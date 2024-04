Video: así estalló la interna oficialista en la reunión de la comisión de Juicio Político en Diputados

Así estalló la interna de la Libertad Avanza en la reunión de la comisión de Juicio Político en Diputados

La interna oficialista quedó al desnudo este miércoles en la reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que debía elegir sus autoridades. Cuando parecía un hecho que la presidencia iba a quedar a cargo de Marcela Pagano, una orden desde las más altas esferas de La Libertad Avanza derivó en una jugada de último momento de Martín Menem, quien intentó suspender el cónclave. Sin embargo, el quórum estaba dado y, tras un fuerte cruce entre el legislador libertario Lisandro Almirón y su jefe de bloque, Oscar Zago, la periodista se quedó con el cargo.

Luego del intento de Menem de boicotear la reunión, la oposición hizo su jugada ante las dudas oficialistas y propuso quedarse con la presidencia, pero la gente de La Libertad Avanza lo rechazó de plano. En ese momento, Almirón trató de convencer a Zago de ir en la línea de lo propuesto por el presidente de la Cámara de Diputados y lo instó a reservar el liderazgo de la comisión para elegir con tiempo quién lo ocuparía junto al resto del bloque.

“Si tenemos orgánicamente autoridades, en nuestro caso particular un presidente que representa el bloque y fue votado por este bloque, y que tiene un mandato hacia el interno, podemos hacer la reserva y dejarla como una cuestión interna. La propuesta del presidente del bloque, que no representa a partir de este momento, evidentemente, los intereses del bloque, porque si no entiende que hay momentos en los que hay que tener la prudencia necesaria de ganar tiempo, inteligentemente y manejando las cuestiones... porque si no, hay otros bloques...”, comenzó Almirón su intervención acusadora, ante la mirada sobradora de Zago, quien se mantuvo firme en su postura inicial de apoyar a Pagano.

Lisandro Almirón fue duro con Oscar Zago en la reunión de la Comisión de Juicio Político

Y continuó duro el correntino: “Lo prudente es reservar la presidencia y que el resto de los bloques elijan autoridades. Hay un integrante de La Libertad Avanza que preside este Congreso, al cual de alguna manera se le está faltando el respeto en muchas cosas. Y no puede el presidente de nuestro bloque consentir ese tipo de cosas. También formo parte de La Libertad Avanza, no necesito decir que soy presidente de bloque para expresar el pensamiento del bloque en este momento”.

Tras el mensaje de Almirón y una breve intervención de Germán Martínez (Unión por la Patria), quien tomó la palabra fue la recién elegida presidenta de la comisión, quien tras disculparse por las prolijidades y despegarse de las mismas, manifestó: “Soy una persona que viene del oficio del periodismo, así que para mí la palabra es todo y no se empeña. Tenía una convocatoria. De hecho, me habían informado que iba a ser miembro. Creo que todos ustedes recibieron una notificación, como todos. Soy miembro de esta comisión. El bloque está presidido por Zago, creo que él va a tener que hacer la propuesta de quién tiene que ser autoridad. Y vuelvo a decirles: yo les pido disculpas como parte del grupo oficialista. No coincido en hacer estos cambios a último momento, tampoco sé cuál es la razón, así que me despego de esa situación”.

Marcela Pagano se despegó de las desprolijidades

El escándalo tras la votación

La reunión estaba convocada para hoy a las 11. Los legisladores se reunieron alrededor de una hora. La Libertad Avanza y aliados llegaron a 18 miembros. Mientras que Unión por la Patria (UxC) alcanzó los 13 integrantes. El objetivo del encuentro era oficializar las autoridades de la comisión. En el oficialismo había acuerdo para que Marcela Pagano sea ungida al frente de la misma.

Pero, de pronto, cuando ya se había votado a Pagano y al resto de las autoridades, la reunión se interrumpió intempestivamente. Mientras mocionaba la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, la transmisión de Diputados TV se cortó y la sesión finalizó. Hubo legisladores del oficialismo que alegaban que la reunión no debía continuar y que debió levantarse.

El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, irrumpió en la comisión gritando para pedir que se suspenda la reunión. En verdad, objetaba la validez del cónclave. “Esto es ilegal, ustedes no tienen competencia”, señaló el legislador santafesino a viva voz. “Esto no es una monarquía, tranquilizate”, lo cruzó uno de los diputados presentes en la reunión.

“Fue un escándalo impresionante”, describió a Infobae un legislador de las bancadas “dialoguistas” que presenció la sesión. “Hay quilombo en La Libertad Avanza y Martín Menem mandó una comunicación para que se levante la sesión de la comisión. Pero, al final, Zago propuso a Marcela Pagano, estaban los números y la votaron”, explicó a este medio un representante del PRO.