnico de Egipto antes del duelo ante Argentina

Ibrahim Hassan, ayudante del entrenador, dejó en claro que los Faraones no se intimidan por la Albiceleste

Guardar
Google icon
Ibrahim Hassan palpitó el duelo con Argentina (Reuters/Maria Lysaker)
Ibrahim Hassan palpitó el duelo con Argentina (Reuters/Maria Lysaker)

Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico de la selección de Egipto y hermano del entrenador Hossam Hassan, salió al cruce en la previa del duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina, programado para el martes 7 de julio en Atlanta.

Su respuesta, en declaraciones al canal egipcio Sada al-Balad, fue directa y sin rodeos: “No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense".

PUBLICIDAD

La frase no fue un recurso retórico vacío. Detrás hay una campaña que los propios Faraones anhelaban. Egipto llegó al torneo sin una sola victoria en toda su historia en Mundiales y, en el Grupo G, cambió ese registro de manera contundente: en Vancouver, derrotó a Nueva Zelanda 3-1 con gol de Salah para inscribir su primer triunfo en la competencia. Antes había empatado 1-1 con Bélgica en el debut, y después igualó 1-1 con Irán en el cierre de la fase de grupos. Con 5 puntos, terminó segundo en el grupo, detrás de los belgas únicamente por diferencia de goles.

Egipto le ganó a Australia por penales y clasificó a octavos de final (Reuters/Maria Lysaker)
Egipto le ganó a Australia por penales y clasificó a octavos de final (Reuters/Maria Lysaker)

La clasificación a la Ronda de 32 fue el primer escalón. El segundo llegó el 3 de julio en Arlington, Texas, ante Australia: 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y 4-2 en la tanda de penales. Con ese resultado, los Faraones se metieron entre los 16 mejores del mundo y pusieron a la Argentina de Messi en su camino.

PUBLICIDAD

Fue en ese contexto que Ibrahim Hassan habló sobre la figura del delantero del Liverpool. Lejos de esquivar la comparación, la usó para reforzar la confianza del grupo. “¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel”, sostuvo en otra declaración al mismo canal.

La presencia de Salah en el torneo, sin embargo, no estuvo garantizada desde el principio. Ibrahim Hassan reveló que el delantero salió del partido ante Irán con una lesión que normalmente requiere al menos diez días de recuperación. “Se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia”, precisó. El jugador se sometió a un programa de rehabilitación y llegó al partido de la Ronda de 32 en condiciones. Desde la llegada del cuerpo técnico actual, según Ibrahim, Salah mostró un rendimiento diferente al de etapas anteriores. “Mohamed Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo”, afirmó.

El perfil que Ibrahim Hassan trazó de su hermano y entrenador combina preparación táctica con transmisión de confianza. “Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo”, describió. Esa dinámica, según explicó, se traduce en un grupo que llega a cada partido con información precisa sobre el rival y con la convicción de que puede competir. “Hossam transmite mucha confianza a los jugadores; desde el primer día les dijeron: ‘No queremos irnos, nos quedamos aquí’”, añadió.

El mensaje interno que el cuerpo técnico instaló desde su llegada al cargo apunta más allá de la mera participación. “Les decimos: ‘Jugad y dadlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial’”, afirmó Ibrahim Hassan, quien también mencionó a Haytham como un jugador que cumplió ante Australia y al que se le darán minutos según el desarrollo del encuentro ante Argentina.

En cuanto al estado físico del plantel, Ibrahim Hassan reconoció que hay casos de fatiga, aunque descartó lesiones de gravedad. Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fatouh son los dos futbolistas con mayores dudas para el partido del martes, según precisó.

“Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”, cerró Ibrahim Hassan. Argentina, que avanzó a octavos tras vencer 3-2 a Cabo Verde en la prórroga, espera del otro lado.

Temas Relacionados

Ibrahim HassanLionel MessiSelección Argentina Mundial 2026Selección Egipto Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Haaland le da la clasificación a los europeos

La máxima campeona del mundo, que desperdició un penal en el primer tiempo, busca avanzar a los cuartos de final ante el conjunto nórdico. En la próxima ronda se enfrentarán al ganador del cruce entre México e Inglaterra

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: Haaland le da la clasificación a los europeos

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El piloto argentino se expresó en sus redes sociales. De la alegría por los puntos a la necesidad de mejora del equipo Alpine

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

La Real Asociación Belga de Fútbol expresó su asombro ante la decisión y anunció que investiga todas las opciones disponibles para proteger sus derechos como equipo participante del Mundial 2026

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

Las sentidas palabras del hincha argentino que se volvió viral por cantar el himno detrás del equipo ante Cabo Verde: “Un sueño hecho realidad”

Lautaro Cuchietti, voluntario de la FIFA encargado de desplegar banderas en el campo, fue captado con los ojos cerrados entonando el himno nacional en el estadio de Miami y su imagen recorrió las redes sociales en horas

Las sentidas palabras del hincha argentino que se volvió viral por cantar el himno detrás del equipo ante Cabo Verde: “Un sueño hecho realidad”

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto: el antecedente polémico

La autoridad del partido estará acompañado por un equipo europeo completo, en un cruce que decidirá el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto: el antecedente polémico

DEPORTES

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: la Verdeamarela falló un penal en un vibrante partido

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: la Verdeamarela falló un penal en un vibrante partido

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

Las sentidas palabras del hincha argentino que se volvió viral por cantar el himno detrás del equipo ante Cabo Verde: “Un sueño hecho realidad”

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto: el antecedente polémico

TELESHOW

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

La foto hot de Marixa Balli en el agua y la divertida reacción de Vero Lozano: “Ese pan dulce y no es Navidad”

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

INFOBAE AMÉRICA

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés