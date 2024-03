El impensado elogio de Máximo Kirchner al Gobierno de Javier Milei para criticar a Alberto Fernández: “Lleva adelante lo que dice”

Máximo Kirchner, durante una sesión en la Cámara de Diputados.

Mientras Javier Milei avanza con sus reformas, y la oposición busca reformularse, el que volvió a hablar hoy públicamente fue Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense y uno de los referentes del peronismo. Y en pos de dejar en claro sus críticas a la gestión de Alberto Fernández, terminó por dejar un impensado elogio al actual Gobierno.

El hijo de Cristina Kirchner hizo un amplio repaso de lo que fueron los cuatro años de gestión del Frente de Todos y minimizó el efecto de las internas como causa de la derrota electoral. El contrario, adjudicó las decisiones económicas que tomaron Alberto Fernández y Martín Guzmán, a quien, sin mencionarlo, le adjudicó el acuerdo con el FMI y las consecuencias negativas que, para él, tuvo.

En una entrevista de casi una hora con el periodista Roberto Caballero en AM 530, Máximo Kirchner también se refirió al cambio de nombre anunciado por el Gobierno para el CCK, y dejó una contundente reflexión: “Le puede poner Conan si está contento, pero que lleguen las cosas para la gente”, dijo.

El diputado fue contundente al comparar en términos de ejercicio del poder a la gestión actual con la de Fernández: “Hay un Gobierno que, la verdad, hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y lo que hace. Por más que no comparto nada. Si nosotros decimos ,’vamos a ir a una guerra contra la inflación’, vayamos a una guerra contra la inflación. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este Gobierno, con sus maneras, sus modos, con los que no comparto ni uno, bueno, lo lleva adelante.

La clara referencia de Máximo Kirhcner es a aquella frase del expresidente cuando anunció una “guerra contra la inflación” en marzo de 2022, cuando aún era Guzmán el ministro de Economía. Sin embargo, lejos de aplicar medidas concretas, todo se redujo a la continuidad de controles de precios que tuvieron nulo efecto y no lograron controlar el alza en los precios.

En su definición, Kichner admitió que “la sociedad demuestra hasta aquí cierta expectativa” con el Gobierno, aunque dijo que “el disgusto va creciendo igual, pero van 100 días”.

“Muchas veces está esa sensación como en el fútbol, que podés pegar un planchazo antes de los 10 minutos y no te echan. Acá la verdad que deberá reformular la relación que decide tener el Gobierno en materia económica, de derechos, de la posiblidad de la gente de tener su vida más humana”, añadió.

De todas formas, Kirchner dijo que “lo más importante de estos 115 días de Gobierno” fueron las movilizaciones masivas como la del paro del 24 de enero, la del feminismo del 8 de marzo y la del domingo pasado, por el Día de la Memoria,

Durante la entrevista, que duró más de una hora, Máximo Kirchner dejó en claro las notorias diferencias que tuvo con el Gobierno de Alberto Fernández, del que su madre fue vicepresidente, e incluso reveló que no apoyó la decisión de Cristina Kirchner de ofrecerle a su ex jefe de Gabinete ser candidato del espacio para las elecciones de 2019. Incluso, contó que no quería ser candidato en las últimas elecciones, pero que aceptó los argumentos de la entonces vicepresidente para hacerlo y aportar “su granito de arena”. Fue allí cuando valoró el “gran desempeño” que hizo Sergio Massa en los comicios.

Más allá del elogio al método del Ejecutivo, criticó duramente la política económica, y advirtió: “Falta que los mercados entiendan que existe la gente, y ahí vamos a estar en un punto de acuerdo. Porque se actúa como si se pensara que la gente no existe, que si la despedís del Estado, esa persona no está más, no se enferma, no tiene que ir a la escuela. Y no es así, y más temprano que tarde vas a tener que darle una respuesta”, sostuvo,

Cambio de nombre al CCK y la interna del PJ

Entro otras cosas, Máximo Kirchner fue consultado sobre la decisión del Gobierno de cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, inaugurado durante la segunda presidencia de su madre y que homenajeaba a su padre, el expresidente Néstor Kirchner.

El diputado aprovechó para cruzar a Javier Milei: “Alguien me contó más o menos la idea. Si le manda la plata a las provincias por el Fonid; si le manda el dinero y los alimentos a los comedores; si dejan de despedir a quienes trabajan en la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado; es decir, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre”, dijo.

Incluso fue más allá y hasta “propuso” un nombre para el lugar inaugurado en mayo de 2015: “No me interesa (el nombre), que mande los insumos a los hospitales, que no les saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas. Le puede poner Conan si está contento, pero que lleguen las cosas para la gente”, subrayó.

Máximo Kirchner también habló del Congreso que el PJ nacional realizó durante el fin de semana, el primero desde la asunción de Javier Milei. Y allí volvió a evidenciar las diferencias con algunos sectores del partido.

“No fui, no estuve presente. Vi las intervenciones. Cada uno fue a decir lo que piensa, alguno a buscar más protagonismo que soluciones, a armar un videito para sus redes sociales que a encontrar una síntesis que permita cohesionar de mejor manera el peronismo”, analizó.