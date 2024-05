Bullrich confirmó que en las cárceles ya no se podrán usar celulares y criticó a la CGT: “Que se dejen de joder y laburen”

La ministra Patricia Bullrich habló ante autoridades y miembros del Rotary Club de Buenos Aires

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que en los próximos días firmará un acuerdo con las operadoras de telefonía celular de la Argentina para, mediante la adquisición de un equipo especial, las compañías mantengan inhibido el funcionamiento de los equipos en las cárceles que dependen del sistema federal. También explicó por qué el Gobierno está todavía analizando si reduce la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13 o, incluso, a los 12 años.

La novedad la comentó la funcionaria en un encuentro que organizó -como ya es tradicional todos los miércoles- el Rotary Club de Buenos Aires y donde también detalló las principales medidas del plan de seguridad que ejecuta desde el 10 de diciembre y se refirió a dos de los temas principales de la agenda política: el paro general previsto para este jueves y la relación entre La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, y el PRO del ex mandatario Mauricio Macri.

“Que se dejen de joder con los paros y laburen”, respondió la funcionaria al ser consultada por Infobae sobre qué les diría la conducción de la CGT que organizó la huelga general de mañana. Patricia Bullrich ofreció una breve ronda de preguntas con los medios luego del almuerzo que compartió con los rotarios porteños en un hotel del centro de la ciudad.

Líderes de la CGT. Moyano, Daer, Acuña y Rodríguez

La ministra de Seguridad había manifestado durante su discurso que la medida de fuerza era “una expresión de hacer lo mismo de siempre, pero no obtienen los mismo resultados” que frente a otros gobiernos. Bullrich diferenció el liderazgo de Milei de otros presidentes al considerar que “antes, cuando había paros había retrocesos, pero hoy pueden hacer el paro que nosotros le vamos a decir a la gente que denuncie las extorsiones, que vaya a trabajar”.

“Acá hay una lucha cultural”, aseguró la funcionaria y desafió a los sindicalistas: “Que hagan el paro y que hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para que el país cambie“, consideró.

Más allá de la coyuntura y de la histórica pelea que mantiene con los caciques sindicales, Patricia Bullrich brindó un discurso que dio un pormenorizado detalle de las principales medidas que se pusieron en marcha apenas llegó a la gestión, entre los que destacó el protocolo anti piquetes para recuperar el orden en las calles, la lucha contra el narcotráfico, el apoyo en la tarea de policías, gendarmes y otros uniformados para “cuidar a quién nos cuida”, y la presentación de propuestas para reformar la legislación vigente, a fin de endurecer el combate contra el delito.

Menores, cárceles y narcos

Jorge Macri y Patricia Bullrich anunciaron la implementación de módulos

Uno de los temas que fueron abordados vinculado al último punto fue el de la baja de la edad de imputabilidad. Es que esta mañana Bullrich sorprendió al confirmar que en los borradores que estaban siendo analizados por el gobierno nacional para modificar el régimen penal juvenil estaba la posibilidad de establecer ese límite entre los 12, los 13 o los 14 años.

La ministra detalló que todavía no se tomó una decisión sobre cuál va a ser el límite y explicó por qué: “Lo estamos analizando, porque Brasil lo tienen en 12, Uruguay en 13, otros países en 14. Tampoco queremos que nos baje la edad y los narcos empiecen a contratar a chicos de 12 o 13 años que no sean imputables a propósito. Quizás para delitos importantes, como puede ser el homicidio, tener una imputabilidad más baja en edad y para otros delitos tener otra. Pero estamos no estamos terminando de analizar”, afirmó.

Sobre la amenaza narco, la imputabilidad y las cárceles, Bullrich confirmó que en el Ministerio decidieron que no van a avanzar con la colocación de inhibidores de señales en los centros de detención que dependen del ámbito federal. “Vamos a utilizar una técnica más barata, con un costo de cero pesos y más efectiva: es una resolución que está por salir en conjunto entre las empresas telefónicas, el ENACOM y el Ministerio de Seguridad de la Nación para que todo teléfono que impacte sobre las antenas que están en la zona de las cárceles, las señales sean anuladas”.

“No va a haber señal en las cárceles federales. Los penitenciarios van a entrar con un aparato especial, que es un tipo de radio policial que funciona en otra frecuencia y que no necesita las antenas de los celulares. Los inhibidores se ha demostrado en muchas partes del mundo que los rompen, que les ponen metal y inmediatamente le buscan la vuelta”, explicó Patricia Bullrich y se mostró confiada en tener así “control total y absoluto de la señal, que es lo más importante”.

La ministra de Seguridad habló sobre las medidas que puso en marcha desde el 10 de diciembre

Interna del PRO y LLA

En el almuerzo, Patricia Bullrich también fue consultada sobre el rol del PRO, tras su paso al costado y la decisión de Mauricio Macri de retomar la conducción del partido. “La situación en la Argentina hoy está clara. Está claro por lo que va a pasar mañana con el segundo paro general que le toca al gobierno del presidente Milei. Marchas día por medio, permanentes boicots, paro de trenes, paro de aviones, asambleas. Cuatro años durmieron la siesta y ahora se despertaron”, afirmó la ministra.

“Frente a esto, está claro que está la Argentina del cambio y la Argentina que intenta mantener los privilegios de toda la vida. Yo creo que el PRO tiene que acompañar el cambio con los diez dedos. Eso creo que es lo que tiene que hacer el PRO”, indicó.

Luego, precisó que el apoyo al gobierno de Milei debería darse “en el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales, en las leyes, en el Parlamento, con todos los funcionarios que estamos en el gobierno y coincidiendo en las elecciones del año que viene”. Al ser preguntada por Infobae si eso implicaba avanzar con una fusión entre el PRO y LLA, respondió: “No sé cómo será la forma legal, pero sí con listas fusionadas”.

Y con respecto a qué espera a partir de la asunción plena de Macri como presidente del PRO, respondió: “Veremos cuál es la línea que él toma. Yo voy a seguir por esta línea y voy a trabajar para que el PRO sea parte del cambio y no la mire desde afuera, ese va a ser mi objetivo”.